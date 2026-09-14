El Extraordinario Circo de Primavera, una celebración de la tradición circense chilena

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias y del Día Nacional del Circo Chileno, el Centro Cultural Estación Mapocho recibirá el Extraordinario Circo de Primavera.

El espectáculo busca celebrar la tradición, historia y aporte cultural del circo chileno, reuniendo en una misma pista a destacados exponentes de las artes circenses nacionales e internacionales.

Las funciones, a presentarse entre el 16 y el 20 de septiembre, nacen de una alianza entre Estación Mapocho y la Fundación del Circo Nacional, vinculada al Extraordinario Circo que está detrás de Primavera.

Primavera es una propuesta de circo neotradicional, que rescata disciplinas históricas de las artes circenses y las presenta con un lenguaje escénico contemporáneo, buscando que el público pueda acercarse tanto a la tradición como a las nuevas formas de creación dentro del circo.

Las instancias incluirán números de contorsión, tela aérea, trapecio de cabeza, malabarismo, hula hoops, aerial straps, acrobacias y péndulo o rueda de la muerte, además de intervenciones de humor y un cuerpo de baile que complementa la puesta en escena .

El director ejecutivo del Centro Cultural Estación Mapocho, Jaime de Aguirre, afirma: “Para Estación Mapocho es muy significativo generar esta alianza con la Fundación del Circo Nacional y abrir nuestros espacios a una tradición que es parte fundamental de nuestra identidad cultural, hoy Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.

“Crear estas oportunidades de encuentro nos permite celebrar y mantener vivo el circo chileno, acercándolo a las familias y a las nuevas generaciones” .

El Extraordinario Circo de Primavera, una celebración de la tradición circense chilena Cortesía

Cómo será el Extraordinario Circo de Primavera en Estación Mapocho

Entre los artistas que serán parte de esta temporada destaca Francisca “Panchita” Miquel, contorsionista de 16 años y cuarta generación de una familia circense. Su trayectoria ya ha sido reconocida con el Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República como Artista Emergente, que recibió en 2022.

También será parte del espectáculo la artista mexicana Rebeca Guillaumin, especialista en trapecio de cabeza, disciplina de gran exigencia física que combina equilibrio, fuerza y precisión en las alturas.

Desde Chile se suma Victoria Cárdenas, acróbata de quinta generación de una reconocida familia circense, quien junto a Sergio Córdova presenta el arriesgado número de la Rueda de la Muerte. Cárdenas es una de las pocas mujeres en el mundo que ejecutan esta disciplina y ha llevado su trabajo a escenarios internacionales, incluyendo temporadas en Indonesia y China, donde se hizo viral con su actuación.

La tradición familiar también estará representada con María de los Ángeles Cárdenas, artista circense chilena de quinta generación, especializada en malabarismo con múltiples hula hoops. Con temporadas en países como Argentina, Brasil, México y Perú, su número destaca por la coordinación, velocidad y dinamismo.

El espectáculo contará además con la participación de Romina Buscaglia, artista circense y bailarina profesional, formada en acrobacias aéreas. Tras perfeccionarse en circo en Portugal, actualmente desarrolla su trabajo como artista y docente, abordando disciplinas como telas, aro, danza, zancos y malabares de fuego y luces.

El Extraordinario Circo de Primavera, una celebración de la tradición circense chilena Cortesía

A ellos se suman Yoel Silva, malabarista, acróbata, trapecista y clown, con experiencia en destacados circos nacionales; Jowell Sánchez, especialista en aerial straps; de Italia -Ucrania la contorsionista y pulsadora (paradas de mano) Nelly Biasini; y el cuerpo de baile dirigido por Tania Donoso, destacada bailarina, profesora y coreógrafa.

El humor tendrá un lugar con Candy y Microbio, “Los Calugas”, representantes de una tradición familiar ligada al clown y al legado del reconocido Tony Caluga. Tercera generación de payasos e hijos de Caluga Jr., continúan así una historia familiar vinculada a grandes escenarios nacionales e internacionales.

La puesta en escena también contará con la participación de Rossana Cárdenas como Señorita Corales, además de números de fuerza capilar y otras disciplinas que completan un espectáculo pensado para toda la familia.

El director del Extraordinario Circo y Presidente de la Fundación Circo Nacional, Germán Aguirre, enfatiza: “Los invito a disfrutar de un espectáculo de calidad indiscutida, con grandes exponentes del circo en Chile, artistas que recorren el mundo con su arte”.

“Esta es una instancia que se hace posible gracias a la gran alianza con el Centro Cultural Estación Mapocho, que aporta al desarrollo, difusión y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial del circo”.

El Extraordinario Circo de Primavera, una celebración de la tradición circense chilena Cortesía

Cuándo son las funciones del Extraordinario Circo de Primavera y dónde comprar las entradas

Las funciones se desarrollarán en el Centro Cultural Estación Mapocho, desde el 16 hasta el 20 de septiembre. Los horarios son los siguientes:

Miércoles 16 : 18:00

Jueves 17 : 16:00 y 18:00

Viernes 18, sábado 19 y domingo 20: 12:00, 16:00 y 18:00

Las entradas pueden adquirirse a través de las plataformas Passline y Entrekids , con valores generales que parten en los $6.000.