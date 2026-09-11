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    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 12 y 13 de septiembre

    Septiembre produce una ansiedad por celebrar que aquí te ayudamos a calmar con una lista de panoramas, casi todos gratuitos, y de amplio espectro: fiestas, conciertos, fondas, ferias, películas y mucho más.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley

    Mercado de decoración y arte en Ñuñoa

    La homogeneización estética es una realidad y se ve en el interior de muchas casas, hoy mimetizadas por las tendencias de Pinterest. Muebles nórdicos, plantas tropicales y harta cerámica gres para dar la sensación de que ese living es idéntico a tantos otros. Para despegarse de las modas conviene ir al Mercado Decoración de Ñuñoa, que además de talleres y charlas tendrá a anticuarios, diseñadores y artesanos vendiendo objetos únicos para que el hogar se sienta ídem.

    Dirección

    Casa de la Cultura (Irarrázaval 4055, Ñuñoa)

    Horario

    Sábado, de 10 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Las fondas empiezan en el Persa

    En el Persa Víctor Manuel, consulado de la chilenidad, no pudieron más con la ansiedad y anticiparon el Dieciocho para este fin de semana. Será con la Franklin Fonda, que se realizará durante dos días en el Galpón 5 y una cartelera que tendrá de todo: conjuntos folclóricos, harta cumbia, un homenaje a Roberto Parra, juegos típicos y la buena gastronomía criolla que en el barrio nunca falta.

    Dirección

    Persa Víctor Manuel (San Isidro 2257, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 18:30

    Entrada

    Gratuita

    Las alturas de Pedropiedra: en vivo en Farellones

    Pedropiedra juanimesa

    Poco a poco, la montaña deja de ser solo un paisaje para los santiaguinos y se convierte en algo parecido a un hábitat, ya no exclusivo para esquiadores y andinistas. Es lo que pretende el Festival Montaña, organizado por la Municipalidad de Lo Barnechea, que tendrá tocando en vivo, en el atardecer de Farellones, al multifacético Pedropiedra, teloneado por la cantante Masquemusica. Es completamente gratuito: solo hay que saber llegar.

    Dirección

    Farellones (Av El Colorado s/n, Lo Barnechea)

    Horario

    Sábado, desde las 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Música, poesía y arte en Tunquén

    Por segunda vez se realizará en Tunquén, unos kilómetros al norte de Algarrobo, el Festival Polen, una instancia que mezcla música en vivo, lectura de poesía y exposiciones artísticas en medio de un paisaje donde se cruza el bosque con el mar. En un formato clásico-contemporáneo se presentará Cristian López, Paula Repetto, Roberto Orellana y Carolina Holzapfel, mientras que Cristal Jacob recitará sus versos.

    Dirección

    Fundación Cultural Artística Tunquén (Las Lomas de Tunquén, parcela 48, Algarrobo)

    Horario

    Sábado, desde las 17:00

    Entrada

    Gratuita

    Cumbre de sellos indie chilenos

    El boom de sellos independientes chilenos que estalló el 2010 se difuminó luego con la voracidad de las redes sociales y el páramo de la pandemia. Pero la música autónoma contraataca y hoy las pequeñas discográficas, de la mano de nuevas bandas juveniles, vuelven a surgir. Muchas de ellas estarán en Panorama Nacional, una feria con venta de discos, shows en vivo de artistas emergentes y dj sets.

    Dirección

    Disquería Clubdefans (Providencia 1100, local 21, Providencia)

    Horario

    Sábado, de 14:30 a 21:00

    Entrada

    Gratuita

    Un día de bailes, artesanías y tradiciones ucranianas

    Aunque el Día Nacional de Ucrania fue el 24 de agosto, no parece tarde para celebrar la cultura y las tradiciones de este joven y atribulado país. En la Corporación Cultural de Ñuñoa se reunirá la comunidad ucraniana, liderada por su embajador, para compartir sus bailes, su gastronomía, su arte y su idioma, en una jornada llena de talleres, presentaciones musicales y juegos para niños.

    Dirección

    Corporación Cultural Ñuñoa (Ortúzar 82, Ñuñoa)

    Horario

    Sábado, de 11 a 18:00

    Entrada

    Gratuita

    Una fiesta en la punta del cerro

    Por una vez, bailar toda la noche con la ciudad a los pies no será privilegio de habitantes de azoteas ni del barrio alto. FOMO, el evento de electrónica que ha pasado por distintos clubes y espacios, sube por primera vez al cerro San Cristóbal con un equipazo de DJs: Chica Paula, Tomas Station, Dandy Jack, Argenis Brito y el proyecto de techno-cumbia de estos últimos: Los Refrescos. Para mayores de 21 años.

    Dirección

    Anfiteatro Pablo Neruda (Av El Cerro 750, Providencia)

    Horario

    Sábado, desde las 20:00

    Entrada

    $35 mil en passline.com

    Una película slasher deconstruida

    La protagonista de Adolescencia, sexo y muerte en el campamento Miasma quiere hacer un remake de una vieja película slasher —cintas de terror donde un grupo de personas es acechada por un asesino misterioso y sangriento— y para eso visita a su heroína, una actriz retirada que vive en el camping donde se rodó el film. Lo que se detona es un novedoso thriller de deseo queer, nostalgia y tensión generacional.

    Dirección

    Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago)

    Horario

    Sábado, 20:30

    Entrada

    $4 mil en passline.com

    Clásicos dieciocheros en clave sinfónica

    La banda sonora de Fiestas Patrias, que se reproduce sin descanso en cada parlante de cada comercio durante todo un mes, puede cansar por su majadería. La perfección de “La consentida”, por ejemplo, se transforma en hastío ante la repetición desmesurada. Para refrescar el oído sin abandonar el patriotismo, la Orquesta Filodramática de Chile le dará otro vuelo al cancionero dieciochero. Suscriptores LT tienen 20% de descuento.

    Dirección

    Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

    Horario

    Sábado, 20:00

    Entrada

    Desde $21 mil en ticketplus.cl

    Festival de la Lana en el desierto

    El popular Festival de la Lana, que hace unos se realiza en el Centro Montecarmelo, por primera vez llegará a San Pedro de Atacama, donde expositores y tejedores de todo Chile presentarán sus productos, todos hechos con fibras de origen 100% animal. La alpaca y la llama le robarán el protagonismo a la oveja en medio de concursos de tejeduría, un taller de cordonería andina y conversatorios sobre textilería andina.

    Dirección

    Plaza San Pedro de Atacama (Le Paige 328, San Pedro)

    Horario

    Domingo, de 11 a 18:00

    Entrada

    Gratuita

    Clase de baile dentro del Metro

    El metro es mucho más que viajar parado mirando el celular. También es un gran lugar para comprar chicles y cargadores USB. Y un espacio de encuentro, como la estación Baquedano, para jóvenes que comparten el gusto por el baile. Así lo entendió la marca PUMA, que donará e instalará espejos para mejorar las coreografías y dará este domingo un taller de danza hip-hop gratuito a cargo de la campeona Jazz Monstarz.

    Dirección

    Estación Baquedano (Ramón Carnicer, Providencia)

    Horario

    Domingo, 17:00

    Entrada

    Gratuita

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