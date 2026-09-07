Universal Epic Universe: cómo es el parque temático que reúne mundos como el de Harry Potter y Super Mario

Es uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo para los amantes del cine, los videojuegos y la cultura pop.

Universal Epic Universe es uno de los cuatro parques de atracciones que conforman Universal Orlando Resort, el complejo de la firma en Florida, Estados Unidos, el cual además reúne 11 hoteles temáticos.

Se trata también del más reciente de los cuatro parques. Inaugurado oficialmente en mayo de 2025, propone que los visitantes puedan adentrarse en cinco mundos inmersivos .

El central es Celestial Park, un espacio abierto rodeado de grandes piletas y áreas verdes, el cual ejerce como punto de conexión para transitar entre los distintos mundos.

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Tras cruzar unos imponentes portales, que recrean una sensación de pasar a otra dimensión a través de pantallas con figuras que giran, se puede llegar a los respectivos The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon - Isle of Berk y Dark Universe.

La Tercera visitó Universal Orlando Resort para conocerlos.

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Cómo es Universal Epic Universe y cuáles son sus principales atracciones

Cada uno de los mundos ofrece experiencias diferentes: desde simulaciones con elementos de alta tecnología hasta montañas rusas y obras de teatro que resaltan por su realismo y la incorporación de corpóreos, personajes robotizados y escenarios que cambian durante las funciones .

Los espacios están diseñados para que los visitantes se sientan parte de las historias. No solo destacan por su estética, sino que también, porque en ciertos puntos se puede interactuar activamente con el entorno .

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Por ejemplo, en The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, se pueden adquirir varitas interactivas para “lanzar hechizos” y hacer que objetos se muevan o reaccionen a los movimientos.

Para ello, solo tienen que posicionar sus varitas frente a las zonas designadas y agitarlas de la manera que indican unas placas instructivas.

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En Super Nintendo World, los visitantes pueden adquirir pulseras interactivas, las cuales pueden utilizarse en juegos específicos y registran el puntaje virtual que se obtiene en las distintas actividades.

Al golpear bloques como los que se pueden ver en los videojuegos de Mario Bros., por ejemplo, pueden ir completando desafíos, así como activar ciertas respuestas.

Tanto las varitas como las pulseras interactivas deben comprarse de manera adicional a la entrada de Universal Epic Universe.

Los precios de las primeras varían dependiendo de factores como su diseño y el personaje que las utiliza en las películas de la franquicia. Sin embargo, la gran mayoría se posicionan en alrededor de $70 dólares, es decir, $65.000 pesos chilenos aproximadamente.

Las pulseras de Super Nintendo World tienen un valor general de $45 dólares, lo que se traduce en cerca de $42.000 pesos chilenos.

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Si bien, no es estrictamente necesario adquirir esos elementos para visitar los mundos mencionados, sí se recomienda hacerlo, especialmente si se viaja con niños o fanáticos de cualquier edad de dichas franquicias.

Aquello se debe a que, más allá de que la estética que aportan, contribuyen a que la experiencia sea más completa y se puedan aprovechar al máximo las posibilidades que entregan los respectivos mundos.

The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic reúne personajes tanto de la saga cinematográfica de Harry Potter como de Animales Fantásticos .

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En este mundo, las calles y fachadas simulan la sociedad de París en la década de 1920, en línea con los filmes de la precuela.

Las tiendas ofrecen desde caramelos de múltiples sabores hasta capas, varitas interactivas como las mencionadas y distintas vestimentas que permiten representar fielmente a los personajes de las diferentes casas de Hogwarts.

Las principales atracciones son Harry Potter and the Battle at the Ministry y Le Cirque Arcanus.

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La primera es una simulación. Los visitantes se suben a un “ascensor mágico” que da vueltas y se mueve constantemente, para así adentrarse en una historia en la que Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley —interpretados por proyecciones de los actores originales: Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint— se enfrentan a Dolores Umbridge —Imelda Staunton— y mortífagos en el Ministerio de Magia.

Esta atracción se presenta como la más llamativa de este mundo, ya que cuenta con algunos de los protagonistas más queridos de la saga e invita a ser parte de su combate contra las fuerzas oscuras.

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Le Cirque Arcanus, por su parte, se centra en el universo de Animales Fantásticos.

Expone una obra de teatro con una amplia diversidad de criaturas mágicas, que son acompañadas de artistas en vivo, marionetas altamente realistas y efectos especiales.

Otros parques de Universal Orlando Resort —en concreto, Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure— también tienen atracciones clave relacionadas a Harry Potter. Si se es fanático de esta saga en particular, se sugiere visitar los tres, ya que reúnen experiencias diferentes y que se complementan entre sí.

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Super Nintendo World , en Universal Epic Universe, se presenta como un universo diseñado para parecerse al máximo a los videojuegos de Mario Bros .

En la llamada Super Mario Land, se pueden ver las clásicas plantas carnívoras, hongos, bloques y tuberías que han figurado en la franquicia a lo largo de su historia. Como es de esperar, también se puede conocer a personajes como Mario y Luigi, y entrar al castillo de Bowser.

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Mario Kart: Bowser’s Challenge es una atracción en la que los visitantes se suben a vehículos para competir por la mayor cantidad de puntos, mientras esquivan trampas y se lanzan caparazones virtualmente, a través de cascos con visores.

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Si bien, los jugadores no tienen control real sobre los vehículos —avanzan automáticamente a través de rieles— , los movimientos del manubrio y los disparos acertados sí influyen en la puntuación final.

Esta recreación de Mario Kart es un juego dinámico, en el que en una primera instancia, las instrucciones pueden ser complejas de entender en su totalidad. Sin embargo, es probable que mejores tu puntuación participando nuevamente.

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El mundo dedicado a Super Mario también cuenta con una atracción dirigida especialmente hacia los más pequeños, en la que los visitantes pueden subirse a Yoshi para recorrer el Reino Champiñón y sus entornos.

Para quienes desean más adrenalina, en la zona de Donkey Kong está Mine-Cart Madness: una montaña rusa familiar que atraviesa algunos de los escenarios más icónicos de su jungla y que sorprende con movimientos inesperados.

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Los fanáticos de Cómo entrenar a tu dragón encontrarán su lugar favorito en How to Train Your Dragon - Isle of Berk . Ahí no solo podrán conocer a Chimuelo —un robot que incluso simula respirar y pestañear— , sino que también podrán explorar la isla que reúne a dragones y vikingos .

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Hiccup’s Wing Gliders es una montaña rusa familiar en la que los visitantes personifican a vikingos que montan dragones.

Dragon Racer’s Rally, por su parte, es una plataforma con asientos que dan vueltas en el aire: los participantes, controlando individualmente las alas de madera de su dragón, pueden dar vueltas y hacer maniobras en las alturas.

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Otra de las atracciones más llamativas de este mundo es el espectáculo The Untrainable Dragon. Se trata de una obra de teatro en la que los vikingos buscan entrenar a un dragón “inentrenable”, que incluso sobrevuela a la audiencia en un momento clave para el desenlace.

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Cuando cae la noche en Universal Epic Universe, el Dark Universe se convierte en uno de los puntos más concurridos de todo el parque.

Este mundo revive a algunos de los personajes más aclamados de la literatura de terror , desde Frankenstein hasta Drácula, en un espacio que destaca por su carácter lúgubre y por la presencia de monstruos que transitan por las calles.

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Curse of the Werewolf es una montaña rusa que invita a recorrer “el denso bosque que los hombres lobo llaman hogar”, mientras que Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment es una simulación que sumerge a los visitantes en el oscuro laboratorio de la Dra. Victoria Frankenstein.

Ahí, personajes como el Hombre Lobo, la Momia y el Monstruo de la Laguna Negra, entre otros, lideran una rebelión.

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Los visitantes ven los acontecimientos desde asientos que se mueven rápidamente y que circulan por el castillo. El recorrido destaca por sus efectos especiales y por reunir robots que personifican, con atención al detalle, a monstruos clásicos de la cultura pop.

Al final de cada jornada en Universal Epic Universe, los visitantes pueden ver un espectáculo de cierre en el Celestial Park, el cual reúne desde fuentes de agua que hacen coreografías hasta luces de colores y fuegos artificiales .

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Cuánto valen las entradas para visitar Universal Epic Universe y dónde comprarlas

Las entradas para visitar Universal Epic Universe varían dependiendo de las fechas elegidas y el tipo de boleto .

Para un día, los valores parten en alrededor de $140 dólares por persona . Esto se traduce en desde unos $130.000 pesos chilenos, aproximadamente. Sin embargo, los precios pueden llegar a más de $200 dólares en ciertas fechas.

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Adicional al precio de la entrada, se pueden adquirir ciertos beneficios, tales como el Express Pass , que permite hacer filas más cortas para entrar a las atracciones. Su valor también varía dependiendo de las fechas, pero a nivel general, inicia en más de $200 dólares.

Aunque no es estrictamente necesario contar con dicho pase, tenerlo sí promete potenciar la experiencia, al reducir los tiempos de espera.

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También se pueden adquirir, adicional a la entrada al parque, las llamadas VIP Experience. Estas parten en alrededor de $430 dólares por persona e incluyen desayuno, un tour exclusivo con un guía y acceso prioritario a las atracciones, entre otros beneficios.

Quienes quieran visitar otros parques de Universal Orlando Resort, además de Universal Epic Universe, pueden comprar paquetes que también incluyan Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y/o Universal Volcano Bay .

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Por ejemplo, los packs para ir a Universal Epic Universe, Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure —un parque por cada día— inician en alrededor de $300 dólares por persona.

Otros para transitar libremente por los cuatro parques que reúne el complejo parten en aproximadamente $500 dólares por persona.

Puedes revisar todos los tipos de tickets y la disponibilidad de entradas haciendo clic en este enlace, en donde también encontrarás más información sobre cada uno de los parques y hoteles temáticos que reúne Universal Orlando Resort.