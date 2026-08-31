Con Stranger Things, un homenaje a Ozzy Osbourne y más: así es Halloween Horror Nights en Universal Studios Florida

Universal Orlando Resort ya inauguró Halloween Horror Nights en Universal Studios Florida, uno de los cuatro parques que forman parte del complejo.

La edición 2026 corresponde a la celebración de los 35 años del evento. Cuenta con una programación inédita que incluye una decena de “casas embrujadas”, zonas de miedo, espectáculos nocturnos y entretenimiento en las calles del parque .

Asimismo, los visitantes pueden encontrar comidas y bebidas temáticas, productos exclusivos, y otras sorpresas que prometen conquistar a los amantes del terror.

Halloween Horror Nights se desarrolla en noches seleccionadas hasta el 1 de noviembre .

La Tercera estuvo en la inauguración para conocer sus atracciones.

Con Stranger Things, un homenaje a Ozzy Osbourne y más: así es Halloween Horror Nights en Universal Studios Florida Trevor Aydelotte

Cómo es Halloween Horror Nights 2026 en Universal Studios Florida

Una de las principales atracciones es un homenaje a Ozzy Osbourne, una de las voces más destacadas en la historia del rock y el heavy metal, quien falleció en julio de 2025 a sus 76 años.

Con la aprobación de su familia, Universal diseñó una “casa embrujada” en la que los visitantes se adentran en ruinas antiguas y mazmorras, antes de abordar el “Crazy Train”.

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Durante el recorrido, que se inspira en álbumes como Diary of a Madman , Bark at the Moon , The Ultimate Sin y Black Rain , los caminantes se encuentran con personajes escalofriantes del universo creado por Osbourne .

No se trata de un homenaje en el que se brinden datos bibliográficos o documentales del artista británico, sino que más bien, de un viaje que invita a sumergirse en carne propia en su imaginario, a través de entornos lúgubres y momentos cargados de adrenalina .

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Ozzy Osbourne: Prince of Darkness, como se titula la atracción, además reúne una serie de guiños a la carrera del cantante, los cuales son fácilmente identificables por los más fanáticos.

En la Tribute Store de Halloween Horror Nights, la tienda diseñada especialmente para Halloween Horror Nights, se pueden encontrar distintos tipos de artículos ligados tanto al evento en sí como a la casa de Osbourne y a las demás atracciones.

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Uno de los más llamativos es una polera que simula estar bañada en sangre, la cual luce al cantante mostrando colmillos de vampiro junto a un murciélago decapitado.

Algunos de los artículos también pueden encontrarse en la tienda online de Universal.

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Junto con el homenaje a Osbourne, la celebración de 35 años de Halloween Horror Nights considera una serie de experiencias que dan vida a lo que se posiciona como la programación más ambiciosa en la historia del evento .

Todo se desarrolla dentro del universo de Infernal Carnival of Nightmares, un parque de diversiones en el que reina el miedo y que es gobernado por Jack the Clown (un payaso de aspecto terrorífico) y su rival, el Dr. Oddfellow (un ocultista dueño de circos).

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Grandes franquicias del terror y la cultura pop, historias originales y personajes icónicos que han marcado el legado del evento se reúnen en un único lugar, en que el terror se extiende por los interiores y exteriores del parque ubicado en Orlando (Florida, Estados Unidos).

La edición de este año cuenta con una “casa embrujada” dedicada a la quinta y última temporada de Stranger Things, la icónica serie de Netflix que se desarrolla en el pueblo ficticio de Hawkins.

Ahí, los visitantes se encuentran con personajes sobrenaturales que aparecen de manera sorpresiva y que destacan por su estética altamente realista . Esto permite adentrarse en la historia y toparse de frente con villanos como Vecna.

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Los amantes de Stranger Things y la ciencia ficción hallarán una atracción predilecta en esta casa. Sin embargo, quienes no están familiarizados con la serie, también disfrutarán de los efectos visuales, los detalles del entorno y los sucesos repentinos que ocurren durante el recorrido.

Tanto las casas mencionadas como las otras que forman parte de Halloween Horror Nights tienen una duración aproximada de 7 minutos. Sin embargo, pueden volver a visitarse.

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Todas las casas están diseñadas para asustar. Si bien, los actores y actrices no pueden tocar a los visitantes, sí pueden acercarse significativamente . Las apariciones son inesperadas, en ocasiones incluyen gritos o diálogos, y las interpretaciones son fieles a las de los personajes de los universos que representan.

Aunque todos pueden asistir, el evento puede ser demasiado intenso para niños pequeños. No se recomienda para menores de 13 años .

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También cabe precisar que, en las noches de Halloween Horror Nights, no se permiten máscaras. Aquello queda reservado para los actores y actrices que trabajan en el lugar.

Quienes deseen vivir el terror al máximo, podrán encontrarlo en las casas de las películas Sinners, Hellraiser y Evil Dead Burn. Resaltan por ser especialmente escalofriantes y por incluir actuaciones que hacen referencia directa a la violencia explícita, en línea con los contenidos de dichos filmes .

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Las casas se complementan con zonas de miedo que se distribuyen a lo largo de Universal Studios Florida y sus calles.

Una es Downtown Clowntown, donde una tropa de payasos domina el sector inspirado en Nueva York del parque y rinde tributo a Jack the Clown. Entre estos figuran algunos como los Killer Klowns from Outer Space y Art the Clown de Terrifier.

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También está Fortnitemares, una zona inspirada en Fortnite. Acá, los visitantes ingresan a Freaky Fields, un campo de batalla que transmite la esencia de Halloween y en el que se pueden ver personajes conocidos del videojuego.

Tanto en las zonas de miedo como en las calles de todo el parque se pueden ver actores y actrices disfrazados, quienes van asustando a quienes se topan en su camino y acceden a sacarse fotografías .

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Halloween Horror Nights 2026 cuenta con dos shows especiales, que se realizan en momentos específicos de la noche.

Stranger Things: Return to Hawkins es un espectáculo que celebra el décimo aniversario de la serie. A través de proyecciones en una fuente que tira agua en distintas direcciones y efectos de iluminación, se hace un recorrido por escenas clásicas, acompañadas de la banda sonora de la producción .

Nightmare Fuel: Blood Noir, por su parte, es un musical con acrobacias extremas, el cual tiene vampiros como protagonistas . Entre los momentos más llamativos del show, está uno en el que un personaje comienza a tragar espadas, de distintos tamaños y formas.

Durante las noches de Halloween Horror Nights, los visitantes pueden disfrutar de más de 50 opciones de comidas y bebidas, las cuales están inspiradas en firmas como Stranger Things (Upside Down Chicken & Waffles), Hellraiser (Pinhead’s Skin & Meatballs) y Sinners (Annie’s Juke Joint Catfish & Grits), entre otras.

Las alternativas gastronómicas también incluyen desde una torta Red Velvet que simula ser carne molida hasta costillas de cerdo bañadas en salsa BBQ que aparenta ser sangre.

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Cuánto valen los tickets para asistir a Halloween Horror Nights 2026 y dónde comprarlos

Las entradas para Halloween Horror Nights en Universal Studios Florida pueden adquirirse en la página web oficial del parque, haciendo clic en este enlace .

Los tickets generales para asistir una sola noche empiezan en los $89,99 dólares, lo que equivale a alrededor de $84.000 pesos chilenos bajo el cambio actual. No obstante, los precios pueden variar dependiendo de la fecha elegida.

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Si se desea asistir, se sugiere adquirir los boletos con antelación, ya que están sujetos a disponibilidad y el evento solo estará disponible hasta el 1 de noviembre .

Quienes quieran pasar menos tiempo en filas, pueden adquirir adicionalmente un Express Pass, el cual permite ingresar más rápido a las casas y atracciones la primera vez que se visitan. Parten en los $199,9 dólares por persona —$186.000 pesos chilenos, aproximadamente— y requieren tener un ticket para la misma fecha del evento.

Los visitantes que deseen potenciar aún más su experiencia, pueden agregar a su entrada un R.I.P. Tour, el cual incluye acceso prioritario la primera vez en que se visitan las casas, así como acceso ilimitado a otras atracciones del parque, una recepción de bienvenida, una credencial conmemorativa y servicio de valet parking para un vehículo. Su valor por persona inicia en $469,99 dólares, lo que equivale a unos $440.000 pesos chilenos.

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Universal Studios Florida es uno de los cuatro parques temáticos de Universal Orlando Resort. Los otros son Universal Epic Universe, Universal Islands of Adventure y Universal Volcano Bay .

El complejo reúne 11 hoteles, los cuales entregan beneficios exclusivos a los huéspedes . Entre estos, además de estar más cerca del evento, está el acceso prioritario a Halloween Horror Nights, a las 18:30 y 19:30.

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Los huéspedes también tienen transporte gratuito a los parques temáticos y a Universal CityWalk, así como ofertas especiales.

Desde Universal anticipan que los visitantes pueden obtener hasta un 30% de descuento al reservar una estadía de cinco noches o más en hoteles participantes.

Puedes conocer más información sobre Universal Orlando Resort haciendo clic en este enlace. Asimismo, puedes conocer más sobre Halloween Horror Nights haciendo clic en este otro link.