Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

Para los amantes de las aventuras, el Universal Orlando Resort en Florida, Estados Unidos, promete ser un destino de viaje ideal para disfrutar de las vacaciones.

El complejo reúne un total de cuatro parques temáticos, además de distintos tipos de hoteles ambientados.

Se trata de Universal Studios Florida , Universal Islands of Adventure , Universal Epic Universe y Universal Volcano Bay .

Los tres primeros se centran especialmente en el ámbito del cine y las series animadas, aunque en ciertos casos incluyen experiencias relacionadas al mundo de los videojuegos. El cuarto es un parque acuático, que se caracteriza por sus múltiples toboganes.

Cuáles son las principales atracciones de Universal Epic Universe, el nuevo parque temático de Universal Orlando Resort

Universal Epic Universe es el más reciente de los cuatro parques temáticos y fue estrenado en mayo de 2025.

Aquí se puede encontrar un total de cinco mundos . El Celestial Park, es el central y resalta por sus áreas verdes y grandes piletas. Se trata de la puerta de entrada para los otros cuatro: Super Nintendo World, How to Train Your Dragon - Isle of Berk, Dark Universe, y The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic.

El primero está dedicado al universo de Super Mario y personajes como Mario, Luigi, Donkey Kong, Yoshi, Bowser y la princesa Peach, por solo mencionar algunos.

Entre sus principales atracciones se encuentran una simulación de Mario Kart, en la que los visitantes se suben a un vehículo y compiten para conseguir la mayor cantidad de puntos, mientras disparan caparazones de tortuga y dejan trampas para obstaculizar a los otros autos de carreras.

También está el Mine-Cart Madness, una montaña rusa familiar en la que los visitantes se suben a un vagón minero para transitar por los escenarios de Donkey Kong Country.

Yoshi’s Adventure es otra de las atracciones principales de este mundo y permite hacer un recorrido en un carro con la forma del icónico dinosaurio. Es una experiencia principalmente dirigida a niños, así como a los fanáticos más acérrimos de la serie de videojuegos.

El mundo de How to Train Your Dragon - Isle of Berk se basa en la película Cómo entrenar a tu dragón e incluye desde una atracción en la que los visitantes pueden simular, desde las alturas, cómo es volar como una de estas criaturas legendarias, hasta una montaña rusa en la que se pueden apreciar distintos tipos de dragones a lo largo del trayecto.

Los fanáticos de las películas clásicas de terror pueden disfrutar de Dark Universe , un espacio en el que personajes como Frankenstein y Dracula se hacen presentes a través de robots humanoides que destacan por sus expresiones altamente realistas en las distintas atracciones.

Si eres fanático del universo de Harry Potter , Epic Universe cuenta con un mundo que te permitirá sumergirte en el París mágico de la década de 1920, con edificios que despiertan nostalgia y transportan a las escenas de Animales fantásticos.

En Le Cirque Arcanus, los visitantes pueden ver un espectáculo familiar en el que se presentan criaturas icónicas de las películas y una historia inédita cargada de emoción, en la que los actores realizan elegantes bailes y en la que la expectación está presente en todo minuto hasta el desenlace.

Harry Potter and the Battle at the Ministry es una de las atracciones esenciales de este espacio. En esta simulación con tecnología 4-D, los visitantes se unen a Harry, Ron Weasley y Hermione Granger para vivir una agitada aventura en el Ministerio de Magia , en la que se enfrentan a la antagonista Dolores Umbridge.

Cuáles son las principales atracciones de Universal Studios Florida en Universal Orlando Resort

Entre las principales tierras de Universal Studios Florida se encuentran Minion Land y DreamWorks Land, espacio que reúne a personajes del reconocido estudio de películas de animación, tales como Shrek y Trolls, en atracciones que van esencialmente dirigidas al público infantil.

También figura una recreación de Springfield, la emblemática ciudad en la que viven los personajes de la serie animada Los Simpson . Acá, los juegos que más destacan son una simulación con tecnología 4-D de una montaña rusa y una serie de carros en los que los visitantes dan vueltas alrededor de los extraterrestres Kang y Kodos.

Los fanáticos de Harry Potter pueden encontrar otro espacio dedicado a la saga: el Diagon Alley (o Callejón Diagón, en español).

El famoso distrito comercial que figura en las películas incluye la tienda de varitas Ollivanders, que ofrece una experiencia teatral en la que los visitantes pueden ver cómo una varita elige a un mago o bruja, una persona del público que es invitada a interactuar frente a todos.

Aquel espectáculo incluye momentos en los que debe probar distintos hechizos, los cuales se ven reflejados en movimientos de objetos y cambios en el entorno. En ocasiones, con resultados inesperados.

A la salida, los visitantes pueden comprar sus propias varitas, con múltiples diseños correspondientes a los de diferentes personajes.

Los precios varían, pero el promedio es de unos $70 dólares, aproximadamente unos $70.000 pesos chilenos.

Las varitas no solo añaden un valor estético, sino que también son interactivas con ciertas partes del entorno : los visitantes pueden utilizarlas para mover objetos o efectuar acciones, tales como hacer que una pluma escriba sobre un pergamino.

Para ello, solo deben pararse junto a unas placas circulares que destacan en el piso. En estas se ilustra hacia dónde apuntar y cómo hacer el movimiento de la varita, que cuenta con un sensor en su punta. Luego, aparece la magia.

En la calle central de Diagon Alley, un dragón posicionado arriba de un edificio escupe fuego real en ciertos momentos, mientras los visitantes pasean por el lugar.

En Harry Potter and the Escape of Gringotts, pueden subirse a un carro de simulación que, a través de movimientos agitados y tecnología 4-D, invita a recorrer el banco mágico gestionado por duendes.

Tras recorrer el Diagon Alley, está la posibilidad de tomar el Hogwarts Express, el mítico tren que lleva a los estudiantes de las distintas casas hacia el castillo .

Para subirse, es necesario contar con un ticket Park-to-Park , ya que lleva hacia otro de los parques del complejo: Universal Islands of Aventure.

Las varitas interactivas funcionan tanto en este último como en Universal Epic Universe y Universal Studios Florida.

Cuáles son las principales atracciones de Universal Islands of Adventure en Universal Orlando Resort

Universal Islands of Adventure es el tercero de los cuatro parques que incluye atracciones relacionadas al universo de Harry Potter . De hecho, aquí se encuentran Hogsmeade, el pueblo mágico exclusivo para magos y brujas, y el mismísimo castillo de Hogwarts.

Los amantes de la adrenalina pueden ir a Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, experiencia en la que se suben a la motocicleta de Hagrid para adentrarse en el Bosque Prohibido, ubicado en las afueras del terreno de Hogwarts.

Quienes deseen un viaje con menos movimientos bruscos, está el Flight of the Hippogriff, en donde se recorre el entorno en un carro con forma de hipogrifo.

Harry Potter and the Forbidden Journey, experiencia situada al interior de Hogwarts, permite sobrevolar los terrenos del castillo en una emocionante aventura que incluye tecnología de simulación y 4-D.

En Universal Islands of Adventure también hay un espacio dedicado a Jurassic Park , en el que se pueden observar recreaciones realistas de dinosaurios y subirse a una montaña rusa llamada VelociCoaster . Esta última es una de las más rápidas y adrenalínicas de los parques temáticos del complejo Universal Orlando Resort.

Dentro de Marvel Super Hero Island figura otra de las montañas rusas más desafiantes: The Incredible Hulk Coaster . También hay una simulación con tecnología 4-D llamada The Amazing Adventures of Spider-Man, en la que se acompaña al carismático superhéroe en una aventura nocturna para derrotar a los villanos.

Quienes disfrutan del universo de Dr. Seuss pueden visitar el Seuss Landing , en donde se presentan una serie de atracciones coloridas relacionadas a personajes como El Grinch y El gato en el sombrero.

Cuáles son las principales atracciones de Universal Volcano Bay en Universal Orlando Resort

Este es el parque temático que más se diferencia de los otros tres en Universal Orlando Resort, ya que se trata de uno acuático.

Desde Universal Volcano Bay lo presentan de la siguiente manera: “Dé rienda suelta a su lado más aventurero y atrévase a visitar Krakatau, el volcán de 60 metros de altura, donde se enfrentará al antiguo espíritu ardiente, Vol”.

“Amantes de las emociones fuertes, prepárense para descensos que desafían la gravedad y los toboganes acuáticos más rápidos que hayan visto jamás” .

¿Cuánto cuesta visitar los parques temáticos de Universal Orlando Resort?

Los tickets para visitar el complejo Universal Orlando Resort varían dependiendo de las fechas elegidas, el tipo de boleto y los parques que se decida visitar .

Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Epic Universe son los que ofrecen experiencias principalmente enfocadas en el cine y las series de animación.

Si se desea ir a los anteriormente mencionados, está la opción de comprar un paquete de tres días que permite: un día en Universal Epic Universe y dos días para moverse libremente entre Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure. Incluye poder transitar en el tren Hogwarts Express.

Su valor por adulto inicia en alrededor de $161 dólares por día. Por lo tanto, por los tres días, el precio es superior a los $500 dólares, dependiendo de la fecha elegida y sumándole los taxes. Para niños de entre 3 y 9 años, el valor por día inicia en aproximadamente $157 dólares bajo este paquete.

Además está la posibilidad de comprar upgrades, tales como uno que permite utilizar una fila express para evitar mayores tiempos de espera.

El precio de ese upgrade —en un paquete válido por tres días para los tres parques mencionados— inicia en alrededor de $80 dólares, dependiendo de las fechas elegidas y sin sumar aún los impuestos adicionales.

Cabe precisar que dicho valor es adicional al precio de la entrada .

Puedes revisar en detalle las múltiples opciones de tickets, upgrades y experiencias VIP haciendo clic en este enlace.

¿Es necesario visitar todos los parques de Universal Orlando Resort?

Cada uno de los parques temáticos del complejo Universal Orlando Resort ofrece experiencias distintas.

El dueño del sitio especializado Datos de viajes Chile, Hernán Pérez Cisternas, dice a La Tercera que para vivir la experiencia “completa” es recomendable visitar todos .

Sin embargo, no es estrictamente necesario pasar por los cuatro.

“Si tienes poco tiempo, anda por dos parques: Universal Islands of Adventure y Universal Studios Florida. Son infalibles por variedad”.

“Puedes ir a uno, pero será solo una probada: Islands of Adventure suele ser el más contundente en adrenalina y hits”.

“Volcano Bay es un buen extra si quieres bajar el ritmo con agua y descanso”.

Pérez sugiere organizar un viaje que considere dos días en Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure, y uno en Universal Epic Universe.

“Si vas en temporada alta o con poco tiempo, pagar para pasar más rápido (Express) puede valer mucho la pena ”.

“La experiencia VIP conviene si quieres tour guiado, cero estrés y todo ‘resuelto’, pero es más lujo que necesidad”, sentencia Pérez.

Si tu principal interés son las atracciones de Harry Potter y quieres vivir una experiencia aún más completa antes de llegar a los parques de Universal Orlando Resort, LATAM ofrece vuelos temáticos con aviones intervenidos y sorpresas a bordo .

La iniciativa, que se extenderá por 12 meses e inició el pasado 12 de noviembre, ofrece una propuesta única que combina entretenimiento, activaciones y productos licenciados inspirados en la franquicia.

Como parte de esta alianza, LATAM cuenta con un Boeing 787-9 y un Airbus 320 intervenidos con un diseño especial en decal, que incluye ilustraciones emblemáticas de las películas. Ambos aviones operan en rutas internacionales y nacionales, en vuelos seleccionados.

De la misma manera, todas las películas de la saga están disponibles en LATAM Play , la plataforma de conectividad y entretenimiento a bordo, junto con otros contenidos temáticos relacionados.

También se realizarán sorteos, dinámicas y activaciones especiales en aeropuertos y redes sociales para fanáticos de Harry Potter, con premios como pasajes, experiencias temáticas y merchandising oficial.