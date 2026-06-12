Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de junio

Camisetas y láminas mundialeras en el Apumanque

Cada cuatro años, la FIFA pone a prueba a los hinchas con mundiales progresivamente más complejos, opacos y caros. Pero incluso sin haber clasificado la gente no pierde la ilusión: miles de chilenos juntan el álbum y otros muchos más verán los partidos sin otro anhelo que el de la emoción. Para encender los ánimos, en el Apumanque habrá una feria de camisetas, con exhibición y venta de uniformes históricos, además de una masiva cambiatón de láminas (esta terminará a las 15:00).

Dirección

Apumanque (Manquehue Sur 31, Las Condes)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 19:00

Entrada

Gratuita

Feria de novios con fiesta

Las ferias de matrimonios suelen ser fomes: maniquíes, stands de flores, uno que otro canapé y poco más. Pero el Cásate Conmigo Fest, en pleno Cajón del Maipo, es una fiesta antes de la fiesta: con el doble chileno de Bad Bunny, un bingo con premios animado por un mago de la tele, una batucada y hasta una clase de vals, entre muchas sorpresas, elegir proveedores para la boda será tan inolvidable como la ceremonia.

Dirección

Ko Eventos (Camino al Volcán 11815, San José de Maipo)

Horario

Sábado, de 12 a 19:00

Entrada

Gratuita

Una nueva excusa para viajar a Valparaíso

En la cima del cerro Concepción, la cumbre más turística del Puerto, por décadas permaneció vacío el excolegio Alemán, un magnífico edificio del siglo XIX que hace menos de un año revivió con el nombre de Destino Valparaíso: un espacio moderno y patrimonial que incluye al emocionante Museo del Inmigrante (con entrada pagada) y un surtido de tiendas locales, como el café María María o la pastelería Stefani.

Dirección

Destino Valparaíso (Concepción 499, Valparaíso)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 23:00

Entrada

Gratuita

Sabores unidos de América

A pesar de que el intercambio comercial con Estados Unidos no está en su mejor momento, los productos comestibles que de allí nos llegan no dejan de cautivar al paladar chileno. Desde el pionero ketchup, hoy presente en cada refrigerador, hasta el delicado bourbon de Tennessee, todo el abanico gourmet yanqui estará presente en SaborUSA, feria organizada por la USDA que tendrá alimentos y marcas novedosas, además de concursos y descuentos.

Dirección

Alto Las Condes (Kennedy 9001, Las Condes)

Horario

Sábado y domingo, de 11:30 a 21:00

Entrada

Gratuita

Cerámica contemporánea en el GAM

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La IA podrá reemplazar este trabajo —¿o ya lo hizo?— pero no el de quienes este fin de semana llenarán el foyer del GAM con sus irreplicables obras de cerámica. Imaginados en sus cabezas y luego hechos con sus manos, los objetos de la FAB. Chilena, feria que reúne a 35 expositores locales, cobran hoy más valor que nunca, pues aparte de belleza, utilidad o pericia, tienen en sus colores y textura algo irremplazable: tiempo e intención.

Dirección

Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 19:00

Entrada

Gratuita

Danza y cantos ancestrales chinos

Veinte artistas chinos provenientes de la región de Guizhou, conocida como “la tierra de los cien festivales”, actuarán por primera vez en Chile. En el escenario del Teatro CA660 guiarán un viaje de danza y canto por la historia de su ancestral cultura, desde rituales de la dinastía Han, la edad dorada de ese país, hasta movimientos contemporáneos. Suscriptores La Tercera tienen 20% de descuento.

Dirección

Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

Horario

Sábado, 18:00

Entrada

Desde $29.750 en ticketplus.cl

Otelo en clave latina y con marionetas

La tragedia feminicida de Shakespeare sigue vigente, como todas las obras del isabelino, en las pasiones que describe: en este caso, los celos, el poder y el amor. El director Jaime Lorca lo adapta aquí a un formato que mezcla en escena a actores y marionetas, además de una estructura inspirada en los culebrones latinoamericanos, históricamente violentos y machistas. 50% de descuento para suscriptores La Tercera.

Dirección

Teatro UC (Jorge Washington 26, Ñuñoa)

Horario

Sábado, 19:00

Entrada

$7.840 en ticketplus.cl

La Filarmónica toca a Ravel, Kilar y Berlioz

Bajo la dirección del maestro francés Patrick Fournillier, la Orquesta Filarmónica de Santiago interpretará tres piezas de distintas épocas pero unidas por su espíritu imaginario: primero, una pavana de Ravel (1899), compuesta para bailar; luego, un concierto para piano del polaco Kilar (1996); y, para terminar, la Sinfonía Fantástica de Berlioz (1830). Un concierto de 2 horas y 20 minutos.

Dirección

Teatro Municipal (Agustinas 794, Santiago)

Horario

Sábado, 17:00

Entrada

Desde $5.500 en municipal.cl

Un tour de force de Daniel Muñoz

Hace tiempo que una película chilena no proponía una experiencia actoral tan intensa como la de Mil pedazos, de Sergio Castro San Martín, donde Daniel Muñoz ofrece la interpretación de su vida como un padre hundido en el desierto y Paola Giannini no se queda atrás como su esposa. Tampoco Emilia Rodríguez, de apenas nueve años, la hija de una familia enfrentada a un accidente que los lleva a oscuras profundidades.

Dirección

Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago)

Horario

Domingo, 19:00

Entrada

$4 mil en passline.com

Rosario Alfonso en el Goethe

Para finalizar el último domingo otoñal, nada más apropiado que la tierna voz de Rosario Alfonso, que sonará gratis en el foyer del Goethe Institut. En el contexto de una jornada de Puertas abiertas, junto a actividades infantiles, culturales, gastronómicas y la transmisión del partido Alemania-Curazao, la cantante aprovechará de presentar su último disco: Cómo enamorarse con el corazón partío.

Dirección

Goethe Institut (Holanda 100, piso 2, Providencia)

Horario

Domingo, 18:00

Entrada

Gratuita