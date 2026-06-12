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    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de junio

    Una feria de camisetas y láminas para darle ambiente al mundial; una expo de sabores estadounidenses; un concierto gratuito para finalizar el domingo: todo eso y mucho más en la selección de panoramas para este fin de semana.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de junio

    Camisetas y láminas mundialeras en el Apumanque

    Cada cuatro años, la FIFA pone a prueba a los hinchas con mundiales progresivamente más complejos, opacos y caros. Pero incluso sin haber clasificado la gente no pierde la ilusión: miles de chilenos juntan el álbum y otros muchos más verán los partidos sin otro anhelo que el de la emoción. Para encender los ánimos, en el Apumanque habrá una feria de camisetas, con exhibición y venta de uniformes históricos, además de una masiva cambiatón de láminas (esta terminará a las 15:00).

    Dirección

    Apumanque (Manquehue Sur 31, Las Condes)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Feria de novios con fiesta

    Las ferias de matrimonios suelen ser fomes: maniquíes, stands de flores, uno que otro canapé y poco más. Pero el Cásate Conmigo Fest, en pleno Cajón del Maipo, es una fiesta antes de la fiesta: con el doble chileno de Bad Bunny, un bingo con premios animado por un mago de la tele, una batucada y hasta una clase de vals, entre muchas sorpresas, elegir proveedores para la boda será tan inolvidable como la ceremonia.

    Dirección

    Ko Eventos (Camino al Volcán 11815, San José de Maipo)

    Horario

    Sábado, de 12 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Una nueva excusa para viajar a Valparaíso

    En la cima del cerro Concepción, la cumbre más turística del Puerto, por décadas permaneció vacío el excolegio Alemán, un magnífico edificio del siglo XIX que hace menos de un año revivió con el nombre de Destino Valparaíso: un espacio moderno y patrimonial que incluye al emocionante Museo del Inmigrante (con entrada pagada) y un surtido de tiendas locales, como el café María María o la pastelería Stefani.

    Dirección

    Destino Valparaíso (Concepción 499, Valparaíso)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 23:00

    Entrada

    Gratuita

    Sabores unidos de América

    A pesar de que el intercambio comercial con Estados Unidos no está en su mejor momento, los productos comestibles que de allí nos llegan no dejan de cautivar al paladar chileno. Desde el pionero ketchup, hoy presente en cada refrigerador, hasta el delicado bourbon de Tennessee, todo el abanico gourmet yanqui estará presente en SaborUSA, feria organizada por la USDA que tendrá alimentos y marcas novedosas, además de concursos y descuentos.

    Dirección

    Alto Las Condes (Kennedy 9001, Las Condes)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11:30 a 21:00

    Entrada

    Gratuita

    Cerámica contemporánea en el GAM

    lvzlab

    La IA podrá reemplazar este trabajo —¿o ya lo hizo?— pero no el de quienes este fin de semana llenarán el foyer del GAM con sus irreplicables obras de cerámica. Imaginados en sus cabezas y luego hechos con sus manos, los objetos de la FAB. Chilena, feria que reúne a 35 expositores locales, cobran hoy más valor que nunca, pues aparte de belleza, utilidad o pericia, tienen en sus colores y textura algo irremplazable: tiempo e intención.

    Dirección

    Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Danza y cantos ancestrales chinos

    Veinte artistas chinos provenientes de la región de Guizhou, conocida como “la tierra de los cien festivales”, actuarán por primera vez en Chile. En el escenario del Teatro CA660 guiarán un viaje de danza y canto por la historia de su ancestral cultura, desde rituales de la dinastía Han, la edad dorada de ese país, hasta movimientos contemporáneos. Suscriptores La Tercera tienen 20% de descuento.

    Dirección

    Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

    Horario

    Sábado, 18:00

    Entrada

    Desde $29.750 en ticketplus.cl

    Otelo en clave latina y con marionetas

    La tragedia feminicida de Shakespeare sigue vigente, como todas las obras del isabelino, en las pasiones que describe: en este caso, los celos, el poder y el amor. El director Jaime Lorca lo adapta aquí a un formato que mezcla en escena a actores y marionetas, además de una estructura inspirada en los culebrones latinoamericanos, históricamente violentos y machistas. 50% de descuento para suscriptores La Tercera.

    Dirección

    Teatro UC (Jorge Washington 26, Ñuñoa)

    Horario

    Sábado, 19:00

    Entrada

    $7.840 en ticketplus.cl

    La Filarmónica toca a Ravel, Kilar y Berlioz

    Bajo la dirección del maestro francés Patrick Fournillier, la Orquesta Filarmónica de Santiago interpretará tres piezas de distintas épocas pero unidas por su espíritu imaginario: primero, una pavana de Ravel (1899), compuesta para bailar; luego, un concierto para piano del polaco Kilar (1996); y, para terminar, la Sinfonía Fantástica de Berlioz (1830). Un concierto de 2 horas y 20 minutos.

    Dirección

    Teatro Municipal (Agustinas 794, Santiago)

    Horario

    Sábado, 17:00

    Entrada

    Desde $5.500 en municipal.cl

    Un tour de force de Daniel Muñoz

    Hace tiempo que una película chilena no proponía una experiencia actoral tan intensa como la de Mil pedazos, de Sergio Castro San Martín, donde Daniel Muñoz ofrece la interpretación de su vida como un padre hundido en el desierto y Paola Giannini no se queda atrás como su esposa. Tampoco Emilia Rodríguez, de apenas nueve años, la hija de una familia enfrentada a un accidente que los lleva a oscuras profundidades.

    Dirección

    Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago)

    Horario

    Domingo, 19:00

    Entrada

    $4 mil en passline.com

    Rosario Alfonso en el Goethe

    Para finalizar el último domingo otoñal, nada más apropiado que la tierna voz de Rosario Alfonso, que sonará gratis en el foyer del Goethe Institut. En el contexto de una jornada de Puertas abiertas, junto a actividades infantiles, culturales, gastronómicas y la transmisión del partido Alemania-Curazao, la cantante aprovechará de presentar su último disco: Cómo enamorarse con el corazón partío.

    Dirección

    Goethe Institut (Holanda 100, piso 2, Providencia)

    Horario

    Domingo, 18:00

    Entrada

    Gratuita

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