Lo mejor del Teatro UC con 50% de descuento para suscriptores LT

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    Ubicado en pleno corazón de Ñuñoa, el Teatro UC (Jorge Washington 26, frente a la Plaza Ñuñoa y cercano al metro Chile España) vuelve a sorprender con una cartelera potente y diversa para esta temporada. Grandes nombres del teatro chileno, clásicos revisitados y montajes contemporáneos dan vida a una programación imperdible.

    Para acceder al 50% de descuento en entradas, los suscriptores deben ingresar su RUT de suscriptor vigente al momento de la compra online.

    · Teatro UC – Sala Eugenio Dittborn ·

    “LA MANTIS RELIGIOSA”

    Fechas: 7 al 23 de mayo | Horarios: jueves a sábado a las 20:30 h. | Duración: 90 minutos | Edad recomendada: +16 años | Elenco: Tamara Acosta, Verónica Medel, Thais Zúñiga, Manuel Peña y Luciano Reinoso | Entrada general: Compra tu entrada aquí

    En un caserón de provincia habitan tres hermanas y su padre. Hoy, la menor presentará al pretendiente que la salvará del destino oscuro y plano que comparte con las mayores, quienes, inquietantemente, han visto morir a sus novios. ¿Será un final escrito para aquellos que se acercan demasiado? Entre el deseo bullente de las mujeres, lleno de sueños y expectativas por el posible matrimonio, se revela una hermana más, o más bien, se oculta forzosamente detrás de la puerta prohibida, donde es alimentada con animales vivos: un monstruo incontrolable a quien no podemos ver.

    Con esta obra de 1971, Alejandro Sieveking describe una atmósfera opresiva y sobrenatural que, con brutalidad y humor, nos ofrece matices deliciosos de nuestra compleja naturaleza.

    · Teatro UC – Sala Ana González ·

    “HAMLET MULTITUD”

    Fechas: 7 al 30 de mayo | Horarios: jueves a sábado a las 20:30 h. | Duración: 110 minutos | Edad recomendada: +14 años | Elenco: Gonzalo Robles, Willy Semler, Ximena Rivas, Vicente Almuna, Ignacio Galarce, Consuelo Carreño, Camilo Carmona, Valentina Nassar, Eduardo Vial | Entrada general: Compra tu entrada aquí

    "Hamlet-Multitud" - Teatro UC

    El Teatro, desde siempre, se ha valido de los clásicos para seguir indagando y profundizando en los grandes temas que apelan a nuestra humanidad. En esta oportunidad, un grupo de actrices, actores, músicos, diseñadores, dramaturgo y directora, toman “Hamlet”, escrita por W. Shakespeare y junto con representar las escenas que nos permiten seguir el relato de la obra, reflexionan desde el ahora, planteando nuevas preguntas que derivan del universo ofrecido por el autor: amor, traición, muerte, poder, política y sociedad.

    Usando lenguajes diversos que entretejen una nueva lectura, haciéndose cargo de la multitud de voces, representaciones e interpretaciones de las que “Hamlet” ha sido objeto a través de la historia, se pone sobre la escena, otra posibilidad de pensarnos como sociedad, artistas e individuos.

    📌 Importante: La Sala Ana González se ubica en el primer piso y sí cuenta con acceso para personas con movilidad reducida y silla de ruedas.

    📌 Importante: La Sala Eugenio Dittborn, se encuentra en el segundo piso y lamentablemente no cuenta con acceso para personas con movilidad reducida y silla de ruedas.

    Valores generales Teatro UC:

    En boletería (martes a sábado entre las 15h y 20h): $14.000 general

    En Ticketplus: $14.500 general

    TEATRO UC

    Dirección

    Jorge Washington 26, Ñuñoa

    Abrir en Google Maps

    Teléfono

    (2) 2205 5652

    Website

    https://teatrouc.uc.cl/contactos/

    Vigencia y legales:

    Beneficio válido hasta 31.12.2026 con credencial vigente.

    Más sobre:LT BeneficiosLT Beneficios Teatros

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