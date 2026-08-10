En homenaje a Ozzy Osbourne: esto debes saber de la “casa embrujada” que Universal estrenará en Halloween Horror Nights. Foto: archivo.

Para esta nueva edición de Halloween Horror Nights, Universal Studios Hollywood y Universal Orlando Resort inaugurarán una nueva atracción original en homenaje a Ozzy Osbourne.

Se trata de una “casa embrujada”, la cual está inspirada en su prolífica carrera como solista.

La nueva atracción de Universal Studios, bautizada como Ozzy Osbourne: Prince of Darkness , permitirá a los visitantes subirse al “Crazy Train”, para un viaje en el que tanto el terror como el heavy metal serán protagonistas .

Durante el recorrido, se podrán escuchar canciones de álbumes clave de su repertorio. Esto incluye títulos de obras como The Blizzard of Ozz (1980), Diary of a Madman (1981), Bark at the Moon (1983), No More Tears (1991), Scream (2010) y Ordinary Man (2020).

Sharon y Jack Osbourne declararon en un comunicado compartido a La Tercera: “Ozzy nunca dejó de romper barreras y le encantaba todo aquello que ofreciera a sus fans una nueva forma de disfrutar de su música y de los mundos que creó”.

La viuda y el hijo del cantante destacaron que “Halloween Horror Nights ha hecho un trabajo increíble al dar vida a ese espíritu” en los respectivos parques de Orlando (Florida) y Los Ángeles (California).

“Al recorrer estas casas embrujadas, reconocerán muchos momentos inspirados en su música e imaginación. Es un maravilloso homenaje a Ozzy y esperamos que los fans se diviertan tanto como él se habría divertido al verla cobrar vida”.

La experiencia podrá vivirse a partir del 28 de agosto en Universal Orlando Resort y del 3 de septiembre en Universal Studios Hollywood .

En homenaje a Ozzy Osbourne: esto debes saber de la “casa embrujada” que Universal estrenará en Halloween Horror Nights Cortesía

Cómo serán las atracciones en homenaje a Ozzy Osbourne en Universal Studios Hollywood y Universal Orlando Resort

En Universal Studios Hollywood, la “casa embrujada” transporta a los fans al lugar donde todo comenzó: Birmingham, Inglaterra, ciudad natal de John Michael “Ozzy” Osbourne.

Comenzando con “Crazy Train”, su canción más famosa, los visitantes viajarán en el tiempo desde su infancia hasta al manicomio Osbourne Asylum , inspirado en su icónico álbum Diary of a Madman .

A medida que recorren las décadas, las distintas facetas de la personalidad del artista cobrarán vida, desde el Madman Ozzy y el Werewolf Ozzy hasta el Príncipe de las Tinieblas, el apodo que se ganó en la década de 1970.

El productor ejecutivo de Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood, John Murdy, manifestó: “Ozzy Osbourne no solo ayudó a definir el heavy metal, sino que creó un fenómeno cultural que ha influido en generaciones de música, arte y terror”.

“Anteriormente tuvimos el privilegio de colaborar con Ozzy, y esta nueva casa embrujada es una oportunidad para honrar su extraordinaria carrera como solista. Inspirados en sus trece discos, los visitantes recorrerán los oscuros y surrealistas mundos que alimentaron su música y consolidaron su legado como el único e inigualable Príncipe de las Tinieblas”.

En Universal Orlando, los visitantes de Halloween Horror Nights se adentrarán en ruinas antiguas y mazmorras antes de abordar el “Crazy Train”, para un viaje a un reino inspirado en las portadas de discos como Diary of a Madman , Bark at the Moon , The Ultimate Sin y Black Rain .

Este mundo fantástico se nutre del sonido y la estética que definieron los últimos años de su carrera.

El director sénior de Desarrollo Creativo de Entretenimiento en Universal Orlando Resort, Mike Aiello, enfatizó: “Nos sentimos honrados de colaborar con la familia Osbourne para crear una casa embrujada única que celebra el legado de Ozzy Osbourne”.

“Era importante para nosotros crear una experiencia auténtica que diera vida a la creatividad y personalidad de Ozzy de una manera inquietantemente inmersiva. Los fans descubrirán muchos detalles significativos, incluyendo algunos guiños ocultos, mientras recorren momentos oscuros y retorcidos inspirados en su icónica carrera musical ”.

Tanto en el parque de Los Ángeles como en el de Orlando, ya se pueden encontrar productos de edición limitada inspirados en Ozzy Osbourne: Prince of Darkness.

Esto incluye una camiseta y una figura acrílica del cantante, que se puede añadir a la vitrina coleccionable Infernal Carnival, que se vende por separado.

Halloween Horror Nights se celebra en noches selectas en Universal Orlando Resort, desde el 28 de agosto hasta el 1 de noviembre, y en Universal Studios Hollywood, desde el 3 de septiembre hasta el 1 de noviembre .

Las entradas para ambos parques temáticos ya están a la venta. Puedes adquirirlas haciendo clic en este enlace. También puedes revisar los productos disponibles para venta online haciendo clic en este otro link.