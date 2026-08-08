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    Rica Rica-Rica, Rico Rico-Rico

    Methe OstosPor 
    Methe Ostos

    Hubo un tiempo en Chile en que los tradicionales licores, digestivos y mistelas habían pasado a ser tragos del recuerdo. Pero Europa vino al rescate: Aperol Spritz, Ramazzotti y Campari Spritz saltaron desde el verano del Viejo Continente a nuestros bares para reponer el valor de los licores. Y, poco después, Jagermeister -que casi lleva a la muerte al vocalista de Metallica en los 80-, adquirió una segunda vida como trago de moda para shots en fiestas, arrastrando en su resurrección al honesto Bitter Araucano.

    Pero ahora Europa fue más allá. O más acá. Matthieu Massei, un francés de la zona alpina casado con Karin Ossandón, perteneciente al pueblo Atacameño Lickan Antai, unieron tradiciones para crear Rico-Rico, un licor de hierba rica-rica inspirado en el licor de genepi, una planta de los Alpes.

    No es lo único que la destilería formada por la pareja, Licores Don Mateo, apoyados por programas como Antofa Emprende de Minera Escondida y Novandino Litio, produce. Desde 2021, y a 2400 metros de altura en Checar Bajo, San Pedro de Atacama, vienen creando distintos destilados con materias locales. Pero ha sido su producto estrella, premiado en distintos certámenes (el último y más importante fueron los 95 puntos obtenidos en la London Spirits Competition).

    Y, al probarlo, se entiende por qué: su sabor es magistral y único. Con 26 grados, funciona como bajativo, pero también en rica-sour. Y no descartaría un rica spritz. Las posibilidades de este licor, tal como el desierto donde crece el arbusto que le da vida, parecen infinitas.

    Por Methe Ostos.

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