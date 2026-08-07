SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de agosto

    Este Día de la Niñez no faltarán motivos para salir: obras de teatro, conciertos y shows familiares se mezclan con ferias de vino, pop-ups de cocina y exposiciones. ¡La mayoría son gratis!

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley

    Todas las plazas al unísono en Ñuñoa

    Aunque el Día de la Niñez es el domingo, en Ñuñoa se adelantarán y este sábado al mediodía, en quince de sus plazas —casi todas las de la comuna— se realizarán simultáneamente distintas actividades culturales. En la Plaza Ñuñoa, por ejemplo, habrá una presentación circense; en el Parque Ramón Cruz, un cuentacuentos; en la de Sucre con Miguel Claro, un show de magia. En las demás habrá de todo: desde talleres artísticos hasta clases de k-pop.

    Dirección

    Plazas de Ñuñoa (más info en @culturanunoa)

    Horario

    Sábado, desde las 12:00

    Entrada

    Gratuita

    Mosqueto Market: un mercadito en Bellas Artes

    Por segunda vez, la coqueta calle Mosqueto, la mejor del barrio Bellas Artes, cierra durante una tarde su estrecha calzada, donde nunca pasan muchos autos, para instalar ahí una feria barrial de ropa, diseño, antigüedades, plantas, lámparas, libros y otras cosas más, la mayoría de ellas usadas pero otras refabricadas o elaboradas de cero. Casi todos los emprendimientos son de vecinos de la zona.

    Dirección

    Calle Mosqueto (entre Monjitas y Santo Domingo, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Una obra familiar y ecológica en el GAM

    GEA, una obra de danza compuesta por Tito Cerda, es “un viaje a escuchar, luego a observar, después a tocar y por último, al final de la ella, a moverse por la escena, si el público lo desea”, como explica su directora, Loreto Caviedes. Con proyecciones de alto nivel, los bailarines interpretan a distintas especies nativas chilenas, que se mueven y comparten el paisaje nacional, de la cordillera al mar.

    Dirección

    Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, 12:00

    Entrada

    Desde $5 mil en passline.com

    Brindar y jugar en la Ciudad Empresarial

    Las ferias y eventos relacionados al vino, a pesar de girar entorno a un líquido desinhibidor y feliz, suelen estar cargados de seriedad y un montón de jerga técnica. Por eso Wine On, organizado por Les Dix Vins, propone otra cosa: habrá casi 30 viñas y cientos de etiquetas, pero con un tono interactivo y juguetón. Su fuerte es la cata a ciegas, una divertida dinámica con premios. La entrada incluye copa y degustaciones ilimitadas.

    Dirección

    Centro Hilaria (Av del Parque 4694, Huechuraba)

    Horario

    Sábado, de 14 a 21:00

    Entrada

    Desde $25 mil en evently.cl

    Fiesta infantil en el Planetario

    default

    Hace rato que la cartelera del Planetario Usach se volcó, y con mucho éxito, hacia el remix entre la divulgación científica y la cultura popular. Shows astronómicos musicalizados por Los Jaivas, Pink Floyd o los Beatles, con imágenes de Van Gogh o de dinosaurios, llenan sus funciones diarias. A esa programación, por el Día de la Niñez, añadirán este domingo stands de juguetes, microscopios y un pasaporte intergaláctico.

    Dirección

    Planetario Usach (Alameda 3349, Estación Central)

    Horario

    Sábado y domingo, entre 11 y 19:30

    Entrada

    Desde $5.500 en planetariochile.cl

    Tragos y pasteles colombianos en La Mesa

    Bogotá se ha vuelto una de las capitales sudamericanas más innovadoras si hablamos de cocina. Más allá de que sus restoranes luzcan al tope de los ránkings, hay mucho riesgo en sus propuestas, como se puede ver en Jardín Tragos y Pasteles, un bar que junta coctelería y repostería. Sus artífices, Karla y Wilman, estarán en una nueva edición de La Mesa Latina, junto al chef Álvaro Romero, maridando postres y alcohol.

    Dirección

    La Mesa (Alonso de Córdova 2767, Vitacura)

    Horario

    Sábado, desde las 18:00

    Entrada

    $15 mil la reserva en @lamesachile

    Cachureos en el Parque Araucano

    Cachureos.jpg la-tercera

    Difícilmente los niños actuales conozcan al Gato Juanito ni sepan cuál es el talento del Señor Lápiz pero, a falta de nuevos referentes, Cachureos sigue funcionando como excelente banda sonora infantil, vigente por sus graciosas canciones sin pretensiones pedagógicas. Ellos abrirán, a las 12:30, la fiesta del Día de la Niñez en Las Condes, que luego continúa con Otra Otra, la banda de Elisa Zulueta y Pablo Ilabaca.

    Dirección

    Parque Araucano (Pdte. Riesco 5877, Las Condes)

    Horario

    Domingo, de 10:30 a 17:30

    Entrada

    Gratuita

    Cine y videoarte árabe en La Moneda

    Tus fantasmas son míos se llama una exposición audiovisual y colectiva, inédita en América Latina y propiciada por Qatar Museums, que se centra especialmente en experiencias de exilio, migración forzada y memoria. Son piezas curadas por el francés Matthieu Orléan, provenientes de países árabes, africanos y del sudeste asiático, que ayudan a conectar el dolor ajeno y lejano con el propio.

    Dirección

    Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10:15 a 18:45

    Entrada

    Gratuita

    Música de películas en vivo

    Una gran banda sonora debe ser humilde, para no robarse la atención, pero al mismo tiempo audaz y así conseguir ese aporte profundo e invisible que necesita toda película, incluso más indeleble en nuestra memoria que las mismas imágenes. Eso queda claro en cintas como El rey león o Los piratas del Caribe, cuyas canciones, entre otras más, serán reproducidas por una orquesta en vivo. Suscriptores LT tienen 20% de descuento.

    Dirección

    Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

    Horario

    Domingo, 14:30, 16:30 y 18:30

    Entrada

    Desde $21.840 en ticketplus.cl

    Pájara: lo último de Guillermo Calderón

    Los visitantes de un museo científico esperan la llegada de la gaviota de Franklin, que cada año, en esta época, aterriza tras un largo viaje migratorio. Pero las gaviotas no aparecen. Una científica experta, viajera ella misma, intenta calmar a la audiencia, para pronto darse cuenta de que su vida también es la de un ave en movimiento. Producida por y para el Teatro Biobío, Pájara es la más reciente obra de Guillermo Calderón.

    Dirección

    Teatro Biobío (Costanera Silva Henríquez 477, Concepción)

    Horario

    Domingo, 16:00

    Entrada

    Desde $5 mil en ticketplus.cl

    Más sobre:Guía del ocioPanoramasPanoramas gratisDía de la niñezDía del niñoSantiagoFin de semanaTeatroDanzaNiñosAire libreComerCachureos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    Las gestiones de La Moneda y los partidos para contener la crujidera oficialista

    Kast evalúa que el registro de bandas criminales de rango constitucional lo elabore el Ejecutivo con control del Senado

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree

    Lo más leído

    1.
    Espectáculos, juegos y experiencias inmersivas: 12 panoramas para celebrar el Día del Niño 2026

    Espectáculos, juegos y experiencias inmersivas: 12 panoramas para celebrar el Día del Niño 2026

    2.
    El secreto de la cerveza Kunstmann está en Valdivia: estas son todas sus variedades

    El secreto de la cerveza Kunstmann está en Valdivia: estas son todas sus variedades

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana
    Chile

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes
    Negocios

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes

    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    Economista Aldo Lema asigna “una importancia relevante” a la falta de reformas de segunda categoría como causa del estallido social

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana
    Tendencias

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno
    El Deportivo

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    Fernando Gago y los líos judiciales de Michael Clark que azotan a la U: “Yo no lo sabía; me concentro en lo deportivo”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud
    Cultura y entretención

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud

    Tomo Como Rey reinventa “Me Voy” de Julieta Venegas

    Illapu cerrará su gira de celebración “55 años historia viva” en el Teatro Caupolicán

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree
    Mundo

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree

    Tribunal de Estados Unidos sentencia que Trump debe pedir permiso al Congreso para remodelar la Casa Blanca

    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres
    Paula

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón