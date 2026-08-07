Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de agosto

Todas las plazas al unísono en Ñuñoa

Aunque el Día de la Niñez es el domingo, en Ñuñoa se adelantarán y este sábado al mediodía, en quince de sus plazas —casi todas las de la comuna— se realizarán simultáneamente distintas actividades culturales. En la Plaza Ñuñoa, por ejemplo, habrá una presentación circense; en el Parque Ramón Cruz, un cuentacuentos; en la de Sucre con Miguel Claro, un show de magia. En las demás habrá de todo: desde talleres artísticos hasta clases de k-pop.

Dirección

Plazas de Ñuñoa (más info en @culturanunoa)

Horario

Sábado, desde las 12:00

Entrada

Gratuita

Mosqueto Market: un mercadito en Bellas Artes

Por segunda vez, la coqueta calle Mosqueto, la mejor del barrio Bellas Artes, cierra durante una tarde su estrecha calzada, donde nunca pasan muchos autos, para instalar ahí una feria barrial de ropa, diseño, antigüedades, plantas, lámparas, libros y otras cosas más, la mayoría de ellas usadas pero otras refabricadas o elaboradas de cero. Casi todos los emprendimientos son de vecinos de la zona.

Dirección

Calle Mosqueto (entre Monjitas y Santo Domingo, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 19:00

Entrada

Gratuita

Una obra familiar y ecológica en el GAM

GEA, una obra de danza compuesta por Tito Cerda, es “un viaje a escuchar, luego a observar, después a tocar y por último, al final de la ella, a moverse por la escena, si el público lo desea”, como explica su directora, Loreto Caviedes. Con proyecciones de alto nivel, los bailarines interpretan a distintas especies nativas chilenas, que se mueven y comparten el paisaje nacional, de la cordillera al mar.

Dirección

Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, 12:00

Entrada

Desde $5 mil en passline.com

Brindar y jugar en la Ciudad Empresarial

Las ferias y eventos relacionados al vino, a pesar de girar entorno a un líquido desinhibidor y feliz, suelen estar cargados de seriedad y un montón de jerga técnica. Por eso Wine On, organizado por Les Dix Vins, propone otra cosa: habrá casi 30 viñas y cientos de etiquetas, pero con un tono interactivo y juguetón. Su fuerte es la cata a ciegas, una divertida dinámica con premios. La entrada incluye copa y degustaciones ilimitadas.

Dirección

Centro Hilaria (Av del Parque 4694, Huechuraba)

Horario

Sábado, de 14 a 21:00

Entrada

Desde $25 mil en evently.cl

Fiesta infantil en el Planetario

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Hace rato que la cartelera del Planetario Usach se volcó, y con mucho éxito, hacia el remix entre la divulgación científica y la cultura popular. Shows astronómicos musicalizados por Los Jaivas, Pink Floyd o los Beatles, con imágenes de Van Gogh o de dinosaurios, llenan sus funciones diarias. A esa programación, por el Día de la Niñez, añadirán este domingo stands de juguetes, microscopios y un pasaporte intergaláctico.

Dirección

Planetario Usach (Alameda 3349, Estación Central)

Horario

Sábado y domingo, entre 11 y 19:30

Entrada

Desde $5.500 en planetariochile.cl

Tragos y pasteles colombianos en La Mesa

Bogotá se ha vuelto una de las capitales sudamericanas más innovadoras si hablamos de cocina. Más allá de que sus restoranes luzcan al tope de los ránkings, hay mucho riesgo en sus propuestas, como se puede ver en Jardín Tragos y Pasteles, un bar que junta coctelería y repostería. Sus artífices, Karla y Wilman, estarán en una nueva edición de La Mesa Latina, junto al chef Álvaro Romero, maridando postres y alcohol.

Dirección

La Mesa (Alonso de Córdova 2767, Vitacura)

Horario

Sábado, desde las 18:00

Entrada

$15 mil la reserva en @lamesachile

Cachureos en el Parque Araucano

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Difícilmente los niños actuales conozcan al Gato Juanito ni sepan cuál es el talento del Señor Lápiz pero, a falta de nuevos referentes, Cachureos sigue funcionando como excelente banda sonora infantil, vigente por sus graciosas canciones sin pretensiones pedagógicas. Ellos abrirán, a las 12:30, la fiesta del Día de la Niñez en Las Condes, que luego continúa con Otra Otra, la banda de Elisa Zulueta y Pablo Ilabaca.

Dirección

Parque Araucano (Pdte. Riesco 5877, Las Condes)

Horario

Domingo, de 10:30 a 17:30

Entrada

Gratuita

Cine y videoarte árabe en La Moneda

Tus fantasmas son míos se llama una exposición audiovisual y colectiva, inédita en América Latina y propiciada por Qatar Museums, que se centra especialmente en experiencias de exilio, migración forzada y memoria. Son piezas curadas por el francés Matthieu Orléan, provenientes de países árabes, africanos y del sudeste asiático, que ayudan a conectar el dolor ajeno y lejano con el propio.

Dirección

Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10:15 a 18:45

Entrada

Gratuita

Música de películas en vivo

Una gran banda sonora debe ser humilde, para no robarse la atención, pero al mismo tiempo audaz y así conseguir ese aporte profundo e invisible que necesita toda película, incluso más indeleble en nuestra memoria que las mismas imágenes. Eso queda claro en cintas como El rey león o Los piratas del Caribe, cuyas canciones, entre otras más, serán reproducidas por una orquesta en vivo. Suscriptores LT tienen 20% de descuento.

Dirección

Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

Horario

Domingo, 14:30, 16:30 y 18:30

Entrada

Desde $21.840 en ticketplus.cl

Pájara: lo último de Guillermo Calderón

Los visitantes de un museo científico esperan la llegada de la gaviota de Franklin, que cada año, en esta época, aterriza tras un largo viaje migratorio. Pero las gaviotas no aparecen. Una científica experta, viajera ella misma, intenta calmar a la audiencia, para pronto darse cuenta de que su vida también es la de un ave en movimiento. Producida por y para el Teatro Biobío, Pájara es la más reciente obra de Guillermo Calderón.

Dirección

Teatro Biobío (Costanera Silva Henríquez 477, Concepción)

Horario

Domingo, 16:00

Entrada

Desde $5 mil en ticketplus.cl