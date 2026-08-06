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    Espectáculos, juegos y experiencias inmersivas: 12 panoramas para celebrar el Día del Niño 2026

    La Gran Rueda posicionada en el Parque Araucano, los shows de Disney On Ice y las experiencias del Museo Interactivo Mirador (MIM) están entre las actividades y eventos que se desarrollarán este fin de semana.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Espectáculos, juegos y experiencias inmersivas: 12 panoramas para celebrar el Día del Niño 2026. Foto: Disney On Ice.

    Este domingo 9 de agosto se celebrará una nueva edición del Día del Niño, instancia en la que múltiples establecimientos ofrecerán panoramas familiares dirigidos especialmente hacia los menores.

    La lista de actividades que se desarrollarán en Santiago este fin de semana incluye desde espectáculos en vivo hasta panorama educativos y enfocados en el juego.

    La Gran Rueda posicionada en el Parque Araucano, los juegos de Fantasilandia, los shows sobre hielo de Disney On Ice y las experiencias del Museo Interactivo Mirador (MIM) figuran entre los atractivos más destacados por Chile es Tuyo, la plataforma oficial de turismo nacional del país.

    A continuación encontrarás una lista de panoramas que podrán realizarse en la capital durante el sábado y el domingo, de los cuales algunos fueron subrayados por el mencionado organismo.

    1. La Gran Rueda y el tobogán Coolslide en el Parque Araucano

    La Gran Rueda es una rueda panorámica diseñada en Países Bajos, la cual cuenta con cabinas cerradas que se elevan varios metros sobre el suelo. De esta manera, los visitantes pueden disfrutar de una vista privilegiada de la ciudad y la cordillera de los Andes.

    La estructura se encuentra disponible en el Parque Araucano (Las Condes), espacio que también es sede de Coolslide, que se presenta como el primer y más grande tobogán de hielo de Chile.

    Ambas atracciones serán desinstaladas después del 9 de agosto, por lo que este fin de semana es la última oportunidad para asistir.

    Las entradas para La Gran Rueda parten en $7.000 y pueden adquirirse en Puntoticket. Los niños con una estatura inferior a 80 cm entran gratis.

    Para Coolslide, los boletos parten en $10.000, y también pueden comprarse en Puntoticket.

    Cabe precisar que, para ambas experiencias, se puede optar por descuentos con Banco Falabella y Tarjeta Vecino Las Condes.

    Puedes conocer más detalles sobre las restricciones en el sitio web de la ticketera.

    2. Tiny Fest Globoaventura, vuelos sobre la Laguna Carén

    Tiny Fest Golobaventura es una propuesta que invita a vivir la experiencia de subir a un globo aerostático sobre la Laguna Carén, en Pudahuel.

    La actividad ofrece vuelos de aproximadamente 10 minutos, entre las 07:30 y las 09:00 horas, para así aprovechar los vientos calmos de la mañana. Por este motivo, los organizadores enfatizan que la puntualidad es clave.

    Tras la elevación, los visitantes podrán quedarse a disfrutar de los paisajes y organizar un picnic en las zonas habilitadas.

    Las entradas con vuelo tienen un valor de $17.250 para niños y $40.250 para adultos. Pueden adquirirse en Puntoticket.

    3. FAMFEST 2026, una cartelera con más de 30 espectáculos

    FAMFEST 2026 reúne más de 30 espectáculos, entre los que se encuentran shows de teatro, circo, marionetas y música.

    La iniciativa reúne experiencias pensadas desde para los más pequeños hasta para adolescentes. Y se realizará desde el 8 hasta el 23 de agosto.

    Uno de los espectáculos más llamativos es Golden: Las Guerreras K-pop, el tributo, el cual tiene un formato con doce artistas en escena, múltiples cambios de vestuario y efectos de pirotecnia.

    Las actividades de FAMFEST 2026 se realizarán en GAM, Teatro Mori, Teatro Municipal de Santiago, Teatro UC y CEINA, entre otros recintos.

    Puedes revisar la cartelera completa, así como los valores, horarios y detalles de cada experiencia, en su página web oficial.

    4. Topa: un mundo de colores en el Teatro Caupolicán

    El actor argentino Diego Topa, conocido por su participación en programas infantiles de Disney Junior, presentará el espectáculo Un mundo de colores en el Teatro Caupolicán.

    La instancia combinará teatro, colores vivos, efectos visuales y música, con canciones y personajes pensados para estimular la imaginación y el movimiento de los más pequeños.

    El evento está programado para el 9 de agosto y las entradas parten en los $25.000. Pueden adquirirse en Puntoticket.

    5. Fantasilandia, diversión y adrenalina en familia

    El parque de diversiones ubicado en el Parque O’Higgins, Fantasilandia, cuenta con juegos para todas las edades, desde atracciones familiares hasta otras más extremas, creadas para generar adrenalina.

    Las entradas generales parten en los $10.990, para niños de hasta 1,4 m y adultos mayores, y desde los $22.990, para personas desde 1,4 m. Pueden adquirirse en su sitio web oficial.

    6. KidZania, una ciudad diseñada para los más pequeños

    KidZania es una ciudad a escala, diseñada para que los más pequeños puedan explorar más de 40 roles y profesiones distintas: desde jugar a ser bomberos y doctores hasta desempeñarse como pilotos.

    El espacio está ubicado en Av. Presidente Riesco 5330, Las Condes, y las entradas parten en los $11.950 si se compran por vía online, en su página web oficial. En boletería, parten en los $12.950.

    Cabe precisar que los menores de 2 años no pueden realizar actividades en la ciudad.

    7. Disney On Ice en el Movistar Arena

    El 9 de agosto se realizarán las últimas funciones de Disney On Ice en el Movistar Arena.

    Los espectáculos reúnen en una pista de hielo a personajes como Stitch, Elsa, Mickey Mouse y Minnie Mouse, quienes hacen coreografías acompañadas de efectos visuales.

    Las entradas parten en los $18.400 y pueden adquirirse en Puntoticket. Hay descuentos disponibles tanto para el público general como para clientes del Banco Falabella que paguen con sus tarjetas.

    8. Experiencias educativas en el Museo Interactivo Mirador (MIM)

    El Museo Interactivo Mirador (MIM) ofrece experiencias educativas para aprender en familia. Espacios como la Zona de Burbujas, la Sala de Terremotos y el Pabellón de Astronomía permiten que los niños puedan experimentar y descubrir fenómenos científicos de manera didáctica y entretenida.

    A raíz del Día del Niño, se pueden comprar entradas con descuento para el 9 de agosto, a través de su página web oficial. El valor para ese día es de $3.750 para los menores de edad.

    El recinto está ubicado en Avenida Punta Arenas 6711, La Granja.

    9. Family Fest by Hasbro, un recorrido con Peppa Pig y Transformers

    Family Fest by Hasbro se presenta como una experiencia inmersiva e interactiva, en la que los niños y sus familias recorren una villa temática inspirada en las marcas más icónicas de Hasbro.

    Entre estas últimas se encuentran Peppa Pig, Play-Doh, My Little Pony, Furby, Nerf y Transformers.

    El recorrido se extiende por más de 2.000 m², y considera desafíos y actividades pensadas para todas las edades.

    Cuenta con zonas de juego como un laberinto inspirado en Peppa Pig y un Laser Battle Arena de Transformers, además de una plaza central con shows en vivo.

    La experiencia se desarrolla en Cenco Florida. Los precios parten en los $10.900 por el Pack Mini Familiar (válido por tres entradas).

    Puedes adquirir los boletos y conocer más información en Ticketmaster.

    10. Jack Distortion en Hard Rock Cafe Santiago

    El aclamado personaje y marioneta, Jack Distortion, presentará un espectáculo familiar en Hard Rock Cafe Santiago.

    La instancia reunirá humor, guitarras, rock y canciones dirigidas a personas de todas las edades que deseen vivir la energía de un concierto en vivo.

    El show se desarrollará el 9 de agosto, entre las 15:00 y las 17:00. La entrada es liberada y el acceso será por orden de llegada.

    Para disfrutar del espectáculo, solo se requiere consumir en el restaurante, ubicado en el primer nivel de Cenco Costanera.

    11. El chaquetón azul, un cuento gratuito para leer en familia

    En la antesala del Día del Niño, Fundación ALMA pone a disposición de manera gratuita El chaquetón azul, obra ganadora del Premio Marta Brunet 2025 en la categoría Primera Infancia.

    “Una fría mañana, José descubre que su abrigo le queda chico… ¿y cómo va a poder ahora jugar afuera? Su abuela tiene la solución: con una tela azul, le hace un precioso chaquetón que el niño ocupa todos los días para correr, saltar, escalar y hasta revolcarse por el suelo. Cuando ya no puede más de gastado, la misma abuela, con su ‘tris tras’ de costuras y tijeras, lo convierte en un chaleco. ¿Y cuando el chaleco se gaste, qué hará la abuela?”, se anticipa en la descripción del cuento.

    El libro puede leerse online desde cualquier dispositivo en la Biblioteca Digital de Fundación ALMA. Fue escrito por Inés Correa e ilustrado por Elisa Monsalve.

    12. Talleres de plegado chino y reciclaje de papel

    Artequin y Fundación CMPC darán inicio a un nuevo ciclo de talleres este domingo 9 de agosto.

    En estas actividades de carácter familiar, los asistentes podrán crear figuras mediante una técnica tradicional china y aprender cómo fabricar papel reciclado con elementos domésticos.

    Las instancias forman parte de la exposición Historias de Papel en China: cortar, plegar y pegar” y estarán dedicadas al zhezhi, técnica de plegado utilizada para elaborar figuras y composiciones de papel.

    Los talleres se realizarán todos los fines de semana hasta el cierre de la muestra, programado para el 27 de septiembre.

    La participación estará incluida en la entrada a la exposición, que aborda el rol que este material ha tenido en la cultura china, tanto en la transmisión del conocimiento como en el desarrollo de distintas expresiones artísticas.

    El precio de los boletos va desde $1.000, para niños con discapacidad, hasta $3.500, para adultos. Pueden adquirirse en el sitio web oficial de Artequin. Hay descuentos disponibles para los vecinos de Santiago.

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