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    Así será la primera fonda en un mall de Santiago

    Artistas como Amar Azul y Los Vásquez se presentarán durante las Fiestas Patrias en uno de los principales centros comerciales de la capital.

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    La Tercera
    Así será la primera fonda en un mall de Santiago

    A nadie se le ocurriría ir a un mall durante las Fiestas Patrias: como son un feriado irrenunciable, lo normal es que las puertas de los centros comerciales, el 18 y 19 de septiembre, estén cerradas con candado y cadena. Hasta ahora.

    Por primera vez, un mall —en este caso, el Plaza Norte— será la sede de una fonda durante el Dieciocho. Ambos días, que caen viernes y sábado, se instalarán parrillas, cocinerías y food trucks que ofrecerán desde anticuchos hasta manzanas confitadas, además de una barra llena de terremotos y, en el centro, un gran escenario con una estelar programación musical.

    Así será la Fonda Plaza 18, que se instalará en el mall de Huechuraba y durante dos jornadas de 12 horas —desde el mediodía a la medianoche— tendrá todo lo que uno puede pedirle a una fonda: comida típica, tragos chilenos, juegos infantiles, una feria de artesanía y música bailable nacional para todos los gustos.

    Los artistas de la Fonda Plaza 18

    El inédito evento será animado por Iván “Potro” Cabrera, el farandulero bailarín, participante de programas y realities como Rojo, Yingo, Fiebre de baile, Aquí se baila y El discípulo del chef y otros más.

    No tendrá poco trabajo, pues los artistas que se subirán al escenario son muchos y muy populares.

    La lista la encabeza la eterna cumbia de Amar Azul junto a la cebolla pop de Los Vásquez. Entre los nombres más jóvenes destacan la Agrupación Marilyn y Alanys Lagos, además de grupos incipientes como Bayron Fire o Lucky Brown. Y para el público infantil estará el querido Perro Chocolo y El mundo de Christell.

    Iván "Potro" Cabrera será el animador de la Fonda Plaza 18. la-cuarta

    La oferta gastronómica incluirá lo esperable de una fonda, como anticuchos, empanadas, sánguches, platos de carne mechada, churros, mote con huesillo y manzanas confitadas. Pero aparte, para los mañosos o los más sofisticados, la Fonda Plaza 18 tendrá una carta internacional disponible en diversos foodtrucks. En la barra, no faltarán los terremotos ni tampoco la chicha, cervezas, vinos, piscolas, tropical gin, micheladas y mucho más.

    Para seguridad y comodidad de quienes asistan, la fonda tendrá estacionamientos privados, guardias de seguridad y control de acceso con pórticos con detección de metales.

    Ya está disponible la preventa a través de ticketplus.cl: a $14.000 o dos entradas por $25.000. Los días 18 y 19 de septiembre, los tickets en puerta costarán $20.000.

    Fe de erratas: en la versión original del artículo, se anunciaba la presencia de Pablo Chill-E, pero el artista no participará del evento.
    Más sobre:Fiestas PatriasDieciochoFondasMallFiestasLos VásquezAmar AzulMall Plaza Norte

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