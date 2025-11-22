Pablo Chill-E celebra confirmación en Viña 2026: “Voy a dar cara para representar el trap y a los olvidados”

El referente del trap y el género urbano, Pablo Chill-E, agradeció mediante un post en Instagram su participación en la próxima edición del Festival de Viña del Mar 2026 .

Este viernes se dio a conocer el line up completo del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 , revelación que incluyó una de las sorpresas más comentadas de la jornada: la participación del trapero chileno Pablo Acevedo Leiva, conocido artísticamente como Pablo Chill-E .

En ese sentido, el músico señaló: “Por Roberto y María. Nada más. Por todos esos veranos en familia donde el panorama era ver el festival todos juntitos, comiendo un picadillo y siendo felices con tan poco. Gracias de todas formas, voy a dar cara para representar el trap, el underground, a los periféricos y a los olvidados”.

Pablo Chill-E

El intérprete de canciones como “Jaguar” , “Resentía” y “Gitana” ; y además fundador del colectivo “Shishigang” , con el que impulsa talentos urbanos emergentes del sector sur de Santiago, ha sido reconocido por sus pares como uno de los principales referentes del movimiento.

En ese sentido, el músico ha sido ganador de premios como el Copihue de Oro 2020 al “Mejor Artista Urbano”; Premios MUSA Sprite 2023 por el “Álbum del Año” (“Duende Verde”); y Premios La Junta 2024, al “Artista del Año”, mismo año en que fue nominado a los Premios Pulsar 2024 .

De esta forma, el artista nacional marcará un hito al ser parte de los icónicos artistas de este género que con los años se han logrado robar las miradas del aclamado festival, tal como ha sido años anteriores con Bad Bunny, en 2019, y el argentino, Duki, en 2025.