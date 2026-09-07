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    Con una amplia parrilla de artistas y entradas gratis para vecinos: así será la Fiesta de la Chilenidad en La Florida

    El evento de cuatro días reunirá destacados artistas nacionales, grupos folclóricos, actividades vinculadas al mundo ecuestre, una granja educativa, juegos típicos, puestos gastronómicos diversos y diferentes espacios para recorrer.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con una amplia parrilla de artistas y entradas gratis para vecinos: así será la Fiesta de la Chilenidad en La Florida Cortesía

    Desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de septiembre, La Florida celebrará las Fiestas Patrias con la Fiesta de la Chilenidad.

    El encuentro a desarrollarse en Hacienda Tobalaba reunirá música, gastronomía, folclor, juegos y diferentes expresiones de las tradiciones nacionales.

    Es organizado por el Club de Huasos La Florida junto a Hacienda Tobalaba, y se presenta como una experiencia pensada para que niños, jóvenes, adultos y personas mayores puedan disfrutar de diferentes actividades durante cada una de las jornadas.

    “Queremos volver a las raíces de nuestras fiestas. Esta no es solamente una parrilla de artistas: queremos que las familias se encuentren con nuestras tradiciones, con el folclor, la cueca, los juegos típicos y nuestra gastronomía”, afirma Sergio Garrido, vocero del evento.

    Y agrega: “La invitación es a venir a Hacienda Tobalaba y vivir una verdadera Fiesta de la Chilenidad”.

    Durante las jornadas se presentarán destacados artistas nacionales, así como grupos folclóricos de la comuna.

    También se realizarán actividades vinculadas al mundo ecuestre, con escuadras ecuestres, y se contará con un cuecódromo para quienes quieran disfrutar de uno de los bailes más representativos del país.

    La programación además contempla una granja educativa, presencia de artesanos y emprendedores, juegos típicos, carritos de dulces y diferentes espacios para recorrer.

    A ello se sumará una de las principales atracciones familiares del evento: una Kids Zone de 1.500 metros cuadrados de juegos inflables, pensada tanto para niños como para adultos, según anticipan los organizadores.

    El recinto contará con 56 stands gastronómicos, donde los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de preparaciones típicas y alternativas.

    Empanadas, anticuchos, choripanes, papas fritas y distintos platos tradicionales serán parte de la oferta, junto a clásicos como el terremoto, otras opciones y una variada propuesta de food trucks.

    La celebración abrirá sus puertas el jueves 17 desde las 17:00 hasta las 22:00. Viernes y sábado funcionará entre las 10:00 y las 22:00, y el domingo recibirá público desde las 10:00 hasta las 21:00.

    Con una amplia parrilla de artistas y entradas gratis para vecinos: así será la Fiesta de la Chilenidad en La Florida Cortesía

    Qué artistas se presentarán en la Fiesta de la Chilenidad de La Florida

    La Fiesta de la Chilenidad tendrá una extensa parrilla musical, con artistas para distintas generaciones y espectáculos especialmente dirigidos al público infantil.

    El jueves, la programación comenzará con La Sonora Malecón a las 19:00, seguida de Don Fulano a las 20:00 y Villa Cariño a las 21:00.

    El viernes, los niños podrán disfrutar de Mi Perro Chocolo a las 13:00. Posteriormente, se presentarán Los Pincheira del Sur a las 15:30, La Combo Tortuga a las 18:00, La Sonora Palacios Jr. a las 19:30 y Shamanes Crew a las 21:00.

    El sábado iniciará con el espectáculo infantil de Hola Flinko a las 13:00. La jornada continuará con Cróni-K a las 15:30, La Sonora Dinamita a las 16:45, Gregorio Pernía, “El Titi”, a las 19:00, Perros Chatos a las 20:00 y La Cumbia a las 21:00.

    La programación del domingo partirá con Cantando Aprendo a Hablar a las 13:00. Seguirá con el doble de Ke Personaje a las 15:30, Fuerza Bendita a las 17:00, Amerika´n Sound a las 18:00 y Garras de Amor a las 19:30.

    Con una amplia parrilla de artistas y entradas gratis para vecinos: así será la Fiesta de la Chilenidad en La Florida Cortesía

    Dónde comprar las entradas para la Fiesta de la Chilenidad de La Florida

    Los vecinos de La Florida que cuenten con su Tarjeta VIVE pueden descargar gratuitamente su entrada a través de la ticketera Mientradachile.cl

    Dicho beneficio contará con un stock limitado, de 3.000 entradas por día.

    Para el público general, las entradas en primera preventa tienen valores desde los $5.000 para niños (de 6 a 12 años) y adultos mayores (desde los 65 años). Los boletos para mayores de 13 años y adultos tienen un valor de $10.000 en la misma fase.

    Los tickets pueden adquirirse a través de la mencionada plataforma, haciendo clic en este enlace, en donde también encontrarás más información del evento.

    La dirección de Hacienda Tobalaba es Av. Tobalaba 9670, La Florida. El ingreso desde el sector de estacionamientos será por El Hualle, mientras que por avenida Tobalaba será exclusivamente peatonal.

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