Desde Santa Feria hasta Los Huasos Quincheros: los Conciertos a la Chilena del Teatro Municipal de Las Condes

En la antesala del 18 de septiembre, el Teatro Municipal de Las Condes celebrará las Fiestas Patrias con un ciclo de conciertos, el cual contará con destacados exponentes nacionales.

La programación, a desarrollarse del 10 al 16 de este mes, contempla un artista distinto cada día: Santa Feria, Daniel Muñoz y Los Marujos, Javiera Parra, Voces de Oro de Chile y Los Huasos Quincheros .

Santa Feria serán los encargados de inaugurar el ciclo, llamado Conciertos a la Chilena. Su presentación está agendada para el 10 de septiembre a las 20:00 y consistirá en un recorrido por sus grandes éxitos.

Desde Santa Feria hasta Los Huasos Quincheros: los Conciertos a la Chilena del Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

El 12 de septiembre, a las 19:30, será el turno de Daniel Muñoz y Los Marujos, quienes presentarán las canciones de También es Cueca, su álbum más reciente. Dicho trabajo reúne colaboraciones con emblemáticos artistas nacionales, como Los Jaivas e Inti-Illimani Histórico, en un proyecto que celebra la riqueza y la vigencia de la cueca.

Desde Santa Feria hasta Los Huasos Quincheros: los Conciertos a la Chilena del Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

Javiera Parra presentará el concierto Retrospectiva el 13 de septiembre a las 19:00. El show incluirá desde los títulos más aclamados de su repertorio hasta un adelanto de su nueva música.

Desde Santa Feria hasta Los Huasos Quincheros: los Conciertos a la Chilena del Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

Voces de Oro de Chile es el espectáculo que reúne a María Esther Zamora, Joselo Osses y Dúo Constanzo Molina, grandes exponentes de la música popular y folclórica chilena. Su cita con el público está agendada para el 15 de septiembre a las 19:30.

Desde Santa Feria hasta Los Huasos Quincheros: los Conciertos a la Chilena del Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

Los Huasos Quincheros cerrarán el ciclo el 16 de septiembre a las 19:30, con el show 90 años cantándole a Chile. Será una celebración de la música, las tradiciones y la identidad nacional, a través de una selección de tonadas y canciones chilenas relacionadas con los paisajes, las costumbres, las historias y los personajes típicos que forman parte del imaginario y de la memoria cultural del país.

Desde Santa Feria hasta Los Huasos Quincheros: los Conciertos a la Chilena del Teatro Municipal de Las Condes Cortesía

Dónde comprar las entradas para los Conciertos a la Chilena del Teatro Municipal de Las Condes

Las entradas para los Conciertos a la Chilena ya están a la venta en la boletería del Teatro Municipal de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo 3300, y en su sitio web oficial, haciendo clic en este enlace .

Los valores de los boletos varían según cada espectáculo, pero a nivel general, van desde $15.000 hasta $30.000, aproximadamente. Quienes tienen Tarjeta Vecino Las Condes pueden acceder a descuentos, con stock limitado.

Los shows son recomendados para todo espectador, a excepción del de Javiera Parra, que es calificado para mayores de 8 años.