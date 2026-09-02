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    Cumbre Guachaca 2026: así será el menú para comer y beber en la gran fiesta popular

    El protagonismo de la fiesta no se lo llevarán solamente las bandas invitadas, ni tampoco el Rey y la Reina Guachaca, sino también los platos y tragos, que contarán con el sello de calidad de Los Buenos Muchachos.

    Por 
    La Tercera

    Las Fiestas Patrias ya están aquí. No hay que esperar más ni hacer ninguna cuenta regresiva, porque con el inicio de septiembre también regresa la Cumbre Guachaca, el famoso convite popular, puntapié inicial del Dieciocho 2026.

    El emblemático encuentro, que no se realizaba hace casi una década, se celebrará este mismísimo fin de semana, el 5 y 6 de septiembre, en uno de los restoranes más chilenos de Santiago: Los Buenos Muchachos.

    “Es un honor para nosotros”, dice Javiera Vivanco, gerenta de márketing del clásico boliche de avenida Cumming. Es primera vez que este local, abierto desde 1938, funciona como sede de una Cumbre Guachaca. “Es espectacular porque va de la mano con nuestra tradición y con nuestro lema: no se trata solo de comer sino de pasarlo bien”, añade quien es nieta de Ignacio Vivanco, Don Nacho, fundador del local.

    Menú Cumbre Guachaca

    El protagonismo de la fiesta no se lo llevarán solamente las bandas invitadas, como Los Viking’s 5, la Sonora Palacios, Los Santiaguinos o El Trío Inspiración, ni tampoco el Rey y la Reina Guachaca, que serán elegidos durante el día sábado, sino también la comida y la bebida, que contará con el sello de calidad de Los Buenos Muchachos.

    Platos tradicionales y algunas sorpresas

    “Haremos un punto de equilibrio entre lo que nos pide la Cumbre Guachaca, que son preparaciones para compartir y bien dieciocheras, y lo que nosotros sabemos hacer y a nuestros clientes les gusta”, cuenta Vivanco.

    Uno de ellos es la parrillada, especialidad de la casa, que viene con trozos de lomo de vacuno, chuletas asadas, chunchules, porciones de chorizo y prietas. “Pides una botella de vino y ahí tienes una comida para cuatro o cinco personas”.

    Pero también añadirán platos que normalmente no están en el menú, como los anticuchos —de carne y de pollo— y la chorrillana, con carne, papas fritas, longaniza, cebolla y huevo frito.

    A eso se suman sus clásicos pasteles de choclo, bistecs a lo pobre, costillar con puré picante y un reponedor ajiaco, para cuando las energías, después de tanto baile, se vayan acabando.

    La principal novedad, eso sí, será un sánguche guachaca, creado, se dice, por el mismísimo Willy Sabor —candidato a Rey este año—, y que consiste en un arrollado de huaso con pebre y mostaza entre dos grandes sopaipillas.

    Un brindis guachaca

    La barra también estará a cargo de Los Buenos Muchachos y de ahí saldrán tragos para todos los gustos.

    “Nosotros, para esta ocasión, nos enfocamos en el tamaño de los tragos”, dice Vivanco. “La idea, como la jornada es larga, es que cunda harto”.

    terremoto la-tercera

    Entre ellos destacan los pisco sour, en versiones chilenas y peruanas, uno de los cócteles que más venden en LBM. “También vamos a tener cerveza en schop y vinos Misiones de Rengo, Medalla Real, Casa Real y Tarapacá”.

    Por supuesto no faltará el terremoto, que en el restorán de Cumming lo preparan con vino pipeño, vermú rojo, helado de piña y un mix de berries. “Y la carta la cerrarán la chicha, bien chispeante, y el clery —vino blanco con fruta—, un trago muy chileno que no queremos que se pierda”.

    La Cumbre Guachaca será este sábado 5 y domingo 6 de septiembre, en Los Buenos Muchachos (Cumming 1031, Santiago), de 18 a 03:00. Las entradas están a la venta en Puntoticket.com.

    Más sobre:Cumbre GuachacaCumbre Guachaca 2026Los Buenos MuchachosComerBeberFiestas PatriasParrilladaComidaRestaurant

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