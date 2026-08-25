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    Vuelve la Cumbre Guachaca con nueva fecha y mejor lugar

    La histórica celebración regresa tras siete años para dar inicio a las Fiestas Patrias. Dos días llenos de bandas en vivo, tragos chilenos, gastronomía y la elección de un rey y reina.

    Por 
    La Tercera
    Vuelve la Cumbre Guachaca con nueva fecha y mejor lugar Andres Perez

    Después de casi una década sin realizarse, uno de los encuentros más emblemáticos de la cultura popular chilena vuelve con fuerza. Se trata de la Cumbre Guachaca, una celebración nacida a fines de los años 90 e impulsada por el músico y artista Dióscoro Rojas, el conocido y autoproclamado “guaripola mayor” del movimiento.

    Será una fiesta que condensará la chilenidad más transversal y auténtica, con un line-up que contempla grupos de cumbia, cueca brava, folclore y ritmos tropicales.

    Entre los nombres confirmados hay bandas históricas como Los Viking’s 5 y La Sonora Palacios, a las que se suman otras más contemporáneas como Los Santiaguinos, los boleros del Trío Inspiración y las mezclas de DJ Pebre, entre otros artistas.

    02 Junio 2026 Lanzamiento Cumbre Guachaca en el restaurant El Hoyo Foto: Andres Perez Andres Perez

    El ambiente dieciochero se completará con una barra de tragos típicos, mucha comida típica, espacios para bailar y toda la energía que ha hecho de la Cumbre Guachaca una cita legendaria durante más de veinte años de trayectoria.

    Como cada versión, uno de los momentos más esperados será la revelación de los postulantes al título de Rey y Reina Guachaca, con candidatos como José Antonio Neme, Daniel Huevo Fuenzalida, Soledad Onetto o Pamela Leiva.

    Cuándo es la Cumbre Guachaca y cómo comprar entradas

    La Cumbre Guachaca se realizará el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre de 2026, entre las 18:00 y las 02:00 horas, en Los Buenos Muchachos, el clásico restorán criollo en Ricardo Cumming 1031, Santiago Centro, marcando así el inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

    Presentacion oficial de candidatos a Rey y Reina Guachaca. Foto: Andres Perez Andres Perez

    ¿Cuál será el menú? Puras delicias chilenas, como anticuchos, choripanes, pichangas, empanadas de horno y fritas, chorrillanas, sopaipillas con pebre, parrilladas, bistecs a lo pobre, costillar con puré picante, pastel de choclo y novedades como el Willy Guachaca, un sánguche de arrollado con pebre en sopaipillas.

    Para tomar tampoco faltará: mote con huesillo, terremoto, borgoña, pichuncho, piscola, pisoc sour, schops, vinos y mucho más.

    Qué artistas tocarán en la Cumbre Guachaca 2026

    Este es el programa de ambos días:

    Sábado 5

    18:00 Apertura dj Pebre

    19:00 Show Buenos Muchachos

    20:00 Trío Inspiración

    21 :00 Los Santiaguinos

    22:00 Liturgia y Coronación de los Reyes Guachacas

    23:00 Los Viking 5

    Domingo 6

    18:00 Apertura DJ Pebre

    18:30 Show Buenos Muchachos

    19: 15 Trío Inspiración

    20:10 Los Santiaguinos

    21:15 La Sonora Palacios

    Las entradas ya están a la venta a través de Puntoticket.

    Más sobre:Cumbre GuachacaFiestas PatriasDióscoro RojasLos Buenos MuchachosPanoramaDieciochoLos Viking 5Sonora PalaciosRey GuachacaReina Guachaca

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