Vuelve la Cumbre Guachaca con nueva fecha y mejor lugar
La histórica celebración regresa tras siete años para dar inicio a las Fiestas Patrias. Dos días llenos de bandas en vivo, tragos chilenos, gastronomía y la elección de un rey y reina.
Después de casi una década sin realizarse, uno de los encuentros más emblemáticos de la cultura popular chilena vuelve con fuerza. Se trata de la Cumbre Guachaca, una celebración nacida a fines de los años 90 e impulsada por el músico y artista Dióscoro Rojas, el conocido y autoproclamado “guaripola mayor” del movimiento.
Será una fiesta que condensará la chilenidad más transversal y auténtica, con un line-up que contempla grupos de cumbia, cueca brava, folclore y ritmos tropicales.
Entre los nombres confirmados hay bandas históricas como Los Viking’s 5 y La Sonora Palacios, a las que se suman otras más contemporáneas como Los Santiaguinos, los boleros del Trío Inspiración y las mezclas de DJ Pebre, entre otros artistas.
El ambiente dieciochero se completará con una barra de tragos típicos, mucha comida típica, espacios para bailar y toda la energía que ha hecho de la Cumbre Guachaca una cita legendaria durante más de veinte años de trayectoria.
Como cada versión, uno de los momentos más esperados será la revelación de los postulantes al título de Rey y Reina Guachaca, con candidatos como José Antonio Neme, Daniel Huevo Fuenzalida, Soledad Onetto o Pamela Leiva.
Cuándo es la Cumbre Guachaca y cómo comprar entradas
La Cumbre Guachaca se realizará el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre de 2026, entre las 18:00 y las 02:00 horas, en Los Buenos Muchachos, el clásico restorán criollo en Ricardo Cumming 1031, Santiago Centro, marcando así el inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias.
¿Cuál será el menú? Puras delicias chilenas, como anticuchos, choripanes, pichangas, empanadas de horno y fritas, chorrillanas, sopaipillas con pebre, parrilladas, bistecs a lo pobre, costillar con puré picante, pastel de choclo y novedades como el Willy Guachaca, un sánguche de arrollado con pebre en sopaipillas.
Para tomar tampoco faltará: mote con huesillo, terremoto, borgoña, pichuncho, piscola, pisoc sour, schops, vinos y mucho más.
Qué artistas tocarán en la Cumbre Guachaca 2026
Este es el programa de ambos días:
Sábado 5
18:00 Apertura dj Pebre
19:00 Show Buenos Muchachos
20:00 Trío Inspiración
21 :00 Los Santiaguinos
22:00 Liturgia y Coronación de los Reyes Guachacas
23:00 Los Viking 5
Domingo 6
18:00 Apertura DJ Pebre
18:30 Show Buenos Muchachos
19: 15 Trío Inspiración
20:10 Los Santiaguinos
21:15 La Sonora Palacios
Las entradas ya están a la venta a través de Puntoticket.
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