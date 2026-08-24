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    Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    La obra sigue casi exactamente los acontecimientos de la tragedia clásica de William Shakespeare. Aborda la historia de Romeo Montesco y Julieta Capuleto, quienes son hijos de familias rivales, pero, sin pretenderlo, se enamoran desesperadamente.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones Teatro Municipal de Santiago

    El Teatro Municipal de Santiago será escenario de una serie de funciones de Romeo y Julieta durante los últimos días de agosto.

    La obra sigue casi exactamente los acontecimientos de la tragedia clásica de William Shakespeare, con música de Charles Gounod y libreto de Jules Barbier y Michel Carré.

    Aborda la historia de Romeo Montesco y Julieta Capuleto, quienes son hijos de familias rivales, pero, sin pretenderlo, se enamoran desesperadamente. Así, se ven enfrentados a una serie de dificultades que, finalmente, terminan en un dramático duelo.

    Los espectáculos tienen una duración aproximada de 2 horas y 50 minutos, con un intermedio de 20 minutos.

    Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago: los detalles de las funciones. Foto: archivo.

    Cuándo son las funciones de Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago

    Las próximas funciones de Romeo y Julieta se realizarán el martes 25 de agosto a las 18:00, el jueves 27 de agosto a las 18:00, el viernes 28 de agosto a las 18:00 y el sábado 29 de agosto a las 17:00.

    Las entradas pueden adquirirse en la página oficial del Teatro Municipal de Santiago o en sus boleterías del recinto mismo o de Parque Arauco.

    Los valores de los boletos son los siguientes:

    • Gold: $133.000
    • Precio 1: $110.000
    • Precio 2: $83.000
    • Precio 3: $54.000
    • Precio 4: $32.000
    • Precio 5: $21.000
    • Precio 6: $16.000
    • Precio 7: $10.500
    • Precio 8: $8.500 (sin numerar, por orden de llegada)

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    Más sobre:CulturaRomeo y JulietaTeatro Municipal de SantiagoMúsicaÓperaMúsica clásicaWilliam ShakespeareShakespeareTeatroLa Tercera

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