Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

El Teatro Municipal de Santiago será escenario de una serie de funciones de Romeo y Julieta durante los últimos días de agosto.

La obra sigue casi exactamente los acontecimientos de la tragedia clásica de William Shakespeare, con música de Charles Gounod y libreto de Jules Barbier y Michel Carré.

Aborda la historia de Romeo Montesco y Julieta Capuleto, quienes son hijos de familias rivales, pero, sin pretenderlo, se enamoran desesperadamente. Así, se ven enfrentados a una serie de dificultades que, finalmente, terminan en un dramático duelo .

Los espectáculos tienen una duración aproximada de 2 horas y 50 minutos, con un intermedio de 20 minutos.

Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago: los detalles de las funciones. Foto: archivo.

Cuándo son las funciones de Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago

Las próximas funciones de Romeo y Julieta se realizarán el martes 25 de agosto a las 18:00, el jueves 27 de agosto a las 18:00, el viernes 28 de agosto a las 18:00 y el sábado 29 de agosto a las 17:00 .

Las entradas pueden adquirirse en la página oficial del Teatro Municipal de Santiago o en sus boleterías del recinto mismo o de Parque Arauco.

Los valores de los boletos son los siguientes: