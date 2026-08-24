Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
La obra sigue casi exactamente los acontecimientos de la tragedia clásica de William Shakespeare. Aborda la historia de Romeo Montesco y Julieta Capuleto, quienes son hijos de familias rivales, pero, sin pretenderlo, se enamoran desesperadamente.
El Teatro Municipal de Santiago será escenario de una serie de funciones de Romeo y Julieta durante los últimos días de agosto.
La obra sigue casi exactamente los acontecimientos de la tragedia clásica de William Shakespeare, con música de Charles Gounod y libreto de Jules Barbier y Michel Carré.
Aborda la historia de Romeo Montesco y Julieta Capuleto, quienes son hijos de familias rivales, pero, sin pretenderlo, se enamoran desesperadamente. Así, se ven enfrentados a una serie de dificultades que, finalmente, terminan en un dramático duelo.
Los espectáculos tienen una duración aproximada de 2 horas y 50 minutos, con un intermedio de 20 minutos.
Cuándo son las funciones de Romeo y Julieta en el Teatro Municipal de Santiago
Las próximas funciones de Romeo y Julieta se realizarán el martes 25 de agosto a las 18:00, el jueves 27 de agosto a las 18:00, el viernes 28 de agosto a las 18:00 y el sábado 29 de agosto a las 17:00.
Las entradas pueden adquirirse en la página oficial del Teatro Municipal de Santiago o en sus boleterías del recinto mismo o de Parque Arauco.
Los valores de los boletos son los siguientes:
- Gold: $133.000
- Precio 1: $110.000
- Precio 2: $83.000
- Precio 3: $54.000
- Precio 4: $32.000
- Precio 5: $21.000
- Precio 6: $16.000
- Precio 7: $10.500
- Precio 8: $8.500 (sin numerar, por orden de llegada)
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