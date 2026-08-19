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    Con más de 20 panoramas gratuitos: lo que debes saber de la Semana Cultural del Barrio San Carlos de Apoquindo

    La instancia considera desde un concierto de boleros con Valentín Trujillo hasta exposiciones, obras de teatro, talleres, conversatorios y un trekking familiar.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con más de 20 panoramas gratuitos: lo que debes saber de la Semana Cultural del Barrio San Carlos de Apoquindo. Foto: archivo. Pablo Vásquez R.

    Entre mediados y finales de agosto, la iniciativa La Plaza que nos une dará vida a la primera Semana Cultural del Barrio San Carlos de Apoquindo.

    Se trata de una instancia que reunirá más de 20 panoramas gratuitos, entre los que se encuentran conciertos, exposiciones, obras de teatro, talleres, conversatorios y actividades al aire libre.

    La iniciativa nace de la alianza entre Duoc UC, Sede San Carlos de Apoquindo; la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo; el Teatro Municipal de Las Condes; la Universidad de los Andes; y la Scuola Italiana Vittorio Montiglio.

    También cuenta con la colaboración del Colegio Cumbres y el patrocinio del Colegio San Nicolás de Mira.

    Se realizará entre el 17 y el 22 de agosto en los diversos espacios de las instituciones participantes. Desde la organización invitan a vecinos, estudiantes y visitantes a ser parte de las actividades.

    Con más de 20 panoramas gratuitos: lo que debes saber de la Semana Cultural del Barrio San Carlos de Apoquindo Cortesía

    La programación fue pensada para públicos de todas las edades e intereses, e incluye desde experiencias artísticas y musicales hasta otras recreativas.

    Entre los principales hitos figuran el concierto Noche de Boleros con Valentín Trujillo, la obra Las Pascualas, el ensayo abierto de La Pérgola de las Flores, el Encuentro de Bandas Musicales Estudiantiles, la premiación del XVI Concurso Artístico y Literario UDD, la muestra fotográfica Emociones, y un trekking familiar.

    Junto con ello, habrá un stand inmersivo con una butaca y visores de realidad virtual, que permitirán recorrer los distintos espacios del Teatro Municipal de Las Condes. Según detallan, el stand propone un viaje visual y sensorial, donde el movimiento se expresa a través de las emociones que habitan el escenario y el público.

    Con más de 20 panoramas gratuitos: lo que debes saber de la Semana Cultural del Barrio San Carlos de Apoquindo Cortesía

    En el marco de esta alianza, el Teatro Municipal de Las Condes también ofrecerá un 20% de descuento a estudiantes de las instituciones de educación superior del barrio San Carlos de Apoquindo. Es válido para las funciones de jueves y domingo de su programación, con un máximo de dos entradas por persona.

    Aquello es impulsado por la alcaldesa de la comuna y presidenta del directorio del Teatro Municipal de Las Condes, Catalina San Martín. La medida tiene el propósito de acercar a los jóvenes a las artes y fortalecer su vínculo con la comunidad.

    Con más de 20 panoramas gratuitos: lo que debes saber de la Semana Cultural del Barrio San Carlos de Apoquindo Cortesía

    La vicerrectora de Vinculación con el Medio de Duoc UC, Alejandra Candia, declaró: “Con La Plaza que nos une buscamos que nuestros espacios se conviertan en un punto de encuentro para la comunidad”.

    “Esta iniciativa refleja el compromiso de las instituciones participantes por acercar la cultura, generar instancias de participación y fortalecer el vínculo con el entorno”.

    Por su parte, la directora del Centro de Humanidades Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, Macarena Barros, manifestó: “Nos llena de felicidad ser parte de esta iniciativa que fortalece los vínculos con nuestros vecinos y nos permite, desde la identidad de cada institución, generar nuevos espacios de encuentro a través de la cultura y las artes”.

    Con más de 20 panoramas gratuitos: lo que debes saber de la Semana Cultural del Barrio San Carlos de Apoquindo Cortesía

    Cómo será la primera Semana Cultural del Barrio San Carlos de Apoquindo

    Puedes revisar la programación completa, junto con la información sobre horarios e inscripciones, haciendo clic en este enlace.

    A continuación encontrarás algunas de las principales actividades:

    Lunes 17 de agosto

    • Inauguración oficial, con autoridades, de la primera Semana Cultural del Barrio San Carlos de Apoquindo en Duoc UC
    • Premiación XVI Concurso Artístico y Literario UDD
    • Taller de Lettering (Duoc UC sede San Carlos de Apoquindo)

    Martes 18 de agosto

    • Proyección y conversatorio de El Claro (Universidad del Desarrollo)
    • Obra Las Pascualas (Duoc UC sede San Carlos de Apoquindo)

    Miércoles 19 de agosto

    • Exposición fotográfica (Universidad de Los Andes)
    • Taller de Cuero (Duoc UC sede San Carlos de Apoquindo)
    • Intercambio de libros (Universidad de Los Andes)
    • Visita a la colección de libros antiguos y valiosos de la Universidad de los Andes
    • Encuentro gestión y patrimonio: Patrimonio y universidad (Universidad de Los Andes)

    Jueves 20 de agosto

    • Ensayo abierto de La Pérgola de las Flores (Universidad del Desarrollo)
    • Concierto Noche de Boleros con Valentín Trujillo (Duoc UC sede San Carlos de Apoquindo)
    • Exposición fotográfica de Pamela Fernández-Corujedo (Universidad del Desarrollo)

    Viernes 21 de agosto

    • Encuentro de Bandas Musicales Estudiantiles (Universidad del Desarrollo)
    • Taller de Corbatín (Duoc UC sede San Carlos de Apoquindo)
    • Musical Amiga de las Estrellas (Scuola Italiana)

    Sábado 22 de agosto

    • Trekking familiar (UDD)

    Del 17 al 22 de agosto

    • Exposición Emociones del Teatro Municipal de Las Condes (Duoc UC sede San Carlos de Apoquindo)
    • Teatro en movimiento: cultura en el corazón de Las Condes del Teatro Municipal de Las Condes (Duoc UC sede San Carlos de Apoquindo)
    • Exposición pinturas al óleo Imágenes de Chile, una mirada - Artistas José Ramón Castaño Bernain (Scuola italiana)
    • Exposición Vincularte - Fundación Down-up (Scuola italiana)
    • Taller de cortos (Duoc UC sede San Carlos de Apoquindo)

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