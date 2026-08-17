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    Cómo será Art Stgo 2026, la feria de artes visuales más grande de Chile

    Durante dos jornadas, los asistentes podrán recorrer la muestra, conversar directamente con sus autores y conocer de cerca sus procesos, a través de talleres y charlas. El evento es con entrada liberada y abierto a la comunidad

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo será Art Stgo 2026, la feria de artes visuales más grande de Chile Cortesía

    El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) será la sede de una nueva edición de Art Stgo, el festival de artes visuales más grande del país.

    Durante dos jornadas, los asistentes podrán recorrer la muestra, conversar directamente con sus autores y conocer de cerca sus procesos.

    La instancia es con entrada liberada y abierta a la comunidad. Desde la organización enfatizan que tiene el objetivo de acercar el arte a todas las personas.

    La gestora cultural de la feria, Paulina Latorre, afirma: “Llegar a 13 años de Art Stgo es motivo de orgullo, pero también una responsabilidad. Cada versión nos exige seguir generando un espacio de calidad para los artistas y para el público, y este año no será la excepción”.

    “Hoy Art Stgo es una feria consolidada. Somos una plataforma con una identidad propia dentro del circuito cultural de Santiago y de Chile, y eso nos obliga a seguir creciendo sin perder lo que nos hizo crecer: acercar el arte a las personas de manera democrática, fomentando el vínculo directo entre el artista y quien visita la feria y quienes acceden a nuestras plataformas virtuales”.

    El director de Art Stgo, Rodrigo Latorre, manifiesta: “Queremos que quienes nos visiten no solo vean arte, sino que puedan conversar con quienes lo crean, vivir la cultura a través de las distintas actividades que generamos en los distintos talleres y charlas y que esa experiencia directa siga siendo el corazón de la feria”.

    Cómo será Art Stgo 2026, la feria de artes visuales más grande de Chile Cortesía

    El evento también contará con propuestas organizadas por Jack Daniel’s.

    Una consiste en que el artista Coto Chadid intervendrá piezas en vivo, lo que permitirá que los asistentes sean testigos de cómo una idea toma forma hasta convertirse en una obra inédita.

    Tales piezas serán sorteadas, mientras que, en paralelo, se desarrollarán distintas experiencias.

    El Brand Ambassador de Jack Daniel’s en Chile, Ignacio Martini, compartirá preparaciones —como Apple Breeze, Apple Sour y BlackBerry Citrus— en una barra, donde también será posible degustar el icónico Old No. 7, así como su línea de sabores y BlackBerry, su lanzamiento más reciente.

    La Area Manager de Jack Daniel’s, Marcela Carvallo, comenta: “En Jack Daniel’s nos sentimos cómodos en espacios donde cada uno hace las cosas a su manera”.

    “El arte tiene justamente eso: una mirada propia y una forma de crear que no necesita seguir fórmulas. Por eso quisimos ser parte de Art Stgo con una experiencia donde la creatividad toma distintas formas: desde una obra que nace en vivo hasta una propuesta de coctelería que invita a explorar nuevos sabores”.

    Cuándo se realizará Art Stgo 2026

    Art Stgo 2026 se realizará el sábado 22 y el domingo 23 de agosto en el GAM.

    La dirección es Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago. El recinto está en las cercanías del Metro Universidad Católica.

    Puedes conocer los artistas, sus especialidades y las actividades que se realizarán a lo largo de la feria haciendo clic en este enlace. También puedes encontrar más información en la app ART STGO, donde además estará disponible el detalle de los talleres gratuitos.

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