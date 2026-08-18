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    Primera Trienal Internacional de Arte de Universidades Católicas: así es la muestra que se exhibirá en Chile

    La instancia articulará, de manera simultánea, exposiciones de arte contemporáneo en universidades católicas de América, Europa y África. En el país, la muestra es organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Reunirá cerca de veinte artistas nacionales e internacionales.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Primera Trienal Internacional de Arte de Universidades Católicas: así es la muestra que se exhibirá en Chile Cortesía

    Chile será uno de los siete escenarios de la primera Trienal de Arte de Universidades Católicas (ARTCUT), una iniciativa internacional impulsada por el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede.

    La instancia articulará, de manera simultánea, exposiciones de arte contemporáneo en universidades católicas de América, Europa y África.

    La muestra chilena, organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile bajo el título Ejercicios de Empatía: Tramas de lo vivo, será inaugurada el próximo 3 de septiembre.

    Corresponde a la mayor exposición de arte contemporáneo organizada por dicha institución en su historia.

    Primera Trienal Internacional de Arte de Universidades Católicas: así es la muestra que se exhibirá en Chile Cortesía

    Reunirá cerca de veinte artistas nacionales e internacionales y se desplegará principalmente en el Museo de Artes Visuales MAVI UC, con intervenciones también en el Museo Chileno de Arte Precolombino, la Parroquia de la Veracruz y el Bodegón Cultural de Los Vilos.

    El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera, declaró: “La Universidad Católica decidió participar en esta primera Trienal porque creemos profundamente que el arte tiene la capacidad de abrir espacios de encuentro, de diálogo y de reflexión sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo”.

    “Ser parte de esta iniciativa impulsada por el Dicasterio para la Cultura y la Educación es una oportunidad para aportar, desde Chile, a una conversación global donde el arte se convierte en un verdadero ejercicio de empatía”.

    Primera Trienal Internacional de Arte de Universidades Católicas: así es la muestra que se exhibirá en Chile Karina PAZ

    Cómo se vivirá en Chile la primera Trienal Internacional de Arte de Universidades Católicas

    Bajo la curaduría general de Nuno Crespo, la propuesta presentada por la UC cuenta con la co-curaduría de Alexia Tala, interpretando el concepto global Ejercicios de Empatía desde una perspectiva latinoamericana.

    A través de más de 40 obras de artistas nacionales e internacionales, la muestra invitará a reflexionar sobre la relación entre las personas y la naturaleza, entendiendo que formamos parte de una trama de vida compartida con los territorios, los ecosistemas y las distintas formas de existencia.

    Tala manifestó: “Después de más de una década trabajando junto a artistas indígenas de América Latina, he aprendido que existen otras formas de entender nuestra relación con el mundo, donde el ser humano no ocupa un lugar privilegiado, sino que forma parte de un entramado vivo junto con las montañas, las aguas, los animales y las plantas”.

    “El verdadero ejercicio de empatía consiste en intentar salir de nosotros mismos y preguntarnos cómo sería mirar el mundo desde otras formas de vida”.

    Primera Trienal Internacional de Arte de Universidades Católicas: así es la muestra que se exhibirá en Chile Cortesía

    La exposición, que reúne instalaciones, audiovisual, arte textil y pictórico, se organiza en seis núcleos curatoriales: Materia y tiempo, Geografías vivas, Ecologías del futuro, Cosmovisiones en conflicto, Entre lo terrestre y lo cósmico y Convergencias.

    Propone un recorrido por distintas formas de comprender la relación entre los seres humanos, la naturaleza y los desafíos ambientales de nuestro tiempo, según se anticipa.

    El capítulo chileno de Ejercicios de Empatía presentará obras de artistas de reconocida trayectoria nacional e internacional.

    Primera Trienal Internacional de Arte de Universidades Católicas: así es la muestra que se exhibirá en Chile Cortesía

    Entre estas se encuentran Cuerpos Celestes, de la celebrada artista cubana Glenda León; Last Things, de la estadounidense Deborah Stratman; la instalación escultórica Desborde, de la chilena Josefina Guilisasti; Eu desejo o seu desejo, de la brasileña Rivane Neuenschwander; y Arqueologías contemporáneas, del guatemalteco Antonio Pichillá.

    Las universidades participantes de la trienal, además de la Universidad Católica de Chile, serán la PUC-Rio, la Pontificia Universidad Javeriana, el Boston College, la Universidade Católica Portuguesa, la Università Cattolica del Sacro Cuore y la Universidade Católica de Angola.

    Puedes seguir sus nuevas informaciones a través de la cuenta oficial de Instagram de ARTCUT 2026.

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