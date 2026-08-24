Ante baja vacunación en grupos de riesgo: Minsal advierte aumento de consultas en urgencias por virus respiratorios

En su último reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026, el Ministerio de Salud (Minsal) dio cuenta que se registró la positividad más alta de lo que va del año, alcanzando el 54,3% de las muestras.

En el mismo balance, se informó que 7 de cada 10 personas fallecidas por Influenza no se encontraban vacunadas para esta enfermedad. Además, se señaló que el 53% de las personas que tuvieron “casos graves” y terminaron hospitalizadas por influenza tampoco estaban vacunadas.

Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, en diálogo con T13, indicó que “siempre cuando nosotros vemos positividad o circulación de virus respiratorio muy alta, a las semanas siguientes también vemos la consecuencia de esto, que se traduce en aumento de las consultas de urgencia por enfermedad respiratoria y hospitalizaciones”.

De hecho, la autoridad aseguró que “ en las últimas semanas hemos visto un aumento de las consultas de urgencias por virus respiratorios. Esto concentrado en niños y en adultos mayores”, precisamente en el grupo de riesgo.

En ese sentido, Pizarro puntualizó que existe un “foco especial” para que se vacunen “los adultos mayores de 60 años y los niños entre 6 meses y 5 años, porque son estos dos grupos los que tienen las coberturas más bajas”.

“Todavía tenemos alta circulación de virus respiratorios. Si vienen las lluvias esta semana y sabemos que después de las lluvias también aumenta aún más la circulación de virus respiratorios”, sostuvo.

Respecto a la cobertura de vacunación, informó que, a nivel nacional, esta alcanza un 78,9%. “Nosotros esperábamos el 80%, estamos cerca en realidad”, planteó, aunque señaló que en los grupos de riesgo esa cifra está entre un 62% y 64%.

La autoridad precisó que actualmente todas las personas que lo deseen se pueden vacunar contra la influenza de forma gratuita en un punto de vacunación.

“A inicios de año la vacunación contra la influenza estaba restringida a ciertos grupos etarios. Desde finales de marzo nosotros ampliamos aún más los grupos objetivos, y el mes pasado ampliamos la vacunación a todos los grupos. O sea, independiente de que sean adultos mayores o que tengan alguna enfermedad crónica, pueden acceder a la vacunación de forma gratuita”, indicó.

Respecto a los motivos que explicarían la baja vacunación, la subsecretaria planteó que se debe a una situación “multifactorial”.

“Lo que describen algunos estudios es que hay una baja percepción de riesgo . Por otro lado, se describe la fatiga pandémica. Pero también quisiera señalar que en Chile la vacuna no es obligatoria. Entonces, depende de las personas que puedan acceder a la vacunación”, sostuvo.

En esa línea, hizo un llamado a la “responsabilidad cívica” para acudir a vacunarse.

En cuanto al alcance de la campaña de invierno, afirmó que “los equipos de salud han estado entregándolo todo”. “El Minsal ha hecho campañas masivas, importantes, ha dispuesto puntos de vacunación a lo largo de todo Chile, con extensión horaria”, destacó.