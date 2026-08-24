Pérez Mackenna se reúne con primer ministro de Vietnam: “Estamos diseñando la próxima década de crecimiento juntos”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este lunes en Hanoi con el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung.

“Vietnam no es solo nuestro socio comercial más importante en el Sudeste Asiático: es la prueba de que Chile puede construir puentes reales y duraderos con el Asia-Pacífico. Con 55 años de relación, estamos diseñando la próxima década de crecimiento juntos”, destacó el canciller chileno.

En abril de este año Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y diputado de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, fue elegido primer ministro de Vietnam para el mandato 2026 – 2031.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno en un comunicado, en el encuentro de este lunes, las autoridades acordaron trabajar juntos para potenciar el comercio y la inversión, y avanzar en una agenda conjunta de trabajo en otras áreas de interés como seguridad, turismo y ciencia.

El encuentro se dio en el marco de la visita oficial del ministro chileno a Vietnam, del 23 al 25 de agosto de 2026, por invitación del canciller Le Hoai Trung.

La visita tiene lugar con motivo del 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (25 de marzo).

Vietnam es una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático, con un mercado de más de 100 millones de personas y un crecimiento anual superior al 8%. Además, es el principal socio comercial de Chile entre los países del Sudeste Asiático, destacó el Minrel.

🇻🇳🇨🇱 El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, apuesta por aumentar la cooperación con Vietnam en comercio, inversiones, agricultura, tecnología, energías renovables y minerales, en contexto de volatilidad. #Vietnam #Chile #Cooperación #Economía

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En 2025, el comercio bilateral creció 39% y superó los US$ 2.100 millones. Por su parte, Chile es ya el tercer mayor socio de Vietnam en Latinoamérica.

Las propuestas de colaboración se extendieron, además, a la seguridad, en especial en la prevención y el combate contra el delito.

También se abordó la posibilidad de profundizar el trabajo conjunto en ciencia, tecnología e innovación, incluyendo la formación de capital humano y el desarrollo de inteligencia artificial.

En el ámbito multilateral, Chile valoró la reciente aprobación por parte de Vietnam del Acuerdo del Tratado de Alta Mar sobre la protección de la biodiversidad marina, y presentó la candidatura de Valparaíso para ser sede de la Secretaría Ejecutiva de dicho organismo.

El ministro también expresó su apoyo a Vietnam para ocupar la presidencia del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC 2027.

Este encuentro cierra dos días de reuniones de alto nivel del canciller con autoridades de Vietnam.