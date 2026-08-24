Presidente de las AFP y nuevo régimen de inversión: “El gran gerente de inversiones podría ser el superintendente de pensiones”

León Fernández de Castro y las aprensiones de las AFP con el reglamento sobre los fondos generacionales y su régimen de inversión.

A menos de una semana del plazo máximo que tiene la Superintendencia de Pensiones para publicar el nuevo régimen de inversión de los fondos de pensiones, el presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, advirtió que el diseño en discusión puede terminar trasladando decisiones de inversión desde las administradoras al regulador.

“Y en el extremo, el gran gerente de inversiones podría ser el superintendente de pensiones ”, dijo en T13Radio.

La norma, que debe publicarse a más tardar el 1 de septiembre, es la pieza central del mayor cambio al régimen de inversiones de las AFP en más de dos décadas. El 1 de abril de 2027 los actuales cinco multifondos, del A (el más riesgoso) al E (el más conservador), serán reemplazados por diez fondos generacionales, en los que cada afiliado quedará asignado automáticamente según su año de nacimiento y permanecerá durante toda su vida previsional.

El primero agrupa a los menores de 35 años, luego hay ocho fondos en tramos de cinco años y un décimo de consolidación para los mayores de 75.

El eje del nuevo esquema es el glidepath: la trayectoria por la cual el riesgo de cada fondo se reduce de manera automática a medida que el afiliado envejece. En el borrador del regulador, las AFP pueden invertir hasta un máximo de 90% en activos de crecimiento (acciones, deuda de mayor riesgo y alternativos) en el fondo más joven. Ese techo cae a cerca de 60% a los 51 años y a alrededor de 29% desde los 60, espacio que debe migrar a activos de protección, esencialmente renta fija nacional y extranjera.

“Entonces las administradoras tienen que tener estrategias definidas para cada una de estas generaciones -o cohorte-, para cada de estos grupos. Cada cinco años se van definiendo estos grupos por cinco años y tú vas a tener que tener tu estrategia definida para cada una de estas cohortes en el tiempo”, explicó el dirigente.

A la trayectoria de riesgo se suma que, por cada clase de activo (renta variable nacional, renta variable internacional, renta fija nacional), el regulador estableció rangos de proporciones para cada fondo. Ahí están las aprensiones del gremio, con implicancias sobre la competencia entre administradoras.

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“Mira, efectivamente, cuando tú pones rangos muy estrechos, lo que empiezas a ver es generar un poco de rigidez en las acciones que tienen los administradores (...) Y al final lo que te pasa es que cuando tú tienes mínimos muy rígidos, se traslada a las decisiones de inversión desde la administradora a la autoridad. Y eso es lo que, al final, te lleva a puntos no óptimos para lograr las tasas de reemplazo deseadas”, dijo.

“Lo que hay que evitar es impedir que las administradoras tengan holgura para establecer sus regímenes y sus carteras, para poder tener flexibilidad y poder innovar, para que haya competencia. Y eso significa generar más rango”, afirmó.

Para Fernández de Castro, el punto de fondo es dónde queda radicada la decisión. “Uno de los riesgos más importantes, creo yo, de la reforma, justamente es ese. Porque lo que hace es que traslada un marco regulatorio que estaba en la ley, hacia la superintendencia de pensiones y a la autoridad en general”, sostuvo.

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Aunque acotó que se trata de una posibilidad “en lo teórico”, insistió en que muchas definiciones quedan ahora en manos del regulador. “Y eso sí tiene un riesgo porque, efectivamente, podría ir acotando el margen para irse moviendo desde la administradora. Y en el extremo, el gran gerente de inversiones podría ser el superintendente de pensiones”, manifestó.

Consultado por un escenario hipotético en el que un Ministerio de Hacienda con problemas de caja quisiera emitir deuda e influir para que las AFP adquirieran esos papeles, respondió: “Sí, teóricamente existe ese riesgo”.

En esa línea, planteó establecer controles regulatorios en la ley, más aún cuando el país comienza a discutir una reforma al mercado de capitales. “Porque tú puedes intentar profundizar el mercado, pero si hay un cambio en la regulación, el gran desafío es que este marco de inversión que se establezca hoy día sea sostenible en el tiempo”, concluyó.