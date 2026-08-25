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    Uno desde mitad de la cancha: revisa el doblete de Marcelino Núñez por Ipswich Town en la Carabao Cup

    El volante fue la figura de su equipo en la victoria por 3-1 ante Leicester City. Convirtió dos veces desde fuera del área.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El arquero inmóvil: revisa el golazo de Marcelino Núñez por Ipswich Town en la Carabao Cup. Foto: Ipswich Town

    Marcelino Núñez tiene un prometedor comienzo de temporada en Inglaterra. El volante es titular en el Ipswich Town y este martes marcó dos goles en la victoria por 3-1 de su equipo ante Leicester City en la Carabao Cup.

    Durante el último fin de semana, el formado en Universidad Católica había jugado desde el comienzo en la victoria de Ipswich por 2-1 ante Sunderland. En ese encuentro, tuvo un correcto cometido, comprometido más en labores defensivas. Ahora, por la EFL, apareció más cerca del área rival y respondió con un doblete.

    El técnico Gary O’Neil tiene considerado al chileno para distintas labores en la mitad de la cancha. La primera conquista de la tarde para el chileno llegó en el minuto 70′, cuando el marcador estaba 1-1. Núñez recibió un pase de Chuba Akpom y, desde fuera del área, sacó un remate ajustado: chocó en el palo y luego ingresó al pórtico defendido por Jakub Stolarczyk.

    El segundo tanto del mediocampista fue uno de los mejores del año. En el tiempo añadido, aprovechó una recuperación de Cameron Humphreys en el círculo central, vio al guardameta polaco del Leicester adelantado y lo sorprendió con un tiro desde la mitad de la cancha. El balón bajó rápidamente, chocó en el travesañó y entró al arco.

    Cuando se reanudó el juego, el técnico O’Neil sacó a Núñez para dar paso a Charlie Compton. El chileno salió de la cancha del estadio Portman Road bajo una ovación cerrada de los 21.559 asistentes al partido.

    El resto de las anotaciones también fueron en el segundo tiempo. La apertura de la cuenta había corrido por parte de Sindre Walle Egeli, a los 62′. Luego, a los 67′, Olabade Aluko puso el empate parcial para el Leicester. Duró poco antes de que Marcelino Núñez inclinara la balanza definitivamente a favor del Ipswich Town.

    De esta manera, el equipo del futbolista nacional tiene un prometedor arranque de curso. Ahora se preparan para dos de los partidos más pesados de la temporada: este domingo (11.30) deben visitar al Manchester United en la Premier League. Luego, el viernes 4 de septiembre (15 horas) recibirán al Liverpool.

    Desde su cambio del Norwich City al Ipswich Town, que generó polémica en su momento en Inglaterra al tratarse de clásicos rivales, Núñez ha disputado 38 partidos con el cuadro de los tractores. Con su doblete de este martes, llegó cinco conquistas con la casaca azul. Además, ha otorgado ocho asistencias. Su actualidad como titular se da justo después de un cambio de entrenador.

    O’Neil asumió en Ipswich antes de comenzar la temporada. Llegó proveniente del Racing Estrasburgo, de Francia. Antes tuvo experiencia dirigiendo en la Premier League en el Wolverhampton y más atrás en Bournemouth. Anteriormente, el chileno fue dirigido en en club blue por el entrenador Kieran McKenna, quien logró el ascenso desde la Championship. Su salida fue anunciada en junio, justo cuando el club se preparaba para la pretemporada. Ahora, su sucesor tiene como principal meta lograr la permenancia en la máxima categoría del fútbol británico. Núñez, por lo menos el comienzo del camino, se perfila como un actor clave.

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