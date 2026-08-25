Con rachas de viento de hasta 100 km/h: Senapred mantiene alerta roja en Región de Antofagasta

Hace menos de 10 días, la región de Antofagasta se vio afectada por un sistema frontal de viento y lluvia.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) mantuvo en su último informe la alerta roja por un evento meteorológico para la Región de Antofagasta por rachas de viento que podrían llegar a 100 km/h.

Según especificaron desde el organismo, con esta medida se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento que podría extenderse hasta el fin de semana.

La decisión se definió a raíz de la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la que mantiene vigentes dos alertamientos meteorológicos para la Región de Antofagasta.

La primera considera “viento moderado a fuerte con desarrollo de ventiscas en cordillera”. Las rachas estarían entre los 80 a 100 km/h y el evento meteorológico está asociado a la condición sinóptica “corriente en chorro”, la cual consiste en flujo de aire rápido e intenso en forma de tubo ubicado en la alta troposfera o tropopausa, usualmente entre los 9 y 12 kilómetros de altura.

El segundo aviso se levanta en base a “viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en cordillera de la costa y cordillera”, vinculado a la misma condición sinóptica, y con rachas que variarán entre los 60 y 80 km/h.

Desde el organismo, señalaron que “en consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, la Dirección Regional del Senapred mantiene la alerta roja regional por evento meteorológico, vigente desde el 18 de agosto y hasta que las condiciones así lo ameriten”.