Gobernador de Georgia se reúne con CMPC del grupo Matte para impulsar inversiones en Estados Unidos

El gobernador del estado de Georgia (Estados Unidos), Brian P. Kemp, se reunió con CMPC del grupo Matte en Santiago.

Según explicó la firma, el objetivo del encuentro “fue abordar las oportunidades para profundizar la relación comercial de la compañía con el estado de Georgia y fortalecer su presencia en el mercado estadounidense”.

En detalle, las autoridades del estado propusieron conectar a CMPC con la asociación forestal local y facilitar vínculos con actores del sector portuario, con el objetivo de profundizar la relación de la compañía con estos sectores y explorar nuevas oportunidades de crecimiento en Estados Unidos.

“Los puertos de Georgia se encuentran entre los de mayor crecimiento en Estados Unidos, continúan aumentando su eficiencia y reduciendo costos para las empresas que importan y exportan a través de Georgia. Miles de kilómetros de vías férreas y carreteras conectan nuestros dos puertos de aguas profundas con los recursos forestales de todo el sureste, y CMPC comprende las ventajas de hacer negocios en Georgia”, afirmó el gobernador Brian Kemp.

Ante este contexto, durante el encuentro, según comentó CMPC, Kemp expuso las capacidades de Georgia para atraer inversiones, particularmente por su base forestal y su infraestructura logística y portuaria.

A la fecha, CMPC y Georgia tienen una asociación que se extiende por más de dos décadas. La plataforma comercial de la compañía en Estados Unidos tiene sede en Atlanta (la capital y la ciudad más poblada del estado de Georgia), donde trabajan cerca de 40 personas y desde donde comercializa y distribuye productos forestales, madera, celulosa, cartulinas y sacos de papel.

“El estado de Georgia ocupa además un lugar relevante dentro de la red comercial de la compañía”, resaltó la CMPC.

En detalle, CMPC explicó que mantiene relaciones comerciales con Georgia-Pacific, Home Depot y First Quality, entre otros; mientras que su presencia productiva en Estados Unidos se concentra en Powell Valley Millwork, operación de productos de madera con dos plantas en el estado de Kentucky, adquirida en 2023.

“Estados Unidos es un mercado muy relevante para CMPC y puede adquirir una importancia aún mayor hacia el futuro. Llevamos años presentes a través de nuestra oficina comercial y vemos oportunidades para seguir construyendo relaciones de largo plazo con nuestros clientes y, eventualmente, explorar nuevas inversiones, especialmente en productos de madera”, dijo Bernardo Larraín, presidente del directorio de Empresas CMPC.

En tanto, el gerente general de Empresas CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, afirmó que “Georgia tiene un peso importante dentro de nuestra presencia en Estados Unidos: concentra cerca del 25% de nuestras ventas en ese mercado. A partir de esa base, vemos oportunidades para seguir creciendo y construir relaciones de largo plazo, en una mirada que compartimos con el estado de Georgia y que puede abrir nuevos espacios de colaboración público-privada”.