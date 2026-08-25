Parlamento Andino sesiona en Chile: miembros se reúnen con Presidente Kast y condecoran a Frei Ruiz-Tagle

Una intensa agenda es la que tienen programada los miembros del Parlamento Andino, que desde este martes y hasta el jueves sesionará en la sede de Santiago del Congreso Nacional.

Se trata de un total de 25 representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que entre sus temas centrales, buscan abordar la seguridad pública desde la perspectiva de los fenómenos del crimen organizado y la migración.

El presidente del Parlamento Andino, el senador Manuel José Ossandón y la presidenta del Senado chileno, Paulina Núñez, recibieron a los congresistas internacionales en la jornada inaugural.

En la actividad central desarrollada en la Sala de Sesiones del histórico edificio capitalino, participaron diversas autoridades, entre ellas el vicepresidente de la Corporación, el senador Iván Moreira, quien también forma parte de esta instancia de cooperación internacional, así como el senador Fidel Espinoza.

En la sesión inicial se entregó la Condecoración Simón Bolívar -la máxima distinción que entrega la institución-, al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien, junto con agradecer el gesto, recordó los orígenes del Pacto Andino.

Por la tarde, miembros del organismo, en tanto, fueron recibidos por el Presidente José Antonio Kast en La Moneda.

De acuerdo al programa, este miércoles y jueves, se desarrollarán sesiones plenarias en que se analizará la legislación de cada nación respecto a la innovación y competitividad, la protección de las mujeres y sus comunidades, la transición energética, la seguridad y la salud.

También se espera que se firme un convenio de colaboración con universidades en el marco de la Red Andina de Universidades. Dicha instancia pretende integrar a instituciones de educación superior de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

El Parlamento Andino es el órgano supranacional y democrático de la Comunidad Andina, único miembro del Sistema Andino de Integración cuyos representantes son elegidos y elegidas por voto popular. Tiene como misiones armonizar las leyes de la región; garantizar la participación ciudadana; fortalecer la integración andina y latinoamericana; regionalizar buenas prácticas de gobierno y políticas de Estado; y así afianzar la identidad y la cultura andina.