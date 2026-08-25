Definen terna para escoger al nuevo fiscal regional de La Araucanía

El fiscal nacional, Ángel Valencia, deberá definir en los próximos días quién asumirá la Fiscalía Regional de La Araucanía, luego de que este martes quedara conformada la terna de candidatos para encabezar el organismo.

El proceso busca elegir al sucesor de Roberto Garrido, quien dejó la jefatura regional de La Araucanía tras ser nombrado fiscal regional del Biobío.

Los tres nombres entre los que deberá escoger Valencia son Alberto Chiffelle Márquez, actual fiscal jefe de Temuco; Héctor Leiva Martínez, fiscal jefe de Victoria; y José Ramírez Berenguer, fiscal adjunto de Villarrica.

El Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco durante esta jornada recibió a los postulantes para escuchar sus exposiciones y posteriormente deliberó para definir la nómina.

El proceso fue seguido presencialmente por Valencia, quien acudió al tribunal de alzada para escuchar las intervenciones de los candidatos entre los cuales deberá realizar el nombramiento.

Con la terna ya resuelta, la decisión pasa ahora a manos del fiscal nacional. La Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece que contará con un plazo de 10 días, desde que reciba formalmente la propuesta de la Corte, para escoger al próximo fiscal regional de La Araucanía.