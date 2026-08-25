Ministro Arrau confirma que idea de trasladar Seguridad a La Moneda está en evaluación: “Es una opción que se ha barajado”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó la intención del gobierno de que traslade sus oficinas a dependencias de La Moneda.

El secretario de Estado, de esta manera, ratificó lo que había adelantado La Tercera, para que su cartera deje Teatinos 220 y se instale en el corazón de Palacio.

“Es una opción que se ha barajado, por motivos que no puedo señalar. Pero son temas más bien ligados a la seguridad y a los temas prácticos, pero es algo que se está evaluando”, admitió Arrau en una pauta este martes.

La solicitud, como publicó este medio, se arrastraría hace varias semanas y se da en medio de la fuerte ofensiva del gobierno en materia de seguridad, después de que se presentara la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) y en particular la reforma constitucional que enredó su tramitación.

Además, desde la cartera de Arrau señalan que al tratarse del ministro a cargo de coordinar el trabajo para combatir el crimen organizado, el perfil de riesgo es mayor que el de otras autoridades del gabinete y, por lo tanto, se requieren medidas de un estándar más alto.