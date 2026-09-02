Pateando Piedras, la exposición gratuita que conmemora uno de los álbumes más emblemáticos de Los Prisioneros. Foto: archivo.

La Sala CITY LAB del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) será la sede de una exposición gratuita que celebrará los 40 años de Pateando Piedras, uno de los álbumes más destacados de Los Prisioneros.

La muestra, que recupera material del histórico disco de la banda sanmiguelina, forma parte de las actividades por la conmemoración de las cuatro décadas de la obra publicada en 1986.

La mayor celebración será el 15 de septiembre en el Teatro Caupolicán, y consistirá en un concierto convocado por Miguel Tapia, baterista y miembro del grupo.

Quienes tengan sus entradas para dicho espectáculo (disponibles en Puntoticket), podrán acceder de manera anticipada a la exposición a realizarse en el GAM, que se titula Pateando Piedras: 40 años de historia.

Tales visitas adelantadas podrán realizarse el 13 y el 14 de septiembre. El acceso general, sin la necesidad de contar con un boleto para el show en vivo, será desde el 15 hasta el 17 del mismo mes .

Pateando Piedras, la exposición gratuita que conmemora uno de los álbumes más emblemáticos de Los Prisioneros

Cómo será Pateando Piedras, la muestra gratuita que conmemora el álbum de Los Prisioneros

La exposición hará un recorrido por objetos históricos, fotografías, afiches, discos y elementos interactivos vinculados a uno de los álbumes fundamentales de la música chilena.

Según se anticipa, el público podrá vivir una experiencia que conecta la música en vivo con la memoria y las historias que forman parte de la trayectoria de Los Prisioneros.

La instancia es coproducida por CITY LAB, el COLECTIVO 40 y por los organizadores del concierto de aniversario.

Miguel Tapia junto a la productora Conexión Cultural y el Teatro Caupolicán, reunirá piezas de gran valor para la historia musical del país.

Entre estas se encuentran la guitarra con la que se grabó el rasgueo de El baile de los que sobran ; la batería de Tapia; Discos de Oro y Platino, entre otros trofeos y galvanos recibidos; archivos de programas de televisión de la época; y fotografías, afiches y ediciones originales de discos y casetes .

Además, la exposición incluirá elementos interactivos para que los fanáticos puedan participar y fotografiarse.

Desde la producción enfatizan que “cumplir 40 años de Pateando Piedras no es solamente recordar un disco, es volver a encontrarnos con una parte muy importante de nuestra historia”.

“Esta muestra nos permite mirar esos años, los objetos, las imágenes y las historias que quedaron detrás de las canciones, y entender por qué este disco sigue tan presente hoy. Por eso, vamos a celebrar estos 40 años también sobre el escenario, en el Teatro Caupolicán, cantando esas canciones junto al público que las hizo parte de su propia historia”.