Día Nacional del Vino: más de 50 actividades para celebrar, aprender y compartir

Este viernes 4 de septiembre se celebrará el Día Nacional del Vino , instancia instaurada oficialmente en 2015 que busca reconocer la historia, el valor y la importancia del vino para Chile.

Para esta nueva edición, Enoturismo Chile de Corfo, a través de su plataforma, ha reunido más de 50 experiencias, eventos y panoramas que se desarrollarán en distintos valles y ciudades del país .

Desde el organismo sostienen que es una oportunidad para recorrer, degustar, aprender, compartir y acercarse a las historias, paisajes y personas que hay detrás de cada copa.

Día Nacional del Vino: más de 50 actividades para celebrar, aprender y compartir Cortesía

Qué actividades se realizarán por el Día Nacional del Vino

Las actividades por el Día Nacional del Vino son diversas y consideran múltiples intereses y presupuestos: desde panoramas gratuitos y experiencias que parten en torno a los $5.000 o $10.000, hasta propuestas gastronómicas y enoturísticas premium.

Se podrá recorrer viñedos y bodegas de noche; participar en cenas creadas especialmente en torno al vino; disfrutar de picnics entre viñedos, catas y maridajes; conocer proyectos biodinámicos; recorrer lugares cargados de historia y patrimonio; descubrir el terroir desde su origen o participar en instancias en donde el vino se encuentra con lo culinario, el arte, la música y la naturaleza .

La celebración también saldrá de las viñas para instalarse en espacios urbanos.

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En Santiago, el Valle del Maipo llegará al histórico sector del Paseo Nueva York y Barrio La Bolsa, con una celebración gratuita que reunirá vino, gastronomía, cultura, patrimonio, emprendedores y experiencias enoturísticas.

Vinos de Chile celebrará por primera vez en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), con un recorrido por vinos y valles de norte a sur del país, degustaciones y catas temáticas.

A ello se suman celebraciones y experiencias en territorios como Codpa, Choapa, Santa Cruz, Guarilihue y otros valles vitivinícolas de la zona central y sur.

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Enoturismo Chile subraya que el Día Nacional del Vino es además una instancia para descubrir la diversidad geográfica y cultural que da identidad al vino chileno. Y que, a su vez, contribuye a ampliar la actividad turística y generar nuevas oportunidades de emprendimiento y empleo local.

El presidente del organismo, Claudio Cilveti, afirma: “Chile ya es reconocido mundialmente por la calidad de sus vinos y hoy tenemos una gran oportunidad de avanzar también en su posicionamiento como un destino enoturístico de excelencia”.

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“El enoturismo nos permite mostrar todo aquello que existe detrás de una copa: nuestros paisajes, historia, patrimonio, gastronomía y, especialmente, las personas y comunidades que dan vida a cada territorio” .

“Este Día Nacional del Vino queremos invitar a los chilenos a recorrer los valles, descubrir esa diversidad y vivir el vino desde el lugar donde nace”.