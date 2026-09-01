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    Día Nacional del Vino: más de 50 actividades para celebrar, aprender y compartir

    Se podrá recorrer viñedos de noche; participar en cenas creadas especialmente en torno al vino; y disfrutar de picnics, catas y maridajes. Desde Enoturismo Chile subrayan que es además una instancia para descubrir la diversidad geográfica y cultural que da identidad al vino chileno.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Día Nacional del Vino: más de 50 actividades para celebrar, aprender y compartir Cortesía

    Este viernes 4 de septiembre se celebrará el Día Nacional del Vino, instancia instaurada oficialmente en 2015 que busca reconocer la historia, el valor y la importancia del vino para Chile.

    Para esta nueva edición, Enoturismo Chile de Corfo, a través de su plataforma, ha reunido más de 50 experiencias, eventos y panoramas que se desarrollarán en distintos valles y ciudades del país.

    Desde el organismo sostienen que es una oportunidad para recorrer, degustar, aprender, compartir y acercarse a las historias, paisajes y personas que hay detrás de cada copa.

    Día Nacional del Vino: más de 50 actividades para celebrar, aprender y compartir Cortesía

    Qué actividades se realizarán por el Día Nacional del Vino

    Las actividades por el Día Nacional del Vino son diversas y consideran múltiples intereses y presupuestos: desde panoramas gratuitos y experiencias que parten en torno a los $5.000 o $10.000, hasta propuestas gastronómicas y enoturísticas premium.

    Se podrá recorrer viñedos y bodegas de noche; participar en cenas creadas especialmente en torno al vino; disfrutar de picnics entre viñedos, catas y maridajes; conocer proyectos biodinámicos; recorrer lugares cargados de historia y patrimonio; descubrir el terroir desde su origen o participar en instancias en donde el vino se encuentra con lo culinario, el arte, la música y la naturaleza.

    La celebración también saldrá de las viñas para instalarse en espacios urbanos.

    Día Nacional del Vino: más de 50 actividades para celebrar, aprender y compartir Cortesía

    En Santiago, el Valle del Maipo llegará al histórico sector del Paseo Nueva York y Barrio La Bolsa, con una celebración gratuita que reunirá vino, gastronomía, cultura, patrimonio, emprendedores y experiencias enoturísticas.

    Vinos de Chile celebrará por primera vez en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), con un recorrido por vinos y valles de norte a sur del país, degustaciones y catas temáticas.

    A ello se suman celebraciones y experiencias en territorios como Codpa, Choapa, Santa Cruz, Guarilihue y otros valles vitivinícolas de la zona central y sur.

    Día Nacional del Vino: más de 50 actividades para celebrar, aprender y compartir Cortesía

    Enoturismo Chile subraya que el Día Nacional del Vino es además una instancia para descubrir la diversidad geográfica y cultural que da identidad al vino chileno. Y que, a su vez, contribuye a ampliar la actividad turística y generar nuevas oportunidades de emprendimiento y empleo local.

    El presidente del organismo, Claudio Cilveti, afirma: “Chile ya es reconocido mundialmente por la calidad de sus vinos y hoy tenemos una gran oportunidad de avanzar también en su posicionamiento como un destino enoturístico de excelencia”.

    Día Nacional del Vino: más de 50 actividades para celebrar, aprender y compartir Cortesía

    “El enoturismo nos permite mostrar todo aquello que existe detrás de una copa: nuestros paisajes, historia, patrimonio, gastronomía y, especialmente, las personas y comunidades que dan vida a cada territorio”.

    “Este Día Nacional del Vino queremos invitar a los chilenos a recorrer los valles, descubrir esa diversidad y vivir el vino desde el lugar donde nace”.

    Puedes revisar la selección especial de experiencias de Enoturismo Chile haciendo clic en este enlace, en donde también encontrarás más detalles sobre los horarios y valores de cada panorama, además de cómo realizar las respectivas reservas o adquisición de entradas, según corresponda.

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