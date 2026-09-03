Las cosas extraordinarias, la obra protagonizada por María Gracia Omegna que invita al público a participar en las funciones

El Centro Cultural San Ginés es el escenario de una nueva temporada de Las cosas extraordinarias, obra escrita originalmente por Duncan Macmillan y Jonny Donahoe y que es protagonizada por María Gracia Omegna.

La historia sigue a una persona que, a los siete años, comienza una lista con todo aquello por lo que vale la pena vivir, a raíz de la depresión de su madre. Este listado la acompaña durante su infancia, adolescencia y primera adultez .

La obra es presentada con la sala iluminada e incorpora a los asistentes: algunas personas del público leen números de la lista y prestan su voz a los personajes, lo que lleva a que no haya dos funciones iguales .

Estrenada en 2013 en el Ludlow Fringe Festival, la pieza se convirtió en fenómeno del Fringe de Edimburgo y permaneció cuatro meses en el Barrow Street Theatre de Nueva York. HBO filmó su versión en 2016.

Las cosas extraordinarias, la obra protagonizada por María Gracia Omegna que invita al público a participar en las funciones Cortesía

En 2025 debutó en el West End, en @sohoplace, con un elenco rotativo integrado por Lenny Henry, Sue Perkins, Ambika Mod y Minnie Driver. Este año, llegó a Broadway, al Hudson Theatre, con Daniel Radcliffe, Mariska Hargitay y Tracee Ellis Ross.

Fue nominada al Premio Olivier y a dos premios Tony. En 2027 iniciará una gira nacional por Estados Unidos.

En Chile, la primera temporada —protagonizada por Lucas Sáez Collins, también coautor de la adaptación junto a Amalia Cuevas— agotó sus funciones en el Centro Cultural San Ginés y en el Teatro Municipal de Las Condes.

El texto propone que lo interprete cualquier actor o actriz, de cualquier edad, y esta temporada es Omegna quien asumió el papel.

El montaje es una coproducción de las compañías chilenas 3 Marías y Fulgor. Es dirigido por Cuevas.

Las cosas extraordinarias, la obra protagonizada por María Gracia Omegna que invita al público a participar en las funciones Cortesía

Cuándo son las próximas funciones de Las cosas extraordinarias y dónde comprar las entradas

Las próximas funciones de Las cosas extraordinarias están agendadas para el viernes 4, el sábado 5, el jueves 10 y el sábado 12 de septiembre. Todas están programadas para las 20:30 .

La dirección del Centro Cultural San Ginés es Mallinkrodt 76, Barrio Bellavista, Providencia.

El espectáculo tiene una duración de 70 minutos, sin intermedios, y se recomienda para mayores de 14 años.

Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster , haciendo clic en este enlace, y tienen un valor de $12.000 para estudiantes y $16.000 para el público general. Quienes son clientes de BCI y Mach pueden acceder a un 30% de descuento.

Las cosas extraordinarias, la obra protagonizada por María Gracia Omegna que invita al público a participar en las funciones Cortesía

La apertura de la sala es 15 minutos antes de cada función. Una vez iniciada, no se permitirá el ingreso.

Desde la producción anticipan que la obra aborda de manera directa la depresión y los intentos de suicidio de la madre del personaje , vistos desde su hija a lo largo de su crecimiento.

Si tienes dudas sobre salud mental y prevención del suicidio, puedes llamar a Salud Responde marcando el número 600 360 7777. También puedes encontrar más información siguiendo este enlace.

*4141 es línea del Ministerio de Salud de Chile para la prevención suicidio. Es gratuita y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.