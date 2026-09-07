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    EN VIVO

    Repasa el empate del AIK, con Lucas Assadi en cancha, ante el Malmo en la Liga de Suecia

    El elenco de Solna visitó al cuadro celeste en un duelo clave por la Allsvenskan y el otrora jugador de la U vivió sus primeros minutos. Revive los detalles del encuentro en el siguiente relato virtual.

    Foto: @aikfotboll

    Malmo 0-0 AIK

    Hasta la próxima

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    Termina el encuentro

    AIK rescata un punto en su visita al Malmo. Assadi jugó sus primeros minutos, pero ingresó cuando el equipo optó por defenderse.

    No hay caso

    98′. Milosavljevic vuelve a disparar al arco de AIK y el portero visitante no se cansa de evitar su gol.

    Agregado

    90′. Se añaden 6 minutos más al partido.

    Otra vez

    84′. Nuevamente, lo tiene Milosavljevic para Malmo. Otra vez el portero de AIK se lo impide.

    Lo tuvo Malmo

    76′. Milosavljevic le pega cruzado y el portero del AIK se luce para evitar la apertura del marcador.

    Ingresa Assadi

    72′. El chileno debuta en el equipo sueco. Ingresa por Geiger. También entró Smidesang Edh por Døhr Thychosen.

    Disparo

    70′. Lahdo le pega cruzado. Ataja el portero del AIK.

    Cambios

    65′. Milosavljević y Lahdo ingresan por Lundbergh y Guðjohnsen en Malmo.

    Tarjetas Amarillas

    63′. Hakšabanović en Malmo y Thychosen en AIK son amonestados por discutir entre ellos.

    Peligro

    59′. Busanello le pega desde fuera. Paso rozando el travesaño. Estuvo cerca el Malmo.

    Van y vienen

    55′. El duelo se juega en la zona de los volantes. Ambos elencos buscan el claro para crear peligro.

    Segundo tiempo

    Se reanuda el partido. No ha ingresado Assadi.

    Fuegos Artificiales

    El segundo tiempo no se inicia por el lanzamiento de pirotecnia.

    Situación en la Liga de Suecia

    El líder de la Allsvenskan es el Sirius, con 45 puntos. Está escapado del Hammarby, que figura como escolta con 37 unidades. El AIK, con el punto que está consiguiendo, escala al quinto lugar con 32 positivos. Malmo, se mantiene en el séptimo puesto, momentáneamente, con 30.

    Finaliza el primer tiempo

    45′. Malmo y AIK igualan 0-0 y se van al descanso. Lucas Assadi permanece en el banco en la visita.

    No se hacen daño

    40′. El historial reciente entre ambos equipos registra tres triunfos para Malmo y cuatro empates. AIK no gana hace siete duelos directos. Hasta ahora es 0-0 en este encuentro.

    Sigue el empate

    28′. Hasta ahora no hay anotaciones en el Eleda Stadion. Malmo ha marcado ocho goles en sus últimos cinco partidos, el AIK, en tanto, ha marcado 13 veces en sus últimos cinco duelos.

    Partido clave

    15′. El AIK llega a este duelo en el sexto lugar de la Allsvenskan, con 31 puntos luego de 18 partidos. Malmo, en tanto, es séptimo, con 29 unidades tras 19 duelos. Es un encuentro clave para ambos.

    Inicia el partido

    1′. Con Lucas Assadi en el banco, AIK ya juega ante Malmo.

    Formación del Malmo

    Formación del AIK

    Lucas Assadi estará en el banco.

    Bienvenidos. AIK visita al Malmo en la vigésima jornada de la Allsvenskan en un duelo que puede ser el debut de Lucas Assadi. Lo podrás vivir junto a El Deportivo.

    Más sobre:en vivoFútbolFútbol InternacionalLucas AssadiAIKAIK SolnaMalmoAllsvenskan

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