Repasa el empate del AIK, con Lucas Assadi en cancha, ante el Malmo en la Liga de Suecia

Situación en la Liga de Suecia

El líder de la Allsvenskan es el Sirius, con 45 puntos. Está escapado del Hammarby, que figura como escolta con 37 unidades. El AIK, con el punto que está consiguiendo, escala al quinto lugar con 32 positivos. Malmo, se mantiene en el séptimo puesto, momentáneamente, con 30.