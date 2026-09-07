El cronograma que se diseña para las próximas elecciones de la CPC

El jueves pasado, el expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard von Appen (2021-2023) abrió la carrera para la próxima elección para la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Su definición forzó a que otros posibles aspirantes también comenzaran a definirse. Uno de ellos es Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) quien también manifestó su interés por competir y anticipó que tomará una definición a fines de septiembre.

Otro de los que se menciona como interesados es el expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso (2018-2020). Actualmente se desempeña como presidente del directorio de la Corporación Ciudades promoviendo proyectos de planificación urbana como los laboratorios urbanos junto al MIT.

Y en la carrera de probables también se menciona al exministro de Economía del primero gobierno de Sebastián Piñera, Félix de Vicente, quien sería el candidato de la banca, ya que es director de banco Santander.

20-05-2026 SUSANA JIMENEZ FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Dado este escenario es que en la CPC ya comienzan a afinar el cronograma electoral. Si bien dicen que todavía no están 100% cerradas las fechas exactas y que eso se definirá durante este mes, por el momento, el cronograma tiene previsto lo siguiente: el 20 de noviembre las seis ramas del gran empresariado tienen que acreditar a los 10 consejeros con derecho a voto que participarán en la elección. Luego, el 2 de diciembre sería el último plazo para enviar a CPC nombres de consejeros. Y ese mismo día vencería el plazo para la inscripción de la dupla de candidatos a presidente y vicepresidente, a través de una carta de la rama patrocinante.

El ⁠3 diciembre, la CPC informará a las ramas el nombre de ⁠consejeros acreditados y la dupla de candidatos a presidente y vicepresidente inscritos. Y el 17 de diciembre será el día de la elección.

La CPC agrupa a las seis principales ramas del empresariado chileno —Sofofa, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Asociación de Bancos (ABIF)— y su Consejo Nacional elige a la dupla presidente-vicepresidente cada dos años.

La elección de la directiva la vota el Consejo Nacional de la CPC integrado por el presidente de la Confederación, los expresidentes; el vicepresidente y los presidentes de las seis ramas. A ellos se suman diez consejeros o consejeras designados por cada rama.