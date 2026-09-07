SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Actas: Cochilco discute sobre su rol fiscalizador en Codelco y reclama por su “presupuesto insuficiente”

    La discusión en Cochilco acerca de su rol y sus capacidades está encendida. El año pasado el organismo presentó un anteproyecto al gobierno anterior para modernizar Cochilco, lo que fue transmitido a la actual administración. En sus actas se dejan ver estas visiones: su vicepresidenta (s) planteó que “originalmente, Cochilco ejercía un control mucho más directo sobre Codelco, que comprendía incluso la revisión de sus contratos y operaciones de compra y venta". En la sesión de julio intervino el ministro Daniel Mas.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Detalle de cátodos ©Claudio Pérez

    La discusión sobre cómo es fiscalizada Codelco llegó a las sesiones de Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre. El organismo fue fundado en 1976 para asesorar a los gobiernos en materia de cobre y otros minerales, pero también fiscalizar a las empresas mineras del Estado: Codelco y Enami, labor que, según dan cuenta las últimas actas de la comisión, se ha visto minimizada.

    “La señora vicepresidenta ejecutiva (s) (Claudia Rodríguez) manifiesta su plena conformidad con la necesidad de revisar la forma en que Cochilco desarrolla sus funciones. Señala que, durante los últimos años, se ha intentado reiteradamente actualizar y armonizar sus atribuciones legales, considerando que la normativa orgánica que rige a la institución data de 1976 y ha experimentado escasas modificaciones, algunas de las cuales no han logrado adecuarse plenamente a la finalidad para la cual fue creada”, se lee en el acta N° 6 del 3 de julio.

    Continúa: “Originalmente, Cochilco ejercía un control mucho más directo sobre Codelco, que comprendía incluso la revisión de sus contratos y operaciones de compra y venta. Sin embargo, dicho modelo ha evolucionado, sin que la legislación se haya actualizado en forma paralela. Por ello, estima que una reforma legal constituye una herramienta que debe evaluarse, sin perjuicio de revisar también la manera en que la institución ejerce actualmente sus funciones”.

    Precisamente, una norma de la Ley que fundó Cochilco, de 1976, daba la potestad a la entidad para autorizar las exportaciones de cobre y sus subproductos, teniendo que informar luego al Banco Central sobre las operaciones autorizadas. Esto fue modificado por un nuevo texto de 1987, que limitó la atribución de esa autoridad solo a informar el valor de las exportaciones.

    Visiones del gobierno

    La discusión interna en Cochico surgió a propósito de la investigación especial que inició la Contraloría General de la República (CGR) sobre el examen de cuentas de Codelco, vinculada al pago de bonos, incentivos y la producción de cobre y otros minerales en los años 2024 y 2025.

    Claudia Rodríguez hizo saber en la reunión que ella se enteró de este proceso por un boletín de legislatura y no por una notificación formal. Alertó la posibilidad de que esta investigación se cruzara con otras ya puestas en marcha por Cochilco, una de ellas, sobre la producción de Chuquicamata, y que comenzó en febrero, concluiría en julio. Otras iniciadas también en julio terminarían en septiembre.

    Ante ello, el ministro de Minería, Daniel Mas, quien presidió la sesión, planteó “la necesidad de revisar de manera profunda la oportunidad, el alcance y la efectividad de las funciones que desempeña Cochilco”, agregando “que la institución debiera estar en condiciones de reaccionar oportunamente ante hallazgos relevantes, priorizar sus fiscalizaciones e identificar otras eventuales anomalías o riesgos que no hayan podido abordarse debido a limitaciones de recursos, tiempo o programación”.

    En la sesión del 29 de mayo, Rodríguez ya había planteado algo similar. Allí dijo que todas las empresas públicas son fiscalizadas por la Contraloría con excepción de Codelco, que le corresponde a Cochilco.

    “Al igual que la Contraloría, que no sanciona directamente si encuentra algo irregular, Cochilco tampoco, y lo que se hace es denunciar los hallazgos que lo ameriten a los organismos competentes y sólo se aplican multas cuando nos impiden realizar nuestra labor, vale decir, cuando en el ejercicio de nuestras facultades fiscalizadoras requerimos información y no la entregan o cuando, según determinó este consejo, de los resultados de nuestro trabajo deben generar planes de acción y no los presentan”, señaló. “Es un tema más bien jurídico, a nivel institucional administrativo público que nos impide tener más facultades”.

    Presupuesto y anteproyecto

    En la sesión de julio, la vicepresidenta Rodríguez remarcó la preocupación del organismo sobre las restricciones presupuestarias que ha enfrentado la institución año tras año, donde se le exige ajustes de entre 2% y 3% a la baja, teniendo que reducir así su dotación.

    Alle, planteó la autoridad, “sin perjuicio de entender que el país tiene restricciones y que el ministerio debe priorizar distintos programas dentro de un marco presupuestario limitado. Sin embargo, Cochilco ha presentado todos los años sus requerimientos y, pese a ello, históricamente ha operado con un presupuesto insuficiente, sin recibir los recursos necesarios para modernizarse y cumplir adecuadamente sus funciones”, dijo la autoridad.

    La respuesta del gobierno ante ello, de la mano del ministro Mas, fue que “el análisis no debe limitarse a mejoras incrementales ni partir necesariamente de la estructura actual”, pidiendo ”examinar, con una mirada externa y estratégica, el propósito para el cual fue creada Cochilco, las necesidades de la minería del siglo XXI, las áreas en que puede aportar mayor valor con los recursos disponibles y el costo de ampliar dicho aporte”.

    El subsecretario de Minería, Álvaro González, agregó que “el problema no se resuelve únicamente mediante la incorporación de más recursos, funcionarios o tecnología”, y que “la tecnología debe acompañar la modernización de los procesos y no precederla”. Su llamado fue a la reflexión respecto de la forma en que son ejercidos los roles y la búsqueda de maneras eficientes de cumplirlas.

    “Si no se modifica la manera de pensar y trabajar, incluso la incorporación de cincuenta funcionarios adicionales produciría resultados similares”, afirmó en la sesión. “Solo después de rediseñar los procesos, la tecnología podrá generar una diferencia significativa”.

    Por toda esta discusión sobre el rol de Cochilco, Rodríguez informó que en 2022 se hizo una planificación, con apoyo de una consultora externa, que concluyó en un anteproyecto de modernización legal del organismo, el que fue entregado al entonces gobierno en octubre de 2025. En la sesión acordaron poner los antecedentes a disposición del gobierno para ser examinados.

    Más sobre:CochilcoCodelcoFiscalizaciónRol de CochilcoReforma legalActas de CochilcoCobreMinería

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Expectativas de contratación para Chile mejoran para el último trimestre del año, pero están entre las más bajas en la región

    Agencia de Ciberseguridad refuta a UC Christus y defiende incorporarla a listado: “Un ransomware puede tener alcances catastróficos”

    Inmobiliaria de familia Melhuish pide su reorganización y detalla deudas por $19.458 millones

    La chilena Soy Nativo avanza en el mercado paraguayo con proyectos de strip centers y parcelas

    Accionistas de Grupo Patio aprueban aumento de capital por US$57 millones

    Manuel García ofrece uno de los shows chilenos del año y se luce en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    Lo más leído

    1.
    Ministro Poduje dice que el estado de la economía y el desempleo no es culpa del gobierno anterior

    Ministro Poduje dice que el estado de la economía y el desempleo no es culpa del gobierno anterior

    2.
    Ministro del Trabajo anuncia que ya firmó el reglamento de la Ley Karin

    Ministro del Trabajo anuncia que ya firmó el reglamento de la Ley Karin

    3.
    Minvu retira de Contraloría propuesta de cambios a la ordenanza de construcción

    Minvu retira de Contraloría propuesta de cambios a la ordenanza de construcción

    4.
    Récord de inversión en el SEIA: en casi seis meses de Kast se registran US$ 33 mil millones aprobados y triplica gobiernos previos

    Récord de inversión en el SEIA: en casi seis meses de Kast se registran US$ 33 mil millones aprobados y triplica gobiernos previos

    5.
    Fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, desiste de ser trasladado a Capitán Yáber y su hermano deja Santiago 1

    Fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, desiste de ser trasladado a Capitán Yáber y su hermano deja Santiago 1

    6.
    Carnes, papas y pasajes aéreos empujan el IPC de agosto a 0,6%, por sobre todas las proyecciones

    Carnes, papas y pasajes aéreos empujan el IPC de agosto a 0,6%, por sobre todas las proyecciones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Porto vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Porto vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, martes 8 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 8 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vencimiento de 700 mil dosis: diputados buscan crear comisión investigadora por irregularidades en gestión de vacunas en 2024
    Chile

    Vencimiento de 700 mil dosis: diputados buscan crear comisión investigadora por irregularidades en gestión de vacunas en 2024

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming

    Valencia señala que Constitución actual permite un régimen penitenciario especial aunque apunta que “nos evitaría muchas discusiones”

    Expectativas de contratación para Chile mejoran para el último trimestre del año, pero están entre las más bajas en la región
    Negocios

    Expectativas de contratación para Chile mejoran para el último trimestre del año, pero están entre las más bajas en la región

    Agencia de Ciberseguridad refuta a UC Christus y defiende incorporarla a listado: “Un ransomware puede tener alcances catastróficos”

    Inmobiliaria de familia Melhuish pide su reorganización y detalla deudas por $19.458 millones

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados
    Tendencias

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios

    Partidos imperdibles, jugadores más valorados y millonarios premios: todo lo que debes saber de la Champions League
    El Deportivo

    Partidos imperdibles, jugadores más valorados y millonarios premios: todo lo que debes saber de la Champions League

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 22

    Vozinha es nominado al Balón de Oro 2026 como mejor arquero

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable
    Tecnología

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    Manuel García ofrece uno de los shows chilenos del año y se luce en la Gran Sala Sinfónica Nacional
    Cultura y entretención

    Manuel García ofrece uno de los shows chilenos del año y se luce en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    “Era importante poner en valor el amor entre mujeres”: las claves de la serie El Peligro de Quererte

    El clásico imperdible “Chicago: el musical” regresa al Teatro Municipal de Las Condes

    Polémica en Egipto por condena a muerte de famosa presentadora de televisión por tráfico de drogas
    Mundo

    Polémica en Egipto por condena a muerte de famosa presentadora de televisión por tráfico de drogas

    Empieza la gira de Marco Rubio por el Escudo de las Américas

    Ataques de los hutíes contra Arabia Saudita provocan incendios en instalaciones petroleras y dejan 73 heridos

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?