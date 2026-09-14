La ONG que anima a personas de todo el mundo a probar la alimentación basada en plantas en enero y más allá, Veganuary, presentó la cuarta edición de su Guía de Fondas Veganas.

El listado reúne 40 establecimientos y eventos para celebrar Fiestas Patrias con alternativas plant-based . Están distribuidos en 13 regiones del país: Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y la Región Metropolitana.

Desde la ONG aseguran que cada año son más los restaurantes, ferias y fondas que incorporan opciones basadas en plantas junto a sus preparaciones tradicionales, lo que abre espacio para que quienes no consumen carne —ya sea por decisión, salud o convicción— puedan participar plenamente de las celebraciones sin tener que dejar de lado el sabor ni la tradición.

La lista incluye una amplia variedad de opciones gastronómicas tradicionales en su versión vegana, con locales que ofrecen desde empanadas y pasteles de choclo hasta choripanes plant-based y libres de productos animales .

Junto con ello, varias de las fondas participantes ofrecerán promociones y descuentos especiales .

40 fondas veganas para celebrar Fiestas Patrias Cortesía

Cuáles son las 40 fondas veganas destacadas por Veganuary

Puedes revisar la Guía de Fondas Veganas 2026 de Veganuary haciendo clic en este enlace , en donde también encontrarás los detalles relacionados a cada establecimiento y evento.

Cabe precisar que los horarios están sujetos a cambios, por lo que desde la ONG sugieren revisarlos en las redes sociales de las respectivas fondas antes de asistir.

El director de Veganuary Latinoamérica, Mauricio Serrano, asegura: “Las Fiestas Patrias han sido históricamente una fecha centrada en la carne, pero eso está dejando de ser la única forma de celebrar”.

“Este año registramos un crecimiento de un 18% en fondas y eventos veganos respecto al año anterior, lo que demuestra que la celebración se está volviendo más inclusiva, sin perder ni un ápice de sabor ni de identidad chilena, y así lo demuestra la cuarta versión de la Guía de Fondas Veganas” .

Quienes deseen conocer más sobre las iniciativas de Veganuary, pueden inscribirse en su sitio web oficial, en donde encontrarán información, recetas, planes de comida y libros de cocina digitales.