Con más de 30 opciones en todo Chile: la ruta de cafeterías veganas de Veganuary para este invierno

Veganuary presentó su Ruta de Cafeterías Veganas en Chile, iniciativa que reúne a más de 30 cafeterías de todo el país, veganas y con opciones basadas en plantas.

Desde la ONG, conocida por su campaña Enero Vegano, aseguran que cada uno de los establecimientos destaca por sus propuestas deliciosas y ofertas especiales.

Las cafeterías que son parte ofrecen alternativas cálidas y reconfortantes, pensadas especialmente para el invierno. Se trata de preparaciones 100% libres de productos de origen animal .

Esto incluye desde cafés de especialidad y chocolates calientes hasta pastelería y snacks veganos.

El director de Veganuary Latinoamérica, Mauricio Serrano, declaró: “Queremos que más personas descubran lo diverso, sabroso y accesible que puede ser el veganismo, especialmente en una época donde buscamos alimentos que nos reconforten y nos den energía”.

“La Ruta de Cafeterías Veganas es una invitación a recorrer las ciudades, apoyar el comercio local y animarse a probar opciones nuevas y deliciosas” .

Bajo esta línea, agregó: “Aunque Veganuary es conocido por su campaña de enero, este año quisimos poner énfasis en que cualquier época es perfecta para descubrir y disfrutar el veganismo”.

Con más de 30 opciones en todo Chile: la ruta de cafeterías veganas de Veganuary para este invierno Cortesía

Dónde ver la Ruta de Cafeterías Veganas de Veganuary en Chile

Puedes revisar la Ruta de Cafeterías Veganas de Veganuary en el país haciendo clic en este enlace , en donde además de sus nombres encontrarás sus direcciones, ofertas disponibles y cuentas de redes sociales .

El listado considera opciones tanto en Santiago como en regiones . Establecimientos de Pucón, Valdivia, Concepción, Rancagua, El Quisco, Puerto Montt, Punta Arenas, Valparaíso, Viña del Mar y La Serena, por nombrar solo algunas ciudades, se encuentran entre estas últimas.

Quienes deseen conocer más sobre las iniciativas de Veganuary, pueden inscribirse en su sitio web oficial, en donde encontrarán información, recetas, planes de comida y libros de cocina digitales.