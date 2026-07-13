Lo que debes saber de los ciclos de jazz y blues de Club Subterráneo

Todas las semanas, Club Subterráneo realiza ciclos permanentes de jazz y blues , los cuales son con entrada liberada y reúnen a algunos de los principales exponentes nacionales de ambos géneros musicales.

El Ciclo de Jazz se presenta como un espacio que convoca a reconocidos músicos y proyectos, que recorren desde el jazz tradicional hasta propuestas contemporáneas.

En tanto, el Ciclo de Blues reúne a destacadas bandas y solistas de la escena chilena, quienes rescatan la esencia del género.

Se trata de espectáculos especialmente atractivos para los amantes de la improvisación y la música en vivo, así como para quienes son fieles seguidores del legado que han entregado estos estilos —y sus variantes— durante generaciones.

Lo que debes saber de los ciclos de jazz y blues de Club Subterráneo Cortesía

A lo largo de los años, el escenario de Club Subterráneo ha recibido a destacados referentes nacionales. Entre estos se han encontrado El Cruce, Blues Partners, Old Fashion Jazz Band y Grupette Jazz, entre muchas otras agrupaciones.

“Queremos que el jazz y el blues estén al alcance de todos. Por eso hemos impulsado estos ciclos con entrada liberada, permitiendo que tanto quienes ya siguen estos estilos como quienes quieran descubrirlos puedan disfrutar de artistas de primer nivel en un espacio íntimo y con excelente sonido”, afirman desde el recinto.

Lo que debes saber de los ciclos de jazz y blues de Club Subterráneo Cortesía

Cuándo son los ciclos de jazz y blues de Club Subterráneo

Ambas instancias se realizan todas las semanas en días específicos: los miércoles se celebra el Ciclo de Jazz , mientras que los jueves se desarrolla el Ciclo de Blues .

La dirección de Club Subterráneo es Paseo Orrego Luco 46, Providencia.

La programación se actualiza periódicamente a través de sus redes sociales.

Generalmente, las instancias empiezan a las 21:00, con entrada liberada hasta el horario de inicio.

Puedes conocer más detalles sobre las presentaciones de cada semana revisando la cuenta oficial de Club Subterráneo en Instagram.