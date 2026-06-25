Esto debes saber del ciclo de conciertos Cultura Migrante: Música, Arquitectura e Historia de la Catedral de Santiago
La iniciativa busca celebrar el valor patrimonial del monumento nacional, realzando el aporte de diversas comunidades extranjeras a lo largo de la historia. Esto, con un énfasis especial en el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Carmen.
Desde finales de junio hasta principios de octubre se desarrollará Cultura Migrante: Música, Arquitectura e Historia de la Catedral de Santiago, iniciativa que contempla un ciclo de conciertos y conferencias en el emblemático espacio capitalino.
Se trata de un proyecto conjunto de tres unidades académicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Música, Historia y el Centro del Patrimonio UC), en colaboración con el Cabildo de Santiago.
Financiada por el concurso Impacto Cultural de la Dirección de Arte y Cultura Prorrectoría UC, la iniciativa busca celebrar el valor patrimonial del monumento nacional, realzando el aporte de diversas comunidades extranjeras a lo largo de la historia.
Esto, con un énfasis especial en el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Carmen.
Su ejecutor es el profesor del Instituto de Música UC, Felipe Ramos Taky. Los coejecutores son Claudio Rolle, director del Instituto de Historia, y Umberto Bonomo, académico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos UC.
“Es muy importante poner en valor patrimonial no solo a la Catedral, sino también a la música y la historia dentro de la Catedral. El proyecto propone un ciclo de cinco conciertos que se realizarán entre junio y octubre de 2026, cada uno dedicado a un país diferente: Italia, Perú, Inglaterra, Alemania y Chile”, declaró Ramos Taky.
Agregó que estos países “fueron elegidos tanto por su relevancia en la historia musical universal como por su presencia simbólica o material en la Catedral de Santiago”.
“Cada fecha contempla dos momentos: primero, una introducción guiada temática, centrada en descubrir la presencia artística, patrimonial e histórica que vincula a la Catedral con el país; y luego, un concierto, que ofrecerá una experiencia espiritual en uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio del país”.
Cuándo son los conciertos en la Catedral de Santiago
Todas las actividades se realizarán a las 19:00 horas en la Catedral Metropolitana de Santiago (Plaza de Armas), con acceso abierto al público general.
A continuación encontrarás el calendario de presentaciones:
Jueves 25 de junio de 2026 - Italia
Presentación de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi (Miguel Ángel Muñoz, concertino). Los sonetos serán recitados por la actriz Amparo Noguera y el relato patrimonial estará a cargo de Fernando Pérez Oyarzún.
Miércoles 15 de julio de 2026 - Perú
Charla histórica a cargo de Olaya Sanfuentes sobre Santiago Apóstol. Estreno de obras de los compositores peruanos Nino Velarde (Meng Chiang y Agonía de Rasu-Ñiti) y Bertrand Valenzuela (Vida de Santa Rosa de Lima).
Miércoles 5 de agosto de 2026 - Inglaterra
Interpretación de El Hijo Pródigo de Benjamin Britten. El relato patrimonial será dictado por el profesor y maestro de capilla de la Catedral, Danilo Rodríguez, destacando el valor histórico del órgano Flight and Son.
Viernes 18 de septiembre de 2026 - Chile (Te Deum Ecuménico)
Estreno oficial del nuevo Himno a la Virgen del Carmen, obra ganadora del concurso nacional de composición que conmemora el centenario de su coronación canónica.
Miércoles 7 de octubre de 2026 - Alemania (Clausura del Ciclo)
Recopilación de la gran tradición coral alemana. Charla patrimonial a cargo de Fernando Guzmán e interpretación de piezas sacras de Hildegard von Bingen, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach y Max Reger.
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