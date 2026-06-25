Esto debes saber del ciclo de conciertos Cultura Migrante: Música, Arquitectura e Historia de la Catedral de Santiago

Desde finales de junio hasta principios de octubre se desarrollará Cultura Migrante: Música, Arquitectura e Historia de la Catedral de Santiago, iniciativa que contempla un ciclo de conciertos y conferencias en el emblemático espacio capitalino.

Se trata de un proyecto conjunto de tres unidades académicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Música, Historia y el Centro del Patrimonio UC), en colaboración con el Cabildo de Santiago.

Financiada por el concurso Impacto Cultural de la Dirección de Arte y Cultura Prorrectoría UC, la iniciativa busca celebrar el valor patrimonial del monumento nacional, realzando el aporte de diversas comunidades extranjeras a lo largo de la historia.

Esto, con un énfasis especial en el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Carmen.

Esto debes saber del ciclo de conciertos Cultura Migrante: Música, Arquitectura e Historia de la Catedral de Santiago Cortesía

Su ejecutor es el profesor del Instituto de Música UC, Felipe Ramos Taky. Los coejecutores son Claudio Rolle, director del Instituto de Historia, y Umberto Bonomo, académico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos UC.

“Es muy importante poner en valor patrimonial no solo a la Catedral, sino también a la música y la historia dentro de la Catedral. El proyecto propone un ciclo de cinco conciertos que se realizarán entre junio y octubre de 2026, cada uno dedicado a un país diferente: Italia, Perú, Inglaterra, Alemania y Chile ”, declaró Ramos Taky.

Agregó que estos países “fueron elegidos tanto por su relevancia en la historia musical universal como por su presencia simbólica o material en la Catedral de Santiago”.

“Cada fecha contempla dos momentos: primero, una introducción guiada temática, centrada en descubrir la presencia artística, patrimonial e histórica que vincula a la Catedral con el país; y luego, un concierto, que ofrecerá una experiencia espiritual en uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio del país”.

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Cuándo son los conciertos en la Catedral de Santiago

Todas las actividades se realizarán a las 19:00 horas en la Catedral Metropolitana de Santiago (Plaza de Armas), con acceso abierto al público general .

A continuación encontrarás el calendario de presentaciones:

Jueves 25 de junio de 2026 - Italia

Presentación de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi (Miguel Ángel Muñoz, concertino). Los sonetos serán recitados por la actriz Amparo Noguera y el relato patrimonial estará a cargo de Fernando Pérez Oyarzún.

Miércoles 15 de julio de 2026 - Perú

Charla histórica a cargo de Olaya Sanfuentes sobre Santiago Apóstol. Estreno de obras de los compositores peruanos Nino Velarde (Meng Chiang y Agonía de Rasu-Ñiti) y Bertrand Valenzuela (Vida de Santa Rosa de Lima).

Miércoles 5 de agosto de 2026 - Inglaterra

Interpretación de El Hijo Pródigo de Benjamin Britten. El relato patrimonial será dictado por el profesor y maestro de capilla de la Catedral, Danilo Rodríguez, destacando el valor histórico del órgano Flight and Son.

Viernes 18 de septiembre de 2026 - Chile (Te Deum Ecuménico)

Estreno oficial del nuevo Himno a la Virgen del Carmen, obra ganadora del concurso nacional de composición que conmemora el centenario de su coronación canónica.

Miércoles 7 de octubre de 2026 - Alemania (Clausura del Ciclo)

Recopilación de la gran tradición coral alemana. Charla patrimonial a cargo de Fernando Guzmán e interpretación de piezas sacras de Hildegard von Bingen, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach y Max Reger.