“Harmonía de Té”: el encuentro que reunirá degustaciones, infusiones medicinales y una exposición. Foto: referencial.

En el marco del Mes de la Cultura China 2026, el Centro Cultural de China en Santiago realizará desde el 26 de junio una serie de actividades interactivas y experienciales , bajo el título La comida como medio, los sabores de la civilización: mesa de salud estacional y degustación de tés de hierbas medicinales.

La iniciativa es organizada junto a la Embajada China en Chile, el Centro de Intercambio Cultural y Turístico de China y el Extranjero, la Academia China de Ciencias de la Medicina Tradicional China y el Museo Artequin.

Contempla una charla, una exposición temática, exhibiciones culturales y experiencias participativas.

Las actividades buscan acercar al público chileno a la cultura del té y a la medicina tradicional china, desde una mirada contemporánea e inmersiva , según anticipan.

“Harmonía de Té”: el encuentro que reunirá degustaciones, infusiones medicinales y una exposición Cortesía

Cuándo y dónde son las actividades por el Mes de la Cultura de China 2026

El 26 de junio, en el Museo Artequin, se desarrollará la charla La comida como medio, los sabores de la civilización . Se centrará en la historia del té chino, sus variedades, sus lugares de origen y la relación histórica entre el té y los conceptos de salud de la medicina tradicional china.

La instancia también abordará la influencia del té en el comercio global y las distintas culturas del té presentes en el mundo, además de actividades interactivas como degustaciones, preparación de mezclas de té y café, creación de tés de hierbas medicinales y prácticas de artes marciales tradicionales.

El mismo 26, en el Museo Artequin, se inaugurará la exposición Harmonía de té: encuentro elegante – Legado cultural de la medicina tradicional china , la cual se extenderá por meses y estará dividida en áreas temáticas.

Una estará dedicada a la cultura del té en China. Mostrará la evolución histórica de esta tradición desde la dinastía pre-Qin hasta la actualidad, junto con ilustraciones sobre las técnicas tradicionales de procesamiento del té.

Los asistentes también podrán participar en actividades interactivas como preparación de tés medicinales, impresión en madera, colecciones de sellos culturales y prácticas de los Ocho Brocados.

Para la elaboración de infusiones se utilizarán ingredientes tradicionales como té verde, té blanco, té oolong, rosas, canela, cúrcuma, menta, goji y dátiles rojos, entre otros elementos asociados al bienestar y la salud.

“Harmonía de Té”: el encuentro que reunirá degustaciones, infusiones medicinales y una exposición Cortesía

Uno de los focos más innovadores del encuentro será el área de tecnología digital, donde se instalará una pantalla 4K de alta definición con experiencias audiovisuales en 3D sin gafas.

A través de un avatar digital, los visitantes podrán conocer meridianos y puntos de acupuntura de la figura de bronce tradicional china, además de ejercicios como los Ocho Brocados, Juegos de los Cinco Animales, Cambios de los Músculos y distintas prácticas de Taichí.

La exposición también incluirá paneles con los catorce meridianos del cuerpo humano, complementando la experiencia inmersiva y educativa sobre medicina tradicional china.

Como parte del recorrido, a lo largo de los meses que dure la exposición, se organizará una muestra de productos culturales y creativos inspirados en la medicina tradicional china y la cultura del té .

En dicha muestra, que se realizará durante el período expositivo, se exhibirán peines aromáticos, pulseras, bolsitas perfumadas, marcadores botánicos, tés listos para consumir y distintos artículos cotidianos asociados al bienestar corporal, además de una selección de libros.