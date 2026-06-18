Night Market en W Santiago: la experiencia gastronómica inspirada en los mercados nocturnos de Asia

W Santiago presentó Night Market, una experiencia gastronómica inspirada en los mercados nocturnos de Asia, la cual busca transformar el cierre de la semana en una celebración de sabores, cultura y conexión.

La propuesta es desarrollada por Francisco Vázquez, nuevo chef de NoSo, junto a Charlotte Smok, recientemente incorporada como directora de Alimentos y Bebidas de W Santiago.

El concepto reinterpreta las tradicionales ferias nocturnas asiáticas, a través de un recorrido culinario que reúne distintas cocinas del mundo en un solo lugar .

Los asistentes pueden disfrutar de diversas estaciones gastronómicas diseñadas para descubrir, probar y compartir, anticipan los organizadores.

Night Market en W Santiago: la experiencia gastronómica inspirada en los mercados nocturnos de Asia Felipe Sepulveda

Desde una gran estación del mar con preparaciones frescas y productos de temporada, hasta espacios dedicados a la cocina asiática, española, mexicana, estadounidense y chilena.

Además de la gastronomía, las instancias reúnen música en vivo, iluminación especial y una cuidada puesta en escena.

Night Market en W Santiago: la experiencia gastronómica inspirada en los mercados nocturnos de Asia Felipe Sepulveda

En palabras de Vásquez: “Queríamos crear algo más que un buffet. La inspiración vino de esos mercados nocturnos donde la comida, la música y la energía del lugar se mezclan para generar una experiencia completa” .

“Night Market busca capturar ese espíritu y traerlo a Santiago con una propuesta diversa, entretenida y de alto nivel gastronómico”.

Night Market en W Santiago: la experiencia gastronómica inspirada en los mercados nocturnos de Asia Felipe Sepulveda

Entre las preparaciones destacadas se encuentran ceviches preparados al momento, ostras, tiraditos, sushi, baos, gyozas, paellas, pizzas estilo neoyorquino, tacos personalizables, clásicos de la cocina chilena y una estación de postres. Todo acompañado por una selección de bebidas con y sin alcohol incluidas durante toda la experiencia.

Smok afirma: “Buscamos crear una experiencia que fuera mucho más allá de la gastronomía. Night Market combina comida, música, ambientación y encuentro social en un formato pensado para transformar los viernes en un panorama imperdible dentro de la ciudad” .

Night Market en W Santiago: la experiencia gastronómica inspirada en los mercados nocturnos de Asia Felipe Sepulveda

Qué días se realiza Night Market en W Santiago

Night Market se realiza todos los viernes en NoSo Restaurant de W Santiago. El valor es de $49.900 para adultos y $23.900 para niños entre 6 y 12 años .

Junto con ello, quienes estén de cumpleaños durante la semana podrán acceder gratuitamente a la experiencia al asistir junto a cuatro acompañantes, presentando su documento de identidad al momento de la reserva.

Las reservas pueden realizarse a través de CoverManager, escribiendo a restaurants.wsantiago@whotels.com o llamando al +56 22 770 0085.