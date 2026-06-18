Night Market en W Santiago: la experiencia gastronómica inspirada en los mercados nocturnos de Asia
El concepto reinterpreta las tradicionales ferias nocturnas asiáticas, a través de un recorrido culinario que reúne distintas cocinas del mundo en un solo lugar.
W Santiago presentó Night Market, una experiencia gastronómica inspirada en los mercados nocturnos de Asia, la cual busca transformar el cierre de la semana en una celebración de sabores, cultura y conexión.
La propuesta es desarrollada por Francisco Vázquez, nuevo chef de NoSo, junto a Charlotte Smok, recientemente incorporada como directora de Alimentos y Bebidas de W Santiago.
El concepto reinterpreta las tradicionales ferias nocturnas asiáticas, a través de un recorrido culinario que reúne distintas cocinas del mundo en un solo lugar.
Los asistentes pueden disfrutar de diversas estaciones gastronómicas diseñadas para descubrir, probar y compartir, anticipan los organizadores.
Desde una gran estación del mar con preparaciones frescas y productos de temporada, hasta espacios dedicados a la cocina asiática, española, mexicana, estadounidense y chilena.
Además de la gastronomía, las instancias reúnen música en vivo, iluminación especial y una cuidada puesta en escena.
En palabras de Vásquez: “Queríamos crear algo más que un buffet. La inspiración vino de esos mercados nocturnos donde la comida, la música y la energía del lugar se mezclan para generar una experiencia completa”.
“Night Market busca capturar ese espíritu y traerlo a Santiago con una propuesta diversa, entretenida y de alto nivel gastronómico”.
Entre las preparaciones destacadas se encuentran ceviches preparados al momento, ostras, tiraditos, sushi, baos, gyozas, paellas, pizzas estilo neoyorquino, tacos personalizables, clásicos de la cocina chilena y una estación de postres. Todo acompañado por una selección de bebidas con y sin alcohol incluidas durante toda la experiencia.
Smok afirma: “Buscamos crear una experiencia que fuera mucho más allá de la gastronomía. Night Market combina comida, música, ambientación y encuentro social en un formato pensado para transformar los viernes en un panorama imperdible dentro de la ciudad”.
Qué días se realiza Night Market en W Santiago
Night Market se realiza todos los viernes en NoSo Restaurant de W Santiago. El valor es de $49.900 para adultos y $23.900 para niños entre 6 y 12 años.
Junto con ello, quienes estén de cumpleaños durante la semana podrán acceder gratuitamente a la experiencia al asistir junto a cuatro acompañantes, presentando su documento de identidad al momento de la reserva.
Las reservas pueden realizarse a través de CoverManager, escribiendo a restaurants.wsantiago@whotels.com o llamando al +56 22 770 0085.
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