SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Vida después de la piscola

    Methe OstosPor 
    Methe Ostos

    Agosto es casi septiembre. Y luego viene la época más feliz en la fértil provincia. Nuestro festival de primavera. Mes de fondas, banderas, empanadas, anticuchos y vino. Mes de la piscola, nuestra bendita maldición. Bendita, porque es un trago maravilloso. Maldita, porque es un zona de comodidad demasiado cómoda. Tanto, que nos aleja del pisco.

    Pregúntese en qué regiones de Chile se produce pisco y en qué valles. Respuestas: Atacama y Coquimbo, valles de Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa. Dos regiones, cinco ríos y sus respectivos ecosistemas. Es decir, un universo de sabores, colores y olores distintos. Pero no tenemos un mapa pisquero en nuestras cabezas, porque la piscola no aguanta mucha sutileza. Golpea donde sabe, con la fuerza de mil soles. Esto no significa que no haya mejores piscos piscoleros (mi favorito ya no existe: Mono Rockero, pisco Chañaral de Carén, Elqui, doble destilado por Quintal). El punto es que el pisco es mucho más que la piscola.

    Para entenderlo basta un sorbo de Maria’s, de Bou Barroeta, que casi tiene más premios que grados alcohólicos (40). Directo desde el Fundo El Rosario, cerca de Alto del Carmen, en el Valle del Huasco, Atacama. Pura uva moscatel. Probarlo solo, sin hielo ni combinación, abre inmediatamente los ojos respecto a lo que el pisco puede ser. Un festival de sabores. Un pasaje directo a un paisaje. La comprensión súbita de lo mucho que le debemos al pisco, que debería ser el corazón de una gran industria de turismo gastronómico en todos sus valles, y también de los muchos piscos que nos debemos.

    Por Methe Ostos.

    Más sobre:El bebedorLT SábadoPisquerasAlcoholDestiladosCombinadoFindeMethe Ostos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Policía de Sri Lanka impone el toque de queda en medio de graves disturbios en la cárcel de Mahara

    Confirman segunda víctima fatal tras atropello múltiple en frontis de discoteca en La Unión

    Muere Vincent Pastore, recordado actor de Los Soprano, a los 80 años

    Accidente aéreo en Perú: 13 personas mueren durante sobrevuelo turístico en las Líneas de Nazca

    Colina realizará su primer festival internacional de cine independiente con funciones gratuitas

    Concejal Claudio Soto de Lago Verde fallece tras incendio estructural

    Lo más leído

    1.
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 1 y 2 de agosto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 1 y 2 de agosto

    2.
    Más de 40 ceramistas, demostraciones en vivo y actividades: Expo Gres llega a Parque Arauco Kennedy

    Más de 40 ceramistas, demostraciones en vivo y actividades: Expo Gres llega a Parque Arauco Kennedy

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

    Senapred declara alerta roja para la Región del Biobío por riesgo de desbordes

    Senapred declara alerta roja para la Región del Biobío por riesgo de desbordes

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    Confirman segunda víctima fatal tras atropello múltiple en frontis de discoteca en La Unión
    Chile

    Confirman segunda víctima fatal tras atropello múltiple en frontis de discoteca en La Unión

    Concejal Claudio Soto de Lago Verde fallece tras incendio estructural

    Los detalles de la instrucción general de Ángel Valencia que prohíbe diligencias intrusivas contra periodistas

    Ahorrar vía consumo para la salud de mañana
    Negocios

    Ahorrar vía consumo para la salud de mañana

    Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama

    Porsche Holding Chile: “El segmento premium de autos todavía tiene potencial para crecer dentro del país”

    Colina realizará su primer festival internacional de cine independiente con funciones gratuitas
    Tendencias

    Colina realizará su primer festival internacional de cine independiente con funciones gratuitas

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados

    Advierten lluvia fuerte en estas tres regiones hoy: podría llover hasta 280 mm en un solo día

    La resignación en Everton ante la racha ganadora de Colo Colo: “Están en un momento en el que les sale todo”
    El Deportivo

    La resignación en Everton ante la racha ganadora de Colo Colo: “Están en un momento en el que les sale todo”

    “La propuesta tenía mérito”: Qatar apoya el plan de Gianni Infantino de vender el Mundial

    Fernando Ortiz deja en duda el fichaje de Vozinha en Colo Colo: “¿Sabes si llega?... Yo tampoco"

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara
    Tecnología

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Muere Vincent Pastore, recordado actor de Los Soprano, a los 80 años
    Cultura y entretención

    Muere Vincent Pastore, recordado actor de Los Soprano, a los 80 años

    De La Legua al Teatro Municipal: Raipillan, la organización que derriba estigmas a través de la música y la danza

    Reseña de libros: de Robert Darnton a Daniel Alarcón

    Policía de Sri Lanka impone el toque de queda en medio de graves disturbios en la cárcel de Mahara
    Mundo

    Policía de Sri Lanka impone el toque de queda en medio de graves disturbios en la cárcel de Mahara

    Accidente aéreo en Perú: 13 personas mueren durante sobrevuelo turístico en las Líneas de Nazca

    Explosión en local de Moscú deja al menos dos muertos y más de una decena de heridos

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación