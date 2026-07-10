Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de julio

Videojuegos inmersivos en el cerro

¿Te cuesta despegar a tu hijo de sus videojuegos durante el fin de semana? Una buena excusa para sacarlo al aire libre es Ejump, una nueva experiencia que se instaló a un costado del teleférico del San Cristóbal. Es parte de Parque Aventura Kids, una zona llena de circuitos y desafíos para niños, y consiste en un juego digital en el que la persona se transforma en personaje y, para ganar, debe saltar y moverse con agilidad. Lo mejor de dos mundos.

Dirección

Cerro San Cristóbal (Av El Cerro 750, Providencia)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 20:00

Entrada

$9.990

Muchos grabados de Roser Bru

La vigencia de la artista chileno-catalana, que escapó de la dictadura de Franco para, varias décadas más tarde, saber resistir a la de Pinochet, no parece agotarse. Su larga obra, tan visual como intelectual, todavía entrega ámbitos por descubrir. Como esta selección de 43 grabados de Roser Bru que atraviesan distintas épocas y técnicas, con foco temático en las mujeres y la memoria. Una charla a las 12PM inaugura la muestra.

Dirección

Casa Autónoma (Europa 1970, Providencia)

Horario

Sábado, de 10 a 14:00

Entrada

Gratuita

Pedalear en una viña dentro de la ciudad

La viña Cousiño Macul, creada en 1856, es tan antigua que el crecimiento de la ciudad, entonces muy distante de sus cultivos, la terminó atenazando. Hoy es una especie de oasis campestre, cuyo paisajismo francés, con un inmenso jardín entre las añosas vides, puede recorrerse en bicicleta, guiado por un especialista y con una visita al museo. Incluye la degustación de cuatro copas y una copa de regalo.

Dirección

Viña Cousiño Macul (Quilín 7100, Peñalolén)

Horario

Sábado y domingo, entre 9:45 y 13:00

Entrada

$37.500 en cousinomacul.cl

Modulaciones: expo sobre los 50 años de la fototeca del MAC

No hay mejor excusa que una efeméride y aquí son nada menos que dos los aniversarios que se cruzan para justificar esta exposición: hace 50 años se creó la fototeca del Museo de Arte Contemporáneo y hace 200 que Niépce logró fijar la primera fotografía. 175 piezas de 80 artistas, la mayoría parte de la colección del MAC, se exhibirán para homenajear y sintetizar la historia de esta disciplina durante el último medio siglo.

Dirección

MAC Forestal (Ismael Valdés Vergara 506, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10:30 a 17:30

Entrada

Gratuita

Escuela de payasos en M100

Los payasos, como los zapateros o los periodistas culturales, son un oficio en extinción. El mundo, distraído con series o reels, parece haber prescindido de su rol, alguna vez protagónico en circos, cumpleaños, microbuses e incluso la TV. Pero la compañía Teatro Klon no pierde la fe y presenta esta obra que es también un taller de clown, donde el público es juez y parte de un grupo de aprendices, que llenarán la sala de música, acrobacia y humor.

Dirección

Espacio Bunster M100 (Matucana 100, Estación Central)

Horario

Sábado y domingo, 19:00

Entrada

Desde $5 mil en ticketplus.cl

La Gran Sala Sinfónica está de cumpleaños

Hace exactamente un año se inauguraba en Vicuña Mackenna, muy cerca de la Plaza Italia, la que sigue siendo el mejor espacio para escuchar música en vivo en Santiago, con uno de los diseños acústicos más perfectos de Latinoamérica. La Gran Sala Sinfónica Nacional, construida por la U. de Chile, celebra el hito con el Elías de Mendelssohn, interpretado por grandes solistas y dirigido por Helmuth Reichel.

Dirección

Sala Sinfónica Nacional (Vicuña Mackenna 20, Providencia)

Horario

Sábado, 19:30

Entrada

Desde $13.750 en ticketplus.cl

Florcita Motuda vuelve a tocar

Paul McCartney no es el único que sigue tocando después de los 80 años. Florcita Motuda, ya finalizada su encarnación parlamentaria, todavía no deja la adicción a los escenarios y ahora debuta en el Bar de René para presentar, junto a su banda Familia Motuda, la reedición en vinilo de su disco homónimo, el primero de su carrera, publicado en 1977 y que contiene el tema que lo impulsó a su improbable fama: “Gente”.

Dirección

Bar de René (Santa Isabel 0369, Providencia)

Horario

Sábado, 20:00

Entrada

$15 mil en toliv.com

Van Gogh por dentro en La Florida

¿Qué pensaría el pobre Vincent, que nunca conoció el éxito ni menos la fama, de que hoy con sus pinturas, incomprendidas mientras él vivía, se instalen populares experiencias en centros comerciales sudamericanos? No lo sabremos. Pero sí podemos ir a Van Gogh en Vivo y conocer la obra del neerlandés desde otra perspectiva, menos dramática y más lúdica, con 15 salas temáticas, incluida una que explica su psicología del color.

Dirección

Cenco Florida (Vicuña Mackena 6100, La Florida)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 21:00

Entrada

Desde $7.990 en feverup.com

Chini.png en Valparaíso

Vía Lo Orozco, como dicen los buses que van a Quilpué, se llama el último disco de Chini.png, un pop de guitarras con tanta distorsión como virtud melódica, melancólico y enérgico al mismo tiempo. En plena fase promocional, durante la cual ya recibió un Pulsar al Mejor videoclip, la banda de Chini Araya se detendrá este fin de semana en Valparaíso, preparándose para su lanzamiento oficial, el 6 de agosto en M100.

Dirección

Segundo Piso (Brasil 1395, Valparaíso)

Horario

Sábado, 21:30

Entrada

Desde $8 mil en portaldisc.com

La tragedia de Antuco por marionetas

En 2005, la peor catástrofe militar en 150 años ocurrió en Antuco, cuando 44 soldados de 18 años y un sargento murieron congelados en la montaña, víctimas del descriterio. De muchas maneras se ha contado esta historia pero pocas desde la niñez, la etapa que estos niños acababan de culminar, y la compañía Silencio Blanco lo hace mediante marionetas y un relato poético, lleno de ternura pero también de las injusticias que todavía permanecen.

Dirección

Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

Horario

Domingo, 18:30

Entrada

Desde $16.830 en ticketplus.cl