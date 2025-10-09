Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”.

Viña Cousiño Macul anunció la apertura de una nueva temporada de “Tour Sunset”, instancia en la que invita a recorrer sus bodegas centenarias y a sumergirse en la historia de la familia Cousiño , cuya tradición vinícola se ha mantenido por generaciones.

Se trata de un tour guiado en el que, posteriormente, los asistentes podrán visitar el Jardín de Macul, disfrutar de música ambiental y una vista privilegiada del atardecer andino, junto con una tabla de charcutería y una selección de vinos .

La gerente de marketing de Viña Cousiño Macul, Verónica Cousiño, declaró en un comunicado: “A través de Tour Sunset invitamos a vivir la magia del atardecer en uno de los viñedos con más historia de Santiago, combinando patrimonio, naturaleza y una selección de vinos que hablan de nuestra identidad y carácter”.

Estos son los detalles de la experiencia de enoturismo.

Cuándo se realiza el “Tour Sunset” de Viña Cousiño Macul y dónde comprar las entradas

El “Tour Sunset” de Viña Cousiño Macul se realizará cada jueves a partir de las 16:00 y tendrá una duración aproximada de tres horas . La dirección es Av. Quilín 7100, Peñalolén.

La experiencia además incluirá una botella de vino Rosé y una copa de regalo para cada asistente.

El valor de la entrada para los adultos es de $48.000 por persona (IVA incluido) . Para los menores desde los 5 hasta los 17 años es de $8.000 (IVA incluido).

Desde Viña Cousiño Macul detallan que hay 30% de descuento con “Convenio Tour Operador”.