Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Se trata de un tour guiado en el que, posteriormente, los asistentes podrán visitar el Jardín de Macul, disfrutar de música ambiental y una vista privilegiada del atardecer andino, junto con una tabla de charcutería y una selección de vinos.
Viña Cousiño Macul anunció la apertura de una nueva temporada de “Tour Sunset”, instancia en la que invita a recorrer sus bodegas centenarias y a sumergirse en la historia de la familia Cousiño, cuya tradición vinícola se ha mantenido por generaciones.
Se trata de un tour guiado en el que, posteriormente, los asistentes podrán visitar el Jardín de Macul, disfrutar de música ambiental y una vista privilegiada del atardecer andino, junto con una tabla de charcutería y una selección de vinos.
La gerente de marketing de Viña Cousiño Macul, Verónica Cousiño, declaró en un comunicado: “A través de Tour Sunset invitamos a vivir la magia del atardecer en uno de los viñedos con más historia de Santiago, combinando patrimonio, naturaleza y una selección de vinos que hablan de nuestra identidad y carácter”.
Estos son los detalles de la experiencia de enoturismo.
Cuándo se realiza el “Tour Sunset” de Viña Cousiño Macul y dónde comprar las entradas
El “Tour Sunset” de Viña Cousiño Macul se realizará cada jueves a partir de las 16:00 y tendrá una duración aproximada de tres horas. La dirección es Av. Quilín 7100, Peñalolén.
La experiencia además incluirá una botella de vino Rosé y una copa de regalo para cada asistente.
El valor de la entrada para los adultos es de $48.000 por persona (IVA incluido). Para los menores desde los 5 hasta los 17 años es de $8.000 (IVA incluido).
Desde Viña Cousiño Macul detallan que hay 30% de descuento con “Convenio Tour Operador”.
Puedes adquirir las entradas y conocer más detalles haciendo clic en este enlace.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.