SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Se trata de un tour guiado en el que, posteriormente, los asistentes podrán visitar el Jardín de Macul, disfrutar de música ambiental y una vista privilegiada del atardecer andino, junto con una tabla de charcutería y una selección de vinos.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”.

Viña Cousiño Macul anunció la apertura de una nueva temporada de “Tour Sunset”, instancia en la que invita a recorrer sus bodegas centenarias y a sumergirse en la historia de la familia Cousiño, cuya tradición vinícola se ha mantenido por generaciones.

Se trata de un tour guiado en el que, posteriormente, los asistentes podrán visitar el Jardín de Macul, disfrutar de música ambiental y una vista privilegiada del atardecer andino, junto con una tabla de charcutería y una selección de vinos.

La gerente de marketing de Viña Cousiño Macul, Verónica Cousiño, declaró en un comunicado: “A través de Tour Sunset invitamos a vivir la magia del atardecer en uno de los viñedos con más historia de Santiago, combinando patrimonio, naturaleza y una selección de vinos que hablan de nuestra identidad y carácter”.

Estos son los detalles de la experiencia de enoturismo.

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”.

Cuándo se realiza el “Tour Sunset” de Viña Cousiño Macul y dónde comprar las entradas

El “Tour Sunset” de Viña Cousiño Macul se realizará cada jueves a partir de las 16:00 y tendrá una duración aproximada de tres horas. La dirección es Av. Quilín 7100, Peñalolén.

La experiencia además incluirá una botella de vino Rosé y una copa de regalo para cada asistente.

El valor de la entrada para los adultos es de $48.000 por persona (IVA incluido). Para los menores desde los 5 hasta los 17 años es de $8.000 (IVA incluido).

Desde Viña Cousiño Macul detallan que hay 30% de descuento con “Convenio Tour Operador”.

Puedes adquirir las entradas y conocer más detalles haciendo clic en este enlace.

Lee también:

Más sobre:VinoViña Cousiño MaculTurismoViñasEnoturismoTour SunsetSunsetViña CousiñoVinosCousiñoEnologíaLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales

Los 58 testigos inscritos para declarar en el juicio por la colusión entre Indura y Linde

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”

Prefijos por spam: cooperativas advierten que caída en contactos con socios generará alza en costo de los créditos

Índice Paz Ciudadana: temor al delito se mantiene alto y un 35% de los hogares tiene miembros que han sido víctimas de robo

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

Rating del miércoles 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”
Chile

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”

Índice Paz Ciudadana: temor al delito se mantiene alto y un 35% de los hogares tiene miembros que han sido víctimas de robo

Suprema fija audiencia para escuchar a postulantes a una de las vacantes de ministro del máximo tribunal

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales
Negocios

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales

Los 58 testigos inscritos para declarar en el juicio por la colusión entre Indura y Linde

Prefijos por spam: cooperativas advierten que caída en contactos con socios generará alza en costo de los créditos

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Los groseros errores de Eduardo Villanueva que marcaron la derrota de Colo Colo ante Puerto Montt
El Deportivo

Los groseros errores de Eduardo Villanueva que marcaron la derrota de Colo Colo ante Puerto Montt

Aníbal Mosa aborda la posible salida de Arturo Vidal de Colo Colo

La enfermedad que enfrentó Miguel Ángel Russo antes de fallecer a los 69 años

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

John Cena, nazis y deseo de venganza: la serie Peacemaker según dos de sus protagonistas

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamas
Mundo

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamas

Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación del acuerdo

Hamas acusa a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo en Gaza en torno a la liberación de presos

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?