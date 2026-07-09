La Gran Sala Sinfónica Nacional celebrará su primer aniversario con Elías de Mendelssohn y una intervención visual de Delight Lab

Fue el 10 de julio de 2025 cuando la Gran Sala Sinfónica Nacional abrió por primera vez sus puertas al público de manera oficial.

Desde entonces, su escenario ha recibido más de 70 conciertos, entre programas sinfónico-corales, shows familiares, y ciclos de piano y de música de cámara, con orquestas y artistas invitados.

El espacio ha sido ampliamente destacado por su nivel acústico, tanto en el país como en Sudamérica. Y, el mismo año de su inauguración, fue reconocido con el Gran Premio 2025 del Círculo de Críticos de Arte de Chile.

En el marco de la celebración por su primer aniversario, la Gran Sala Sinfónica realizará dos conciertos especiales, en los que se presentará Elías de Felix Mendelssohn y una intervención visual de Delight Lab , la cual fue específicamente creada para la ocasión.

La Gran Sala Sinfónica Nacional celebrará su primer aniversario con Elías de Mendelssohn y una intervención visual de Delight Lab Cortesía

La directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), Dominique Thomann, comenta: “El primer aniversario de la Gran Sala Sinfónica Nacional representa la consolidación de un sueño concretado en este espacio único en Chile. Una sala del más alto nivel que ha permitido potenciar el trabajo de nuestros elencos artísticos”.

“Quisimos conmemorar este hito con una obra monumental como Elías, además de incorporar una propuesta artística interdisciplinaria junto a Delight Lab, reafirmando así nuestro compromiso con la excelencia artística y abriendo las posibilidades a nuevas experiencias culturales que integran diversas disciplinas”.

Reconocido por sus intervenciones lumínicas monumentales y conciertos audiovisuales, Delight Lab ha desarrollado una trayectoria internacional colaborando con instituciones culturales, compañías escénicas y proyectos de arte y ciencia.

En esta ocasión, con una pieza concebida especialmente para la arquitectura interior de la Gran Sala Sinfónica y pensada como obertura, el colectivo integrará sistemas láser, atmósferas y composición musical sincronizada en tiempo real .

“Nos interesa pensar la luz no como iluminación, sino como un cuerpo vivo. Esta colaboración con CEAC representa una apertura hacia cruces entre tradición musical y prácticas artísticas contemporáneas. La arquitectura de la Gran Sala Sinfónica no será un fondo para la obra, sino parte activa de la composición”, dicen Andrea y Octavio Gana de Delight Lab.

La Gran Sala Sinfónica Nacional celebrará su primer aniversario con Elías de Mendelssohn y una intervención visual de Delight Lab Cortesía

Para este primer aniversario, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile presentarán un concierto conmemorativo llamado Resonancias, que estará bajo la conducción del destacado director chileno radicado en Alemania, Helmuth Reichel.

Juntos darán vida al oratorio Elías, op. 70, de Mendelssohn, obra cumbre del repertorio sinfónico-coral.

A ellos se sumarán la soprano Pilar Garrido (artista FIA), ganadora del Concurso Mujeres en la Música 2024 y del Festival Internacional de Canto Verónica Villarroel 2020; la contralto brasileña Carolina Faria, una de las voces más expresivas de su generación, con una sólida trayectoria en los principales escenarios de Brasil; el tenor chileno Gonzalo Quinchahual (artista FIA), quien ha desarrollado una importante carrera internacional, presentándose en escenarios de Barcelona, Hamburgo y París, entre otros.

En el rol principal estará el barítono Christian Senn, uno de los cantantes chilenos de mayor trayectoria internacional, formado en la Academia del Teatro alla Scala de Milán.

Asimismo, tendrán una participación especial los cantantes miembros de la Camerata Vocal Universidad de Chile, Camila Guggiana, soprano; Fernanda Carter, mezzosoprano; Felipe Gutiérrez, tenor; y Arturo Jiménez, barítono.

El director del Coro Sinfónico Universidad de Chile, Juan Pablo Villarroel, explica que Elías constituye uno de los mayores desafíos del repertorio coral.

“Es una obra de cerca de dos horas, con más de cuarenta números musicales, por lo que exige mantener una enorme concentración y una gran intensidad expresiva durante todo el relato. Es un desafío artístico enorme para el coro, pero también una de las obras más bellas que existen dentro del repertorio sinfónico-coral”.

La Gran Sala Sinfónica Nacional celebrará su primer aniversario con Elías de Mendelssohn y una intervención visual de Delight Lab Cortesía

Cuándo serán los conciertos por el primer aniversario de la Gran Sala Sinfónica Nacional y dónde comprar las entradas

Los conciertos por el primer aniversario de la Gran Sala Sinfónica se desarrollarán el viernes 10 y sábado 11 de julio, a las 19:30 . La dirección es Av. Vicuña Mackenna 20, Providencia.

Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketplus, haciendo clic en este enlace , además de en las boleterías del recinto y del Teatro Universidad de Chile .

Cabe precisar que hay diversos descuentos disponibles para estudiantes y adultos mayores, entre otros.

Tras el concierto especial de aniversario, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile volverá a escena los días viernes 17 y sábado 18 con el programa Tradiciones sonoras, dirigido también por Helmuth Reichel, con obras de Saglie, Tchaikovsky y Lutowslaski, y la participación como solista del violinista Marcelo González.

En tanto, el viernes 24 y sábado 25 de julio, bajo la dirección del maestro invitado Diego Naser, el elenco presentará Cuerdas en flor, un concierto con obras de Schnittke y Schumann, además del solista en viola Vladimir Babeshko.

Los boletos para esos espectáculos también pueden encontrarse de manera online y presencial en los mencionados espacios. Puedes revisarlos haciendo clic en este link.