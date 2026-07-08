Mistero Buffo, la obra maestra de Dario Fo que el actor italiano Matthias Martelli presentará en Chile

El destacado actor italiano Matthias Martelli, del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, presentará en Santiago una versión contemporánea de Mistero Buffo, la obra maestra del Premio Nobel de Literatura Dario Fo.

La instancia se desarrollará con motivo del centenario de nacimiento del célebre dramaturgo, así como de su décimo aniversario de fallecimiento.

Es el resultado de una colaboración entre el Istituto Italiano di Cultura Santiago, el Teatro Stabile di Torino, la Fundación Centro Cultural Lo Prado, FEDARTES, la Cooperativa de Artes Escénicas Hecho en Chile, el Festival Internacional Hecho en Chile y Lafamiliateatro.

La iniciativa contempla una función única y gratuita de Mistero Buffo , con la interpretación de Martelli y la dirección de Eugenio Allegri , además de una clase magistral dedicada a la tradición del bufón, la Commedia dell’Arte y el teatro popular .

Mistero Buffo, la obra maestra de Dario Fo que el actor italiano Matthias Martelli presentará en Chile Cortesía

“Esta colaboración se inscribe en un proceso de intercambio artístico que ya ha permitido el desarrollo de residencias de dramaturgia italiana en Chile y la próxima participación de una compañía chilena en el festival Venice Open Stage de Italia, consolidando un vínculo de cooperación cultural basado en la reciprocidad, la circulación y el encuentro entre territorios”, afirman los organizadores.

Estrenada originalmente en 1969, Mistero Buffo es considerada la obra maestra del fallecido autor italiano. Fue realizada en colaboración con su esposa, la también actriz y escritora Franca Rame, quien falleció en 2013.

Mistero Buffo, la obra maestra de Dario Fo que el actor italiano Matthias Martelli presentará en Chile Cortesía

“Concebida como una sucesión de monólogos inspirados en relatos bíblicos, tradiciones populares y la cultura oral medieval, la pieza revolucionó la escena contemporánea al recuperar la figura del juglar como portavoz crítico de su tiempo”.

“A través del uso del grammelot —un lenguaje escénico construido a partir de sonidos, gestos, onomatopeyas y referencias dialectales—, Fo desarrolló una poderosa herramienta teatral capaz de trascender fronteras lingüísticas y cuestionar, mediante la sátira y el humor, las estructuras de poder político, religioso y social”.

Mistero Buffo, la obra maestra de Dario Fo que el actor italiano Matthias Martelli presentará en Chile Cortesía

Cuándo y dónde es la presentación de Mistero Buffo

La obra será presentada el sábado 11 de julio a las 18:00, en la Fundación Centro Cultural Lo Prado (Paseo de las Artes 880, Lo Prado) .

Será protagonizada por Martelli y dirigida por Allegri, mientras que la producción estará a cargo del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale. El diseño de iluminación, sonido y video será realizado por Loris Spanu.

La entrada es gratuita por orden de llegada , por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Cuándo y dónde es la clase maestra con Matthias Martelli

La clase maestra se realizará el viernes 10 de julio, de 10:00 a 13:00, en el Instituto Italiano de Cultura (Triana 843, Providencia) .

Es gratuita y abierta a la comunidad, con traducción simultánea. Para asistir, es necesario inscribirse haciendo clic en este enlace .

En la instancia, Martelli impartirá la masterclass El bufón en escena, dedicada a explorar la tradición de los bufones medievales, la Commedia dell’Arte y la influencia de Mistero Buffo en el desarrollo del teatro contemporáneo.

“A partir de su propia experiencia interpretando esta obra en cientos de escenarios alrededor del mundo, abordará las herramientas actorales, narrativas y políticas que han convertido a la tradición juglaresca en una de las formas más perdurables y radicales del teatro occidental.La actividad busca convocar a actores, actrices, estudiantes, docentes e investigadores interesados en las prácticas del teatro popular y el arte de la narración escénica”, anticipan los organizadores.