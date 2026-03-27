Reeditan los primeros discos de Florcita Motuda y Supersordo, joyas de culto de la música chilena

La primera edición de 2026 de la Feria Vinilo Garage, uno de los eventos más esperados por los seguidores del formato longplay (LP), se realizará el sábado 4 de abril en la Plaza Central del Centro Cultural Gabriela Mistral, con entradas gratuitas. El espacio contará con expositores, sellos, coleccionistas y DJs que musicalizarán la jornada.

La instancia está organizada por las disquerías independientes Vinilo Garage y Kolala, con el objetivo de ofrecer un espacio para la venta, difusión y coleccionismo de vinilos. La oferta este año incluye productos nuevos, firmas de discos, ediciones originales y relanzamientos de álbumes. Además, por primera vez incorporarán la Cabina de Selectores Technics, una estación especialmente preparada para que los DJs puedan poner su música en el recinto.

Feria Vinilo Garage - Foto cedida

Entre los sellos participantes están los organizadores (Kolala y Vinilo Garage), BYM Records, Hueso Records y Aula Records. También participarán Luciano Rojas y Denisse Malebrán, fundadores de la banda Saiko, quienes estarán presentes con su stand oficial de discos y merchandising. La agrupación también llegará con Saiko Singles, vinilo publicado en el marco de la conmemoración de los 25 años de la banda celebrados durante 2025 y que reúne sus temas más conocidos.

Florcita Motuda y su primera entrega

Uno de los hitos más llamativos que tendrá lugar en la feria es el lanzamiento de una edición en vinilo de Florcita Motuda (1977), álbum debut del extravagante músico chileno Raúl Florcita Alarcón Rojas, que luego se desempeñaría como diputado por el Distrito 17. El relanzamiento significa la primera vez que el disco se reedita desde su publicación original, hace casi 50 años.

Imagen Florcita-Motuda-2 la-tercera

La reedición estuvo en manos del sello Koala y Polígono de las Bermudas, con una masterización hecha por Ignacio Rodríguez. El trabajo fue realizado, junto a Florcita Motuda, a partir de las cintas master originales. El álbum nunca fue mostrado completo en vivo, no tuvo nuevas ediciones en CD y no puede encontrarse en plataformas de streaming.

El lanzamiento original se enmarcó en un año muy exitoso para el músico, que estaba despegando en su alcance popular. Durante el proceso de grabación, Alarcón se presentó en el Festival de Viña de 1977, donde cantó Brevemente… gente, con una performance que le valió un premio a Mejor Intérprete y un estruendoso aplauso del público.

Florcita Motuda en el Festival de Viña (1977)

La discografía de Florcita Motuda estuvo marcada por pocas publicaciones que estuvieron distanciadas cronológicamente entre sí y, además, con tirajes limitados (a veces solo se publicaron en cassette). El mismo cantante no ha dado mucha importancia a esto, ya que su música ha estado más volcada hacia la composición y la puesta en escena, sin tener la grabación como prioridad.

Florcita Motuda, además de ser su debut, también terminó siendo el único disco de su trayectoria concebido como una obra completa. El disco instaló a Alarcón como un cantautor distintivo, tanto en el contenido de sus letras como en la puesta en escena de sus shows y las melodías de sus canciones. Luego de haber estado años activo en el circuito de locales nocturnos desde fines de los años 60 (y estar en la banda Los Sonny’s), este álbum impulsó su carrera hasta volverlo una inspiración para diversos músicos nacionales.

Florcita Motuda (1977)

Florcita Motuda incluye diez canciones (ocho originales y dos covers). Entre las composiciones de Alarcón están El ajo, Cueca espacial, Brevemente… gente, Tonada deliciosa, Esa niñita del patio, Cachitos para el cielo, Mujer engrifada y bella y Cueca calentita. Las adaptaciones de otros temas son Ojalá (primera grabación chilena hecha en dictadura para una canción de Silvio Rodríguez) y La novia, de Joaquín Prieto. Esta última versión altera la letra original, modificando partes del enfoque nupcial de la melodía.

Supersordo en vinilo

Otro producto destacado que estará disponible en Feria Vinilo Garage será la reedición en formato LP de Supersórdido (1992), el álbum debut de Supersordo, banda de culto dentro de la escena del punk chileno durante los años 90. El disco será relanzado por primera vez en este formato, casi 30 años después de la separación del conjunto en 1997.

La producción estuvo a cargo de la propia disquería Vinilo Garage, que ofrece una nueva forma de escuchar el material original, autoeditado por la banda en formato cassette y grabado en el, hasta entonces, inutilizado estudio El Rancho. Posterior a su lanzamiento, el álbum recibió críticas positivas que elogiaron su mezcla novedosa de hardcore, noise metal y punk elemental. Esto los puso en el radar de su escena, lo que fue potenciado por el apoyo de grupos como Fiskales Ad-Hok.

Supersórdido (1992) en vinilo

Consultado sobre sus recuerdos del proceso de grabación, Rodrigo “Katafú” Rozas (exguitarrista de la banda) afirmó a Culto que son “una mezcla de sorpresa, ignorancia y curiosidad”. “Era la primera vez que entraba a grabar a un estudio y no sabía cómo funcionaba nada. Como grupo apenas teníamos instrumentos. La gente fue súper generosa por, además de grabarnos el disco, prestarnos sus amplis y su guitarra”, explicó.

“Me acuerdo que grabamos separados, algo muy raro porque uno estaba acostumbrado a estar todo apretado en la sala de ensayo. Yo estaba en un cuchitril con un ampli que tiene que haber sido de Pedro Frugone (Archi Frugone está citado en la producción del disco). Recuerdo comer muchas nueces, porque en el campo de los Frugone había nogales, y tomar mucho vino tinto”, recordó Rozas.

Supersordo

“No tenía idea si lo que estábamos grabando iba a salir bien o no. Parece que funcionó. Hay gente que dice que suena mejor que el disco siguiente. Lo que sí sé es que estábamos recién aprendiendo a tocar y yo, cuando escucho el disco, me doy cuenta de muchas falencias”, concluyó.

Sobre cuál fue el legado que dejó Supersordo para la música nacional, Rozas afirmó que “se lo pregunta todavía”. “Creo que hay cosas que en su tiempo no fueron valoradas. Posiblemente ni nosotros las valoramos en su momento. El paso del tiempo y la invención de internet han ayudado bastante. No sabría decir por qué se recuerda tanto la banda tantos años más tarde. Igual me llena de agradecimiento, porque para mí la banda significó una experiencia formativa. Definió absolutamente cómo he vivido mi vida en los últimos treinta años”.

Supersordo

El músico también se muestra optimista con el relanzamiento de Supersórdido en vinilo. “Como fan del formato, me encanta que salga editado en vinilo. Ni siquiera yo tengo copia de la versión original en cassette y, entre un cassette y un vinilo, yo me decanto por el vinilo. Para mí es un formato equiparable a editar un libro y luego ya vendría, según el proverbio, tener un hijo y plantar un árbol. No creo que vaya a tener un hijo y nunca he plantado un árbol”, reflexionó.

La reedición en vinilo incluirá las canciones Represión espacial; Terrorismo terrestre; Rompe el hielo; El patio, el limón y las hormigas; Mi padre; Inocente; Herbosas praderas del Tibet septentrional; Avión a Cuba; Come, trabaja, duerme; Morir de amor; Ismo; Posición de altura y 6-tan.