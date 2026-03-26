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    Silvio Rodríguez: “Es amargo que se haya luchado por una unidad latinoamericana y que de pronto haya países que se vendan”

    El histórico cantante habló con El País en medio de controversias por su apoyo al régimen cubano y un contexto global en que su nación no descarta un posible ataque de Estados Unidos. En el diálogo, describió al gobierno de Donald Trump como "belicista", "ladrón" y "asesino", aunque también tuvo reparos con la gestión económica de la administración de su país.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Silvio Rodríguez: “Es amargo que se haya luchado por una unidad latinoamericana y que de pronto haya países que se vendan”

    Luego de protagonizar una polémica imagen en que recibió un fusil para defender a su nación frente a un posible ataque de Estados Unidos, el cantautor cubano Silvio Rodríguez dio una entrevista a El País en que abordó la situación sociopolítica de Cuba y el mundo. Aunque se mostró muy crítico con el carácter belicista del gobierno estadounidense, también mostró reparos con el régimen de su país.

    Ahora mismo el mundo está dirigido por un régimen autoritario, belicista, ladrón, asesino. Y no es Cuba”, fueron las palabras de Rodríguez para Estados Unidos. Consultado sobre si ve posible un escenario en que el presidente Donald Trump “tome” Cuba, el compositor dijo que lo veía posible, “más con su grandísima historia de intervenciones, sabotajes e invasiones”.

    En la entrevista, el cantautor también aclaró que su fusil, recibido hace poco de las manos del gobierno cubano, no es real. “Es un arma de mentira; una imitación muy bien hecha, pero me entregaron un papel para que, en caso de una agresión armada a nuestro país, pueda ir a una unidad militar y pedir un arma de verdad”, explicó.

    Consultado sobre algunos países latinoamericanos que han retirado sus embajadas de Cuba, Silvio Rodríguez cree que “la Latinoamérica dominada por gobiernos de derecha está mirando hacia otro lado”, pero explica que eso ha pasado siempre. “Ahora, por la situación de agresividad manifiesta en el mundo, muchos países piensan que es mejor no provocarlo. Es amargo que se haya luchado tanto por una unidad latinoamericana y que de pronto haya países que se vendan”, declaró.

    Foto: Pedro Rodríguez.

    El músico también extrapoló sus críticas a la oposición del gobierno y a los cubanos que apoyan un posible intervencionismo estadounidense en Cuba. “No te voy a decir lo que pienso de quienes quieren que a su propio país lo bombardeen y lo invadan (...). A los de la oposición no les deseo mal, pero no les deseo que ganen. No por mí, sino por lo que significaría para este país”.

    Sin embargo, algunos de los puntos más llamativos de su diálogo con El País fueron los cuestionamientos que hizo Rodríguez al propio régimen cubano, principalmente ligados a su modelo económico. “El problema es que los Gobiernos están formados por personas y cada cual en su predio hace lo que entiende o lo que cree que le beneficia personalmente. El oportunismo y el extremismo existe en todas las ideologías. Yo sí creo que hay asuntos económicos que desde hace 30 años debimos habernos planteado de otra forma”, dijo.

    Silvio Rodríguez en Chile Archivo Histórico – Cedoc Copesa.

    “El modelo económico que dictaba el socialismo de libreta es muy idealista. La práctica ha demostrado que la gente produce mejor y más cuando se puede beneficiar directamente de lo que hace. Y tantas trabas burocráticas no son convenientes", complementó el músico.

    Pese a esto, la postura de Silvio Rodríguez se mostró firme y sostuvo no estar desilusionado con sus votos a la revolución. “Cuba sólo ha intentado ser un país donde todo el mundo tenga derechos, pueda ir a la universidad y a cualquier tipo de operación. Estuvimos por muchos años en un florecimiento, pero como éramos comunistas ahí nos quedó ese cuño. Te dicen comunista y “aahhh”. ¿Qué Cuba ha cometido errores? Habría que ver cómo hubiéramos sido sin el bloqueo. Eso es otra utopía. No nos permitieron verlo" fueron sus palabras.

    Cuban singer Silvio Rodriguez performs in the Zocalo square in Mexico City, on June 10, 2022. (Photo by Pedro PARDO / AFP) PEDRO PARDO

    “Una juventud que ha nacido en un país empobrecido, como es el nuestro, a lo mejor no encuentra razones para creer en el país. Eso hay que entenderlo, las circunstancias los han llevado a pensar así, pero me niego a pensar que el futuro va a ser uno de falta de sentimientos humanos. Si eso fuera así, la vida es un fracaso. Y no creo que lo sea”, concluyó Silvio Rodríguez.

    Puedes leer la entrevista completa aquí.

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