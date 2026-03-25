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    Ca7riel y Paco Amoroso dividen a la crítica con su nuevo álbum “Free Spirits”: ¿genialidad o exceso?

    El dúo argentino regresa con un álbum maximalista que transita entre la sátira y el caos. Mientras medios como Rolling Stone y Pitchfork celebran su audacia, otros cuestionan si la experimentación se desvía hacia el pastiche.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso acaba de publicar su nuevo álbum, Free Spirits, un regreso arriesgado: menos complaciente, más abierto y atravesado por guiños pop, electrónica y sátira, donde la sorpresa pesa más que la fórmula.

    Sobre este álbum ya hay reseñas en los medios internacionales, en su mayoría muy favorables para este trabajo. La señera Rolling Stone, por ejemplo, indicó: “El dúo entrega un manifiesto delirante sobre las presiones de la fama y el consumo frenético, con la participación de Sting, Jack Black, Andersoon .Paak, Fred Again y... ¡Palito Ortega!“.

    “El trabajo continúa exponiendo el estilo lírico del grupo marcado por la sátira y el absurdo, pero esta vez se centra en la vida vacía de una estrella de la música, el consumo desmedido de sustancias y cuerpos, y la falsa idea de que el dinero y la admiración dan felicidad. A nivel musical, es un disco ecléctico donde se pueden encontrar fusiones de trap con toques indios o con guitarras distorsionadas, así como bossa nova, house, rock, balada romántica y más”.

    El dúo CA7RIEL y Paco Amoroso

    Por su lado, La Nación, de Argentina, señaló: “Si los discos son fotografías sonoras que retratan un momento determinado de la vida artística de un músico o de una banda, Free Spirits, lo nuevo de Ca7riel y Paco Amoroso, representa uno de los mejores ejemplos de estos tiempos. Con las doce canciones que publicaron en el álbum hacen catarsis de lo que ha sido su carrera en el último tiempo, especialmente del crecimiento exponencial que tuvo el dúo desde la publicación del exitoso Tiny Desk Concert, que grabaron para la radio pública de los Estados Unidos, hace un par de años".

    "Free Spirits es lo que se podía esperar de ellos, el desparpajo al límite, el ida y vuelta que saben manejar como dúo, una dosis de sorna como mascarón de proa para cada relato y el telón de fondo que es un sonido poderoso. En definitiva, la continuación de lo que vienen haciendo hasta ahora, con el agregado de un factor externo (o más de uno), bastante determinante".

    “En cuanto a la grabación y la producción general, si bien Paco y Ca7riel pudieron haber proyectado en un álbum el increíble groove de su banda en vivo, optaron por un trabajo más convencional, por capas, donde sus músicos participan, pero como colaboradores, mientras que el timón del disco queda en manos de dos productores argentinos muy exitosos de estos tiempos, Federico Vindver y Rafa Arcaute, quienes desde hace más de una década trabajan en los Estados Unidos. El sonido de este álbum es su responsabilidad. Tomaron los rasgos particulares de Cato y Paco y crearon los trajes a medida".

    La revista Pitchfork también lo reseñó: “Ambicioso e impredecible desde el principio, el álbum comienza con un mantra con Auto-Tune que declara que ‘a nadie se le ocurre nada nuevo’ y ‘todo ya está hecho’, sobre arreglos duros al estilo de Bollywood. El tono irónico continúa en Goo Goo Ga ​​Ga, una mezcla de bossa nova y lenguaje infantil que de alguna manera se convierte en una reflexión genuina. Sobre una voz relajada, Paco medita sobre el envejecimiento y el miedo a ser olvidado, queriendo, en sus propias palabras, volver a ser un bebé. Es traviesa y dulce, una canción de amor que sigue la estela de Baby Gangsta, de su álbum Baño Maria de 2024. La voz invitada de Jack Black podría parecer calculada para añadir estrellato, pero en lugar de destacar, se disuelve por completo en el mundo absurdo y generoso de CA7RIEL y Paco".

    “La inseguridad no empaña Free Spirits; al contrario, lo realza. Suena como el disco que el dúo siempre quiso hacer: una obra maximalista y abierta que muta a cada paso y te mantiene intrigado. Sus voces son tan inquietas como la producción que las acompaña: chocan, armonizan y se separan con la facilidad de dos personas que llevan haciendo música juntas desde la infancia. Combinando su innegable sincronización vocal y su encanto de enfant terrible, CA7RIEL y Paco demuestran que vale la pena hacer lo que uno quiera, ya sea una estrategia de marketing, un gorro de piel gigante o besarse apasionadamente delante de todo el mundo. Son unos auténticos bromistas con un talento a la altura".

    Desde su lado, la muy respetada revista NME, lo valoró con 4 estrellas de 5, e indicó: “[El álbum es] una mixtape metarreferencial y desenfrenada que pretende narrar esos altibajos. En este disco, CA7RIEL y Paco Amoroso buscan su rumbo tras alcanzar el estrellato mundial. Si su álbum debut, Baño María, era una fantasía coherente y vívida, Free Spirits se asemeja más a un collage, que se apoya en gran medida en el pastiche para plasmar la visión del dúo sobre la fama y el exceso, y su otra cara".

    “Sin embargo, no toda la experimentación en Free Spirits es igual de fluida, ni siempre tienen la misma perspicacia lírica. La canción de apertura Nada Nuevo juega con sonidos indios y líneas irónicas, pero degenera en un relleno digno de meme. 'No soy Lady Gaga / Me confunden con ella en Nueva York / Pero no soy Lady Gaga “, repite el dúo hasta la saciedad. ‘Goo Goo Ga ​​Ga’ con Jack Black también es un fracaso. Comienza con una promesa de bossa nova y reflexiones ingeniosas sobre envejecer de Paco ( 'Siento que lo mejor ya pasó / Los mejores años de mi vida / Lo que viene seguramente será peor / ¿Y si la gente me olvida?’ ), pero esa introspección se desvanece rápidamente y en su lugar, hay chistes simplones sobre bebés e insinuaciones sexuales reprimidas".

    “La comparación parece ser el mayor enemigo de Free Spirits. El proyecto es divertido y frenético, pero carece del atractivo instantáneo de su debut y podría prescindir de colaboraciones con artistas anglosajones. CA7RIEL y Paco Amoroso han descrito Free Spirits como ‘complejo, divertido, honesto, con un poco de todo’, y sonoramente hace honor a su nombre, deleitándose en la libertad creativa, aunque las letras sean bastante dispersas".

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    Más sobre:MúsicaCa7riel y Paco AmorosoFree SpiritsMúsica CultoStingJack BlackFred AgainPalito Ortega

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